«Типичное мародерство»: кто ограбил квартиру Вышинского

Неизвестные в Киеве проникли в квартиру задержанного Службой безопасности Украины (СБУ) редактора украинской версии РИА «Новости» Кирилла Вышинского, сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский. По словам жены задержанного Вышинского Ирины,

в их доме «все было вывернуто наизнанку, выдернуты все полки, сломаны тумбочки», но входная дверь при этом была заперта.

Ирина заявила, что не думает, что это был очередной обыск — следственные мероприятия прошли ранее, «все места посмотрели и тогда все прошло достаточно аккуратно», — заявила жена журналиста. Она также предположила, что либо в квартиру залезли обычные воры, либо же украинские националисты, «которые любят везде гадить».

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Женщина узнала о происшествии от адвоката — Доманский прислал ей фотографии разгрома. Она в своей квартире была 10 дней тому назад, после чего уехала в Россию по соображениям безопасности.

По словам Ирины, накануне ее отъезда в РФ кто-то поздно вечером довольно долго звонил в дверь — но она не стала открывать.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал ограбление Вышинских «типичным мародерством».

3 июня стало известно, что российская сторона официально требует, чтобы власти Украины немедленно освободили руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского и сняли с него все обвинения. Об этом говорится в комментарии, опубликованном департаментом информации и печати Министерства иностранных дел России.

1 июня Апеляционный суд Херсонской области оставил под арестом руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, решение обжалованию не подлежит.

Ранее в ходе судебного заседания Вышинский обратился к президенту Украины Петру Порошенко и заявил о желании выйти из украинского гражданства. Он также обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой принять меры для его освобождения.

Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая. Ему были предъявлены обвинения в государственной измене и поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

При этом сам Вышинский подчеркнул, что решение отказаться от украинского паспорта далось ему нелегко, однако, по его словам, он сделал это с целью «прекратить безосновательное давление» на себя и его друзей.

«Я решаю обратиться к президенту Украины Петру Порошенко, с которым я знаком лично.

Я считаю себя только гражданином Российской Федерации», — добавил Вышинский. Вместе с тем он подчеркнул, что раньше гордился синим украинским паспортом.

Ранее в Службе безопасности Украины заявили о наличии у Вышинского не только украинского, но и российского гражданства, вследствие чего силовики рассматривали вопрос о лишении его паспорта «незалежной».

Напомним, что 17 мая Херсонский городской суд арестовал журналиста на 60 дней, в возможности освобождения под залог было отказано.

Действия украинских правоохранителей вызвали резко негативную реакцию в России. Отечественный МИД сразу после задержания Вышинского выступил с требованием немедленно освободить его, а также призвал «зарубежных партнеров обратить, наконец, пристальное внимание на царящий на Украине правовой беспредел, беспринципную борьбу с любым инакомыслием».

Спустя несколько дней об инциденте высказался и российский

президент Владимир Путин, назвавший задержание Вышинского беспрецедентной вещью, поскольку «человек публично исполнял свои профессиональные обязанности».

Кроме того, на фоне скандальной ситуации с Вышинским, представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир заявил, что в организации будут внимательно следить за событиями вокруг обысков в офисах СМИ.

Дезир также напомнил, что все государства ОБСЕ обязаны «продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой».

29 мая украинские провайдеры начали блокировать доступ к информационным ресурсам «Россия сегодня» и «РИА Новости Украина» на территории страны «во исполнение указа президента Украины».

Депутат Верховной рады Александр Домбровский прокомментировал ситуацию вокруг ареста Кирилла Вышинского. «Нужно встречаться, нужно вести переговоры. И, я думаю, что аналогичные проблемы есть и с российской стороны у украинских журналистов», — заявил украинский парламентарий.