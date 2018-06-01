Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что России необходимо определиться с форматом присутствия своих пограничников на белорусско-российской границе и предупредил о готовности закрыть границу. Об этом он рассказал в пятницу 1 июня при посещении погранзаставы «Дивин» на белорусско-украинской границе в Кобринском районе Брестской области, передает белорусское телеграфное агентство «БЕЛТА».

«Нам нельзя уподобляться россиянам. Они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определятся — нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ.

Если они хотят закрыть границу — пожалуйста. Закроют — мы в ответ также должны ввести контроль на границе», — сказал белорусский лидер.

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Он добавил, что Минск готов к переговорам с Москвой по этой теме.

«Готовы с нами как с союзниками, как с родными людьми общаться... А границы — это пережиток прошлого, они пользы мало дают для общения людей, тем более между русскими и белорусами. Но это их (российской стороны) право, это их дело. Поэтому нам не надо торопиться. Мы должны видеть, что они хотят. Мы знаем, где они навыводили свои войска, создали комендатуры и прочую инфраструктуру», — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства также детализировал, что этот вопрос будет обсуждаться во время предстоящего в июне Высшего госсовета Союзного государства.

«Мы должны четко договориться об отношениях между пограничниками. Не пограничники же этот вопрос решают. Там хватает центров влияния и воздействия. Мы сейчас в процессе определения нашего совместного поведения на белорусско-российской границе. И торопиться нам здесь не надо. Но то, что происходит, мы должны видеть», — резюмировал политик.

В свою очередь, представители Госпогранкомитета заявили, что постоянно дислоцирующихся подразделений органов погранслужбы на данном направлении нет. Однако пограничники при поступлении информации о противоправной деятельности могут выдвигаться на местность, в том числе во взаимодействии с органами внутренних дел и территориальных подразделений органов госбезопасности. С российской же стороны присутствуют штатные подразделения пограничной службы ФСБ России, которые фактически несут охрану госграницы.

Политолог Александр Зимовский выразил уверенность в том, что громкое заявление было сделано Лукашенко для «внутриведомственного» пользования, передает НСН.

«Надо напомнить, что Александр Лукашенко сам пограничник, ушел на дембель старшиной погранвойск КГБ СССР, и полевую пограничную службу он знает.

Также известна его реакция на введение около года назад режима пограничной зоны между Белоруссией и Россией. Сдержанность белорусскому лидеру тогда изменила, чего уж. И он даже утверждал, что Россия «пинает наши соглашения и в хвост, и в гриву». И генералу Бортникову тоже досталось, как я помню. Можно считать, что сегодня к нам доносятся отголоски той темы. Замечание Лукашенко о том, что он тоже может поставить у себя пограничные столбы и шлагбаумы, следует расценивать как немного эмоциональное, на публику. Тем более с учетом аудитории, перед которой выступал — а выступал он перед белорусскими пограничниками, которые, правда, на белорусско-украинской границе стоят, но, тем не менее… Белорусский президент говорил между «своими» на излюбленные темы, и не мог не коснуться такого щекотливого, по его мнению, вопроса», — прокомментировал аналитик.

Он добавил, что отношениям Москвы и Минска ничего не угрожает.

«Никакого обострения не будет. Россия знакома с позицией Лукашенко, и в этой речи не было ничего такого, о чем он бы не говорил раньше.

Только что в Минске был министр Сергей Лавров, Лукашенко мог ему все претензии обозначить. 29 мая Россия и Белоруссия подписали соглашение, где вопросы о транзите иностранцев, собирающихся на футбольный Чемпионат мира в Россию и на Европейские игры-2019 в Белоруссию, были решены к обоюдному удовольствию сторон. И следует признать, что риторика Лукашенко не вышла за рамки его прежних выступлений. Просто сейчас он находится в ситуации, когда предстоят несколько контактов высшего уровня, я имею ввиду саммит ШОС в Циндао 9-10 июня, затем немного подвешенный Госсовет Союзного государства, который тоже собирались в июне провести, но пока ясности нет. Это его, по-видимому, беспокоит», — указал специалист.

Также эксперт назвал заявления Лукашенко «повышением ставок перед очередным торгом».

«Общаясь с пограничниками, Лукашенко артикулировал в публичном пространстве свою озабоченность тем, что происходит со стороны РФ, и где-то даже выразил недовольство. Можно оценить это как «повышение ставок» или как заявку перед очередным торгом, который состоится в ближайшее время. Я склонен полагать, что Путин примет Лукашенко, и они пообщаются. Для того чтобы действительно протянуть колючую проволоку и начать вкапывать столбы, между главами государств должна пробежать какая-то очень уж здоровенная кошка», — пояснил политолог.

Двумя днями ранее главы дипломатических ведомств России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали в Минске договор о взаимном признании виз на период крупных спортивных стартов — первенства мира по футболу-2018 и Европейских игр-2019, передает ФАН.