Выход из тупика: Италия получила правительство

Вечером 31 мая Италия сделала шаг навстречу выходу из политического кризиса. На 88-й день после парламентских выборов президент Италии Серджо Маттарелла наконец утвердил правительство во главе с Джузеппе Конте.

Реклама

События развиваются настолько стремительно, что уже 1 июня прошла церемония принесения присяги новым правительством.

Президент РФ Владимир Путин уже направил поздравительную телеграмму Конте. Российский лидер отметил, что отношения между Москвой и Римом основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать развитию конструктивного российско-итальянского сотрудничества в различных сферах, а также эффективного взаимодействия в решении ключевых региональных и международных проблем. Это, несомненно, отвечает коренным интересам народов России и Италии», — говорится в телеграмме.

А ведь всего пару дней назад казалось, что выхода из итальянского политического тупика просто нет.

«К» значит «Конте». И «компромисс»

Будущий премьер Италии Джузеппе Конте ранее не был связан с политикой и не имеет политического опыта. Он никогда не избирался в парламент и лишь в 2013 году был представлен в Совете министров как юридический консультант. По образованию он юрист, преподает право в Университете Флоренции и в частном римском университете LUISS.

О Конте вообще мало что известно. И это, возможно, главная причина, почему ему предложили премьерское кресло.

Кандидатура юриста появилась как компромисс между двумя главными популистами Италии — лидерами партий «Движение 5 звезд» Луиджи Ди Майо и «Лига» Маттео Сальвини.

За те 80 дней, в течении которых «Лига» и партия Сильвио Берлускони «Вперед, Италия!» пытались сформировать правительство, между традиционными союзниками назрел конфликт. Сальвини, чья партия впервые обогнала партию Берлускони, был уверен, что премьерское кресло достанется ему. Берлускони, в свою очередь, не был готов отдавать должность главы кабмина своему менее опытному партнеру.

В итоге Сальвини сделал «ход конем», объединившись с «Движением 5 звезд» под руководством Луиджи Ди Майо, которое на выборах получило целую треть голосов. Сформировался союз двух неугодных Брюсселю правых популистов, евроскептиков и русофилов.

Сальвини и Ди Майо пришли к решению, что ни один из них в премьерское кресло не сядет. И тут возникла фигура Конте, который пока выглядит как исключительно технический премьер, находящийся в руках двух популистов.

Кандидатура Джузеппе Конте вызвала сомнения у президента страны, для согласования Маттарелле понадобилось двое суток. После того как лидеры партий представили Конте, итальянский президент пообщался со спикерами сената и палаты депутатов, а потом и с самим кандидатом в премьер-министры. Беседа заняла больше двух часов, что вышло за рамки итальянского протокола.

В итоге демократ Маттарелла все же одобрил кандидатуру Конте и дал ему мандат на формирование правительства. Однако несколько дней спустя, когда Конте представил президенту свой кабинет, Маттарелла отозвал свой мандат. Кризис разгорелся с новой силой.

Слово президента

Причиной отзыва мандата стало предложение назначить на пост министра экономики одного из ярчайших итальянских евроскептиков — Паоло Савону, который неоднократно призывал Италию к выходу из зоны евро.

По словам Маттареллы, он не мог утвердить Савону на этот пост, поскольку министром экономики может быть лишь «выдающийся человек, который не станет провоцировать Италию на выход из еврозоны». Назначение Паоло Савоны, по словам президента, «поставило бы под угрозу накопления итальянцев, государственные финансы страны и доверие рынков».

В результате Конте отказался возглавить правительство, Маттарелла вручил мандат на формирование правительства экономисту Карло Коттарели, а из парламента начали доноситься предложения по объявлению президенту импичмента.

Политолог Марк Бернардини в разговоре с «Газетой.Ru» при этом подчеркивал: логически и юридически импичмент никак не может быть объявлен: «Это вовсе не значит, что мне лично как-то нравится, что сделал президент республики, но при этом то, что он сделал, абсолютно легитимно. Все ссылаются на 92 статью конституции, но никто даже не удосужился на нее посмотреть.

А там говорится: президент республики доверяет премьер-министру сформировать кабинет министров и потом по его предложению одобряет состав кабинета министров. То есть там не написано, что это его обязанность. Президент может отказать, что он, в общем-то, и сделал — другое дело, что это необычная ситуация, это редко бывало, хотя бывало. Но Маттарелла — опытный человек, он ничего противозаконного никогда бы не сделал. И сейчас про импичмент уже больше не говорят», — отмечал эксперт.

Челночный бег итальянской политики

«Тот факт, что победителю на выборах не дают сформировать правительство, выглядит, конечно, ужасающе, и это прямое издевательство над демократией», — отмечает, в свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Италия встала перед перспективой новых выборов, исход которых был бы непредсказуем и пугал всех заинтересованных лиц.

«Прогнозы пока не дают какой-то определенности, здесь вопрос в том, что избирательная система предполагает, что значительная часть депутатов избираются по одномандатным округам. Благодаря союзу между «Лигой» и «Вперед, Италия!» большую часть округов на севере выиграли правые. На данный момент союз прекратил свое существование, поэтому конфигурация на следующих выборах будет принципиально иной, и это может отразиться на результате», — говорит о перспективах новых выборов Владимир Брутер.

«Для Евросоюза сейчас нет особо благоприятных вариантов. Германия и Франция очень озабочены ситуацией в Италии и не хотели бы, чтобы евроскептики пришли к власти. Поэтому они будут стараться, во-первых, разрушить союз партии «Вперед, Италия!» и «Лиги», во-вторых — сделать так, чтобы «Пять звезд» не принимали участие в формировании следующего правительства, и, в-третьих, по возможности усилить левоцентристов за остающееся время, если выборы все-таки состоятся», — отмечает эксперт.

Понимая свои перспективы, Сальвини и Ди Майо приняли решение пойти на компромисс: президенту был предложен новый состав правительства под руководством того же Конте, но без Паоло Савоны в роли министра экономики.

Финишная прямая. Но не финиш

В новом правительстве Конте министерство экономики и финансов будет работать под началом Джованни Триа, профессора политической экономии римского университета «Тор Вергата».

Экономист Паоло Савона, которому президент Италии отказался отдать пост главы минэкономики из-за его евроскептичных взглядов, займет должность министра по делам Евросоюза.

Пост главы МВД занял федеральный секретарь партии «Лига» Маттео Сальвини. Он будет заниматься борьбой с нелегальной миграцией. Лидер «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо возглавит новое ведомство, в которое войдут министерство труда и министерство экономического развития. Ди Майо и Сальвини также станут вице-премьерами страны.

Министерство обороны возглавит участница «Движения» Элизабетта Трента, которая в свое время являлась политическим советником МИДа Италии в Ираке и советником Италии при миротворческой миссии ООН В Ливане.

Главой итальянского МИДа станет бывший министр по европейским делам, еврократ Энцо Моаверо-Миланези, занимавший позицию министра по европейским делам с 2011 по 2014 год.

После принесения присяги итальянское правительство будет считаться действующим. Однако последняя преграда перед его утверждением еще впереди — новый состав правительства должен будет получить вотум доверия парламента, напоминает политолог Марк Бернардини.

«Пять Звезд» (33%), конечно, голосует «за». Демпартия (19%) и «Свободные и равные» (3%) — «против». И вот тут самое интересное: правоцентристская коалиция (37%) раздроблена, как никогда. «Лига» (17%), естественно, — «за». Партия Берлускони (14%) — «против». «Братья Италии» (4%) воздержится. 50% за, 36% против. А по мандатам? Палата Депутатов состоит из 630 человек. «Лига» — 73 мандата, плюс «5 Звезд» — 133, получается 206 (33%) «за». Демпартия — 86, плюс СиР — 14, плюс Берлускони — 59, выходит 159 (25%) «против». Значит, все будет зависеть от 231 одномандатника.

Такова итальянская демократия. Высока вероятность, что правительство будет, но долго не продержится. А может, не будет и вовсе», — резюмирует эксперт.