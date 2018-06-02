Вучич не меняет Крым на Косово

Сербия не может признать Крым российским, так как тогда Белграду следовало бы предоставить независимость региону Косово, часть жителей которого считает себя отдельным государством, заявил президент Сербии Александр Вучич.

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Дополнительная сложность ситуации, по словам главы государства, состоит в том, что из постоянных членов Совета безопасности ООН территориальную целостность Сербии — с Автономным краем Косово и Метохия в ее составе — поддерживает только Россия.

«Но поставьте себя на наше место. Кто из постоянных членов СБ ООН поддерживает нашу территориальную целостность? Россия. Можем ли мы выстрелить себе в ногу?» — пояснил Вучич.

Он также напомнил, что в 2014 году Белград не поддержал санкции Запада против Москвы, введенные из-за вхождения Крыма в состав РФ. Кроме того, Вучич выразил надежду на то, что через 5-6 лет ситуация в отношениях с Россией изменится. По словам сербского президента, Белград хочет развивать торговое сотрудничество с Москвой и укреплять традиционные связи, передает ФАН.

Неделей ранее Вучич в интервью газете Rheinische Post заявил, что Белград никогда не присоединится к антироссийским санкциям Евросоюза. По словам Вучича, он встречался с президентом России Владимиром Путиным так часто, как ни один другой европейский политик. Сербский лидер назвал Путина умным человеком, которого он глубоко уважает, передает НСН.

«Трижды мне действительно срочно нужна была помощь Владимира Путин, и трижды я смог сразу же связаться с ним по телефону», — рассказал Вучич.

Он добавил, что сербы никогда не забудут о дружбе с Россией, поэтому сербская сторона никогда не поддержит антироссийские санкции Евросоюза. Вучич был в Москве в мае – он принимал участие в памятных мероприятиях в честь 73‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Тогда в ходе встречи президенты России и Сербии обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сербского сотрудничества, ход реализации совместных инвестиционных проектов. Путин и Вучич обменялись также мнениями по актуальным региональным вопросам.

«В этом году мы отмечаем 180‑летие установления дипломатических отношений между нашими государствами. У нас растет товарооборот: в прошлом году он вырос на 23 процента», — отметил тогда российский лидер.

Вучич же поблагодарил коллегу за политику России в отношении Сербии на международной арене.

«Как вы знаете, в международных отношениях ничто не длится короче, чем благодарность. И я хотел бы вас еще раз поблагодарить за то, что вы сделали тогда, в 2015 году, когда Вы буквально спасли сербский народ, который являлся и является самым пострадавшим народом на протяжении последнего столетия, от клейма геноцида, когда ставили вето на британскую резолюцию ООН», — подчеркнул Вучич.

В марте нынешнего года Путин поговорил по телефону Вучичем и обсудил проблему косовского урегулирования.

«Обсуждена проблематика косовского урегулирования в контексте предпринятой 26 марта приштинскими властями в Косовской Митровице провокационной акции против главы канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурича.

С российской стороны заявлено о решительном осуждении таких действий, являющихся нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244», — говорилось в сообщении пресс-службы Кремля.

В том же месяце сообщалось, что граждане Сербии среди всех иностранных лидеров больше всего доверяют Владимиру Путину. Российскому лидеру в этой стране симпатизируют 58% граждан. Соответствующий опрос проводило Социологическое агентство «Фактор плюс».

На втором месте с результатом в 42% идет канцлер ФРГ Ангела Меркель, на третьем — председатель КНР Си Цзиньпин с уровнем поддержки в 34%, далее следуют президент США Дональд Трамп (22%), премьер Великобритании Тереза Мэй (16%), президент Франции Эммануэль Макрон (16%) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (7%).

Месяцем ранее Вучич заявил, что не станет вводить санкции против России даже в условиях евроинтеграции.

«Да, мы находимся на европейском пути, но мы не собираемся жертвовать нашими традиционными ценностями и традиционными отношениями. Мы не собираемся вводить санкции в отношении России, во всяком случае, пока я являюсь президентом и пока у моей партии есть большинство в парламенте», — сказал сербский политик.

Он отметил, что Белград намерен сотрудничать со всеми, чтобы защитить свои интересы и реализовать европейский путь развития, не прерывая отношения с традиционными партнерами.