Августейшая семья проехала по Крымскому мосту

Великая княгиня Мария Владимировна Романова, возглавляющая сейчас российский императорский дом, проехала вместе со своим сыном князем Георгием Михайловичем по Крымскому мосту. Об этом РИА «Новости» рассказал советник канцелярии главы дома Романовых в крымском регионе Владислав Пилькевич.

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Княгиня в сопровождении цесаревича будет находиться в Крыму с официальным визитом до 3 июня. Их приезд был приурочен к 235-й годовщине вхождения Крымского полуострова в состав Российской империи. В субботу они сначала поехали в Краснодарский край, а затем уже в Крым. Пилькевич отметил, что до этой поездки императорскую фамилию благословил митрополит Феодосийский и Керченский Платон.

Княгиня и князь проследовали по мосту на автомобиле российской марки.

«Было принято принципиальное решение ехать только на отечественном автомобиле. Великий князь сел за руль автомобиля российского производства Lada Largus и провез великую княгиню Марию Владимировну по Крымскому мосту», — отметил Пилькевич.

По его словам, у Марии Владимировны и Георгия Михайловича остались невероятные ощущения, поскольку Крымский мост — это «жемчужина и достояние многонационального народа России. Это невероятная стройка века». Он подчеркнул, что Крымский мост навсегда соединил историческую Россию.

Мария Романова является единственным ребенком от брака Владимира Кирилловича Романова, главы дома Романовых в изгнании, и княжны Леониды Георгиевны Багратион-Мухранской. Отцом Владимира Кирилловича был российский великий князь Кирилл Владимирович, который в 1924 году провозгласил себя императором в изгнании. Правомерность использования ею титула великой княгини до сих пор представляет собой предмет спора с другими потомками Романовых, входящих в объединение членов семьи Романовых и принадлежащих к ветви Николаевичей. Их родословная ведет свою историю от внука Николая I, великого князя Николая Николаевича младшего.

Официальное открытие Керченского моста состоялось 15 мая. В торжественной церемонии принял участие президент России Владимир Путин. Этот мост соединяет полуостров Крым с материковой частью России. Российский лидер проехал по мосту за рулем КамАЗа во главе колонны грузовых автомобилей, использовавшихся при строительстве сооружения. Проехав по мосту, Владимир Путин поделился своими впечатлениями и сказал: «Супер!».

После проезда по мосту президент выступил перед рабочими на митинге-концерте, на котором назвал этот день историческим. «Историческим — потому что в разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке, люди мечтали о том, чтобы построить этот мост, потом вернулись к этому в 30-е годы прошлого столетия, в 40-е, в 50-е и вот, наконец, благодаря вашему труду, вашему таланту этот проект, это чудо свершилось», — заявил российский лидер.

Отмечается, что идея строительства этого моста впервые появилась еще в XIX веке. Тогда для связи Великобритании с Индией британцы в 1870 году провели телеграфный кабель между Таманью и Керчью. К этой мысли обращался и сам император Николай II, однако события Первой мировой войны нарушили его планы.

В нашем же столетии о необходимости построить автомобильный и железнодорожный Крымский мост президент сказал 19 марта 2014 года, на следующий же день после присоединения референдумом Крыма к России.

Крымский мост протянулся на 19 км. Это самый длинный мост в России. Его начали строить в феврале 2016 года, а запустили для движения автомобилей уже 16 мая 2018 года в половине шестого утра по московскому времени. На данный момент действуют ограничения для грузовиков, помимо строительной техники. «Впереди еще пуск грузовой трассы — осенью это будет сделано, я не сомневаюсь, а через год — железнодорожной», — подчеркнул президент России. При этом глава «Росавтодора», который является заказчиком моста, Роман Старовойт добавил, что движение грузовиков планируется разрешить с 1 октября. К тому же, по словам Старовойта, за проезд по мосту не будет взиматься никакая плата.