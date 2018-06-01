От Ленина до Буша: как политики общаются с детьми

Дети рядом с политиками — достаточно привычная «картинка» для избирателей. Различные чиновники часто появляются в кадре вместе с ребятами — кто для демонстрации близости избирателю, кто для повышения собственных рейтингов, кто для наглядности в ориентированности правительства на будущее страны.

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30 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман привел на заседание кабинета министров 20 детей. В этот день украинское правительство принимало Национальный план действий по реализации конвенции ООН по правам детей до 2021 года. «С 1 июня мы начинаем совместную масштабную программу по ЮНИСЕФ — «Город, который дружески относится к детям», — заявил Гройсман.

Кадр из видео/112 Украина/YouTube.com Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

«Газета.Ru» вспомнила других политиков, которые — спонтанно и не очень — появлялись перед публикой вместе с детьми.

Дочь рабочего Вера

ТАСС В.И.Ленин и Н.К.Крупская с племянником Ленина Виктором и дочерью рабочего Верой, 1922 год

Истории встреч вождя Октябрьской революции 1917 года Владимира Ленина с детьми уже давно стали хрестоматийными — их знал каждый советский школьник. Чаще всего это довольно умилительные рассказы, которые в обязательном порядке читали ученики в младших классах. Ильич, достаточно жестко относившийся ко многим взрослым, действительно любил общаться с детьми, так как своих у него не было. Одна из известных фотографий Ленина с детьми — снимок с племянником Виктором и «дочерью рабочего» Верой. Запечатленный на фото родственник Ленина — сын его младшего брата Дмитрия Ульянова. Он умер в 1984 году.

Сталин и таджикская стахановка

ТАСС Сталин и Мамлакат

«Отец народов» часто фотографировался с детьми, и одной из самых канонических фотографий является снимок Иосифа Сталина с Мамлакат Наханговой. В возрасте 11 лет эта таджикская девочка стала основателем пионерского стахановского движения и собрала рекордный урожай хлопка, а за свои успехи была награждена поездкой в Москву, где вместе с другими колхозниками встретилась со Сталиным Он наградил ее золотыми часами, а также вручил фото с дарственной надписью. Наханганова прожила долгую жизнь — преподавала английский язык в Душанбинском педагогическом университете.

Андропов и юная американка

ТАСС Американская школьница Саманта Смит в пионерском лагере «Артек», 1983 год

Председатель КГБ, а затем глава государства Юрий Андропов хотя и не слыл большим другом детей, отлично понимал их значение в большой политике. После того как американская школьница Саманта Смит, увидев его фото на обложке журнала Time, написала ему письмо с просьбой не допустить ядерной войны, Андропов пригласил ее в Москву. Обаятельная американская школьница стала всеобщей любимицей — она побывала в Артеке и подружилась с советскими школьниками. Сам Андропов, правда, так и не смог встретиться с девочкой, однако после поездки в СССР Саманта стала настоящей звездой и даже стала вести телешоу. В августе 1985 году Саманта Смит погибла в авиакатастрофе.

Михаил Горбачев и «миссия мира»

ТАСС Советская школьница Катя Лычева в кафе Макдоналдс в Нью-Йорке, США, 1986 год

Советским ответом Саманте Смит стала школьница Катя Лычева, которая в 1986 года посетила США с «миссией мира». Она встретилась там с президентом США Рональдом Рейганом. «Я передала ему игрушку и объяснила, что ее сделали советские ребята, которые, как и весь наш народ, хотят мира. А потом сказала: «Я думаю, что дети не могут спокойно жить на Земле, пока на ней есть ядерное оружие». Встречалась Катя Лычева и с советским лидером Михаилом Горбачевым. Именно при последнем советском лидере стали популярны поездки советских школьников заграницу — и поездки иностранных в СССР.

Президент с детьми и козликом

Doug Mills/AP Глава президентской администрации Буша Энди Кард сообщает Джорджу Бушу о террористической атаке. В это время Буш был в начальной школе в Сарасоте, 11 сентября 2001 года

Одна из самых канонических фотографий президента США Джорджа Буша-младшего сделана рядом с детьми в трагический момент американской истории. На знаменитой фотографии рядом с детьми Буш держит в руках книжку «Мой маленький козлик». Книжка в руках президента США повернута вверх тормашками — очевидно, следствие волнения. Во время посещения школы во Флориде президенту сообщают об атаке террористов 11 сентября 2001 года. Некоторое время президент продолжает читать детям вслух, позже представители президента объяснят, что это было сделано специально, чтобы не испугать детей.

Обама — чадолюбивый президент

Самым чадолюбивым президентом Америки последних десятилетий можно назвать Барака Обаму. Один из американских сайтов даже насчитал 385 снимков, на которых президент США изображен во время встреч с детьми. На родительских сайтах можно также встретить умильные отзывы американских мам о том, как «симпатично» в окружении детворы выглядит Обама, а издание Huffington Post даже отметило, что лучшие снимки американского президента были сделаны в «моменты, когда он с детьми». Обама часто и с удовольствием фотографировался не только с детьми обычных американцев, но и с чадами своих сотрудников. В июне 2015 года Обаму запечатлели с двумя новорожденными, которых он держал на руках — это были дети сотрудницы юридического департамента Белого дома.

Трамп не один дома

Warner Bros. Дональд Трамп и Маколей Калкин во второй части фильма «Один дома»

Президент США Дональд Трамп, еще будучи бизнесменом, не чурался детского общества. В свое время даже сыграл эпизодическую роль самого себя в популярном фильме «Один дома — 2» с юным актером Макалеем Калкиным. В крохотном эпизоде фильма герой Калкина, мальчик, оставшийся один на рождество, спрашивает у проходящего мимо него Трампа: «Где лобби?» «Иди вперед и налево», — отвечает ему Трамп. Ирония состоит в том, что Трамп — хозяин здания, а действие происходит в Trump Tower. Правда, когда журналисты спросили его про «Один дома», Калкин признался, что больше любит первую часть картины, выпущенную в 1990 году. И все потому, что там на «100% меньше Трампа».