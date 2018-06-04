Контрсанкциям быть: Путин подписал закон

Президент России Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств». Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступил в силу с момента публикации.

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Согласно документу, Москва может применить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран, а также организаций, находящихся под их юрисдикцией, и должностных лиц.

Ранее, 30 мая, законопроект был одобрен Советом Федерации. При этом первоначальная версия документа за время чтений в Госдуме претерпела значительные изменения. В комитете по экономической политике отметили, что в принятом проекте учтены замечания и предложения сенаторов. В заключении комитета также подчеркивается:

«принятие закона позволит снять риски для отечественной экономики, возникающие в результате недружественных действий против России».

Закон о контрсанкциях изначально вызвал дискуссии в экспертном сообществе. В изначальной версии документа подробно перечислялось, какая именно продукция может оказаться под запретом. В этом списке — среди прочего — были лекарственные препараты. Противники законопроекта говорили, что российские граждане могут лишиться доступа к жизненно необходимым лекарствам, аналоги которых наша фармацевтика еще не производит.

Однако в более поздней редакции из документа исчезло перечисление конкретных отраслей, которых может коснуться эмбарго. В частности, из перечня ушло упоминание о лекарствах.

Формулировка стала максимально общей. Согласно итоговой версии, закон даст возможность ввести запрет или ограничение на ввоз «продукции и (или) сырья», которые произведены «недружественными иностранными государствами», либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией таких стран. Вместе с тем тот факт, что фармацевтическая отрасль не указывается в списке отдельно, не означает, что закон не может на нее распространиться.

Помимо эмбарго, новый закон предусматривает еще пять мер воздействия, которые могут быть использованы российскими властями. Например, возможность прекращения международного сотрудничества РФ и российских юридических лиц с недружественными иностранными государствами или с организациями, находящимися под их юрисдикцией. Также Россия может запретить или ограничить вывоз из России продукции и (или) сырья недружественными организациями. Впрочем, эта мера полностью аналогична той, которая допускает ограничение на ввоз продукции или сырья.

Кроме того, российские власти могут ограничить или вовсе запретить выполнение работ и оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также юридических лиц.

Еще одним пунктом в перечне мер может стать запрет на участие в приватизации имущества РФ гражданам и компаниям, связанным с недружественными организациями.

Также закон оставляет возможность президенту РФ самостоятельно определить иные меры. Этот пункт является самым полным и объемным, поскольку предположить, какие идеи могут за ним скрываться, нельзя.

Стоит отметить, что принятый документ носит «рамочный» характер, то есть он лишь определяет возможность введения подобных мер. В каждом же конкретном случае решение будет приниматься президентом страны. А перечень товаров, которые могут попасть под эмбарго, будет определяться правительством РФ.

Однако эксперты полагают, что сама инициатива нужна по большей части для обозначения позиций перед зарубежными партнерами, что Москва может ответить в любой момент. Как отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель уголовной практики юридической компании BMS LawFirm Тимур Хутов, «принятие законопроекта — политический жест, но без реализации он ничего не стоит».

Также расчет мог строиться, исходя из запроса внутренней аудитории. Как показали президентские выборы в марте 2018 года, большая часть россиян поддерживает достаточно жесткую внешнеполитическую линию Владимира Путина в отношении западных стран.