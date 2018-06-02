«Это удар по стране»

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционный блок» Юрий Павленко заявил, что инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве стала для главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина позором международного масштаба.

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По словам парламентария, все произошедшее выставило главу украинского внешнеполитического ведомства в невыгодном свете на международной арене, так как он не знал о проводимой Службой безопасности Украины спецоперации и говорил про убийство Бабченко как о реально произошедшем факте, передает ФАН.

«Из-за этой ситуации доверие к его словам как к фактически первому или второму должностному лицу государства, которое представляет позицию страны на всех международных форумах, будет значительно меньше, а это очевидно удар по стране. Подобные вещи должны быть предусмотрены властями», — детализировал нардеп.

Также в субботу, 2 июня, коллега Бабченко — бывший главный редактор журнала Forbes-Украина Владимир Федорин — заявил, что имитация убийства известного журналиста стала еще одним свидетельством лжи украинских властей.

«Нынешняя власть сделала почти невозможное. Заставила мировое сообщество почувствовать себя в шкуре нашего простого избирателя, которому врут и даже не извиняются», — подчеркнул Федорин.

Днем ранее депутат Рады Михаил Добкин назвал спецоперацию по инсценировке убийства Бабченко позором для Украины. По мнению парламентария, хвалить спецслужбы тут не за что. Он отметил, что вся операция больше напоминала «дешевый спектакль», передает НСН.

Нардеп добавил, что этой операцией было обмануто мировое сообщество, в результате вся Украина стала невольным соучастником этой инсценировки. Добкин также сказал, что сам он не верил в существование угрозы жизни Бабченко, а выбран журналист был, потому что «критикует руководство России».

В свою очередь, Международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» призвала президента Украины Петра Порошенко созвать пресс-конференцию и дать ответы на вопросы по поводу инсценировки убийства Бабченко.

«Как вы заявляли, вы были полностью информированы об операции под руководством СБУ и поздравили службу с успехом. Вы тот, кто лучше всех может ответить на оставшиеся вопросы. Мы призываем вас как можно скорее провести пресс-конференцию с участием соответствующих украинских официальных лиц», — заявили в организации.

В тот же день российские журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев рассказали, что СБУ пригласила их на специальный брифинг по делу о покушении на Бабченко. По их словам, сотрудники украинской спецслужбы уведомили, что Ганапольский и Киселев оказались среди 47 человек, которых якобы планировал убить заказчик покушения на Бабченко. Ганапольский подчеркнул, что им запретили разглашать детали.

«Если говорить то, что можно сказать, то содержание заключается в том, что нам надо быть внимательными, потому что те, кто организовывал покушение на Бабченко, это люди, которые будут пытаться дать реванш. Это встреча носила не пиарный характер, это не была попытка объяснить, почему правильно делали то, что делали», — сказал он.

По словам Киселева, на встрече в СБУ речь шла об их личной безопасности.

«Это был не закрытый брифинг для избранных, речь действительно шла, в том числе, о нашей личной безопасности», — отметил он.

Киселев добавил, что не знает всех имен из списка, однако уверен, что его фамилия в нем есть.

«В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47 человек, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно это — известные украинские и бывшие российские журналисты», — сказал в этой связи генпрокурор Украины Юрия Луценко.

По его словам, журналистам предоставляется необходимая защита. Он также подчеркнул, что следствие «получило важные доказательства связей одного из предполагаемых заказчиков с российскими спецслужбами».

Сообщение об убийстве Бабченко появились вечером 29 мая. На следующий день в СБУ объявили, что журналист жив, а убийство Бабченко было инсценировано, чтобы поймать организаторов настоящего покушения.