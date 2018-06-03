«Монархи-коммивояжеры России чести не делают»

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская заявила, что поездка в Крым представителей императорского дома Романовых — княгини Марии Владимировны и князя Георгия Михайловича — проводились с целью прорекламировать «самопровозглашенных государынь и цесаревичей».

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Однако кроме саморекламы иностранных граждан, отметила Поклонская, Романовы смогли дать рекламу достижениям строительной и автомобильной отраслей России — Крымскому мосту и автомобилю LADA Largus, за рулем которого Георгий Романов въехал на полуостров.

Парламентарий подчеркнула, что «прежде чем восхищаться вояжами <…> неплохо было бы поглубже заглянуть в историю», и понять, кем именно являются потомки великого князя Кирилла Владимировича Романова. Поклонская напомнила, что

«пока преданный всеми последний Российский Император Николай II находился под арестом», его двоюродный брат, чьими наследниками являются Мария Владимировна и Георгий Михайлович, «с красным бантом заявился к Михаилу Родзянко (председателю Государственной думы в 1911-1917 гг., одному из вожаков Февральской революции — «Газета.Ru»), чтобы присягнуть революции».

Поэтому вместо верноподданических чувств, считает Поклонская, визит Кирилловичей в Крым вызывает недоумение.

Кроме вопросов о моральном праве Кирилловичей на российский императорский трон, Поклонская отметила, что для России «[вряд ли] делает честь оказание почестей таким коммивояжерам с непонятными целями».

Экс-прокурор добавила, что считает необходимым прекратить «дурачить людей различного рода «монархами», а в «сыновей лейтенанта Шмидта» уже все наигрались, сообщает ФАН.

Одновременно с этим советник канцелярии главы дома Романовых в Крымском регионе Владислав Пилькевич заявил, что княгиня Мария Владимировна и князь Георгий Михайлович «будут делать все возможное, чтобы мировое сообщество осознало правовую и историческую принадлежность Крыма к России», поскольку это — их главная цель.

Кроме того, Пилькевич добавил, что Романовы «увозили в своих сердцах любовь к Крыму». Княгиня Мария с сыном приехали в Крым еще 28 мая. В субботу, 2 июня, они проехали по Крымскому мосту на автомобиле LADA Largus, передает НСН.

«Великий князь лично вел автомобиль, везя свою мать, главу императорского Дома»,

— заявил советник канцелярии.

Поездка великих князей приурочена к поддержке правового выбора жителей полуострова, который они сделали в марте 2014 года, проголосовав на референдуме за воссоединение с РФ. Кроме того, Пилькевич отметил символичность совпадения 235-й годовщины вхождения Крыма в состав Российской Империи с датой открытия Крымского моста.

Напомним, что вопрос легитимности использования Марией Владимировной титула великой княгини — предмет спора с другими потомками Романовых (Объединение членов семьи Романовых), принадлежащих к ветви Николаевичей, которая ведет свою историю от внука Николая I, великого князя Николая Николаевича-младшего.

Крымский мост был открыт президентом РФ Владимиром Путиным 15 мая 2018 года. Произнеся торжественную речь перед строителями моста через Керченский пролив, Путин сел за руль оранжевого КАМАЗа с российскими флажками на кабине, и проехал из Тамани в Крым.

Путин назвал день открытия моста историческим — поскольку «и при царе-батюшке, и в 30-е годы прошлого столетия, в 40-е, в 50-е» в Российской Империи и Советском Союзе возвращались к идее построить мост в Крым — и вот «чудо свершилось». Отметим, что

Николай II рассматривал идею проекта моста через остров Тузла в 1903 году, но реализации помешала начавшаяся Русско-японская война, а после — и разгоревшаяся в 1914-м году Первая мировая война.

22 мая митрополит Феодосийский и Керченский Платон освятил Крымский мост, заявил директор научно-образовательного центра «Центр морских исследований и технологий» Дмитрий Татарков. По его словам, чин освящения был совершен во время морского перехода через Крымский мост на Аршинцевскую косу, который проводился в рамках старта научно-образовательной экспедиции «Крымская кругосветка».

«Маршрут экспедиции прошел под арками Крымского моста. Мы приурочили старт морской составляющей нашей экспедиции к его открытию. Митрополит Платон был на борту яхты, освятил мост, побеседовал с ребятами нашего отряда и благословил экспедицию. Это очень интересное событие, подчеркивающие духовно-просветительскую суть и воспитательную составляющую экспедиции», — подчеркнул директор НОИ ЦМИТ.