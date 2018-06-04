В Эстонии покусились на Санкт-Петербург

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что Россия может лишиться Санкт-Петербурга в случае атаки на Эстонию. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».

Реклама

По словам Ильвеса, для Эстонии не существует угрозы со стороны России. В военном смысле безопасность гарантирована членством страны в НАТО.

«Конечно, Россия может атаковать Эстонию — но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят», — сказал Ильвес.

В то же время, по словам эстонского экс-президента, угрозу для его страны представляет «кампания по дискредитации [Эстонии], которая продолжается уже 27 лет».

«И в Украине, несомненно, понимают, о чем идет речь, потому что у вас точно такая же проблема со стороны России с рассказами о «нацистах» и «хунте». И эта угроза — действительно опасна. На Западе хватает «полезных идиотов», и до сих пор есть медиа, которые это подхватывают», — цитирует Ильвеса украинское издание.

В интервью бывший эстонский президент также говорит о «гибридной агрессии Кремля», заявляя, что ответ Запада на нее должен быть несимметричным. «Мы можем наращивать кибербезопасность, защищать сети, но это все — лишь защита. Вопрос в том, как сдерживать Россию. Там не чувствуют угрозы симметричного ответа», — говорит он.

Это уже не первое громкое заявление из Эстонии. Совсем недавно Глава МИД страны Свен Миксер заявил, что Таллин будет выстраивать отношения с Москвой с позиции силы.

Об этом он сказал в интервью Sydney Morning Herald. Миксер, в частности, обвинил Россию в участии в военной операции на Украине.

«Мы видели, как Россия начала две военные операции против своих соседей за последние 10 лет: в 2008 [году] — против Грузии, и совсем недавно — против Украины. Это довольно пугающий пример, если задуматься. В Европе XXI века вы видите страну, которая использует военную силу для достижения политических целей», — заявил эстонский министр. По его словам, с Россией необходимо выстраивать диалог с позиции силы.

«Когда вы говорите с таким лидером, [как президент России Владимир Путин], а нам необходимо вести диалог с Россией, то нужно говорить с позиции силы, единства и решимости. Потому что любой признак нерешительности воспринимается Кремлем как слабость, которую можно использовать», — добавил Миксер. Он подчеркнул, что в этих условиях необходимо сохранять «осведомленность о ситуации».

Россия неоднократно подчеркивала, что военнослужащие Вооруженных сил РФ не принимают участия в военных действиях на юго-востоке Украины, а Москва не оказывает материальной и технической поддержки ополченцам Донбасса.

Член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова Свена Миксера.

«Глава МИД Эстонии призвал Запад вести дела с Москвой с позиции силы. Главный расчет, надо понимать, делается на силу и мощь самой Эстонии», — написал Пушков.

Прокомментировал заявление эстонского министра и Дмитрий Рогозин, ранее занимавший пост вице-премьера, а ныне — гендиректор корпорации «Роскосмос». В своем твиттере он опубликовал ссылку на новость с заявлением министра иностранных дел Эстонии, а после — фотографию, на которой щенок бежит по направлению к взрослой собаке, подписав ее: «Эстонский Миксер полон решимости говорить с Россией с позиции силы».

В интервью Миксер также поднял тему расширения НАТО. Россия традиционно выступает против расширения альянса, о чем отечественные дипломаты и политики неоднократно заявляли публично. Позиция Москвы заключается в том, что европейская безопасность должна быть единой от Лиссабона до Владивостока, а создание разделительных линий на континенте недопустимо. В вопросе главе эстонского МИД издание отмечает, что для Москвы расширение НАТО воспринимается как провокация. Однако Миксер не согласился с этим, заявив, что «действия НАТО не приводят к эскалации и нацелены на сохранение мира».

Эстония стала членом альянса в 2004 году. В 2016 году альянс принял решение о размещении военных контингентов НАТО в Польше, Литве, Латвии и в Эстонии.