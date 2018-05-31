Лавров позвал Ким Чен Ына в Россию

Глава МИД России Сергей Лавров впервые встретился с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне 31 мая. Как сообщает твиттер МИД России, Лавров прибыл в столицу Северной Кореи с дипломатическим визитом.

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Отмечается, что эта встреча — первый официальный личный контакт представителя Кремля и северокорейского лидера. Подробности встречи Лаврова и Кима не разглашаются, но ранее

российский министр сообщил, что хотел бы обсудить с главой КНДР его позицию по вопросу политического урегулирования Корейского ракетно-ядерного кризиса.

В преддверии встречи с Ким Чен Ыном российский глава внешнеполитического ведомства встретился со своим коллегой — министром иностранных дел КНДР Ли Ен Хо, передает ФАН.

Визит Сергея Лаврова в Пхеньян — это первый официальный визит российского министра иностранных дел в КНДР, начиная с 2009 года. Ким принял Лаврова в своей резиденции «Пэкхвавон».

Поприветствовав Лаврова, Ким осведомился о состоянии здоровья президента России «товарища Путина». Глава МИДа ответил, что «здоровье прекрасное», и добавил, что президент очень ценит «те добрые слова», которые северокорейский лидер высказал в связи с избранием Путина на новый президентский срок. Кроме того, шеф российской дипломатии пригласил Кима посетить с визитом Россию — «ему будут очень рады».

Лавров от имени Путина передал Ким Чен Ыну «самые теплые приветы и наилучшие пожелания в тех крупных начинаниях, которые инициированы на Корейском полуострове» с участием главы КНДР.

После окончания переговоров, уже покинув зал заседаний в «Пэкхвавоне», Лавров подарил Киму расписную шкатулку с ключом. Министр отметил, что «в ней можно запирать разные секретные вещи», и выразил надежду, что лидеру КНДР понравится подарок из России.

Перед встречей российская дипломатическая делегация побывала на холме Мансудэ, где Сергей Лавров возложил цветы к монументу лидерам чучхе и главам Корейской Народно-Демократической республики — знаменитому Ким Ир Сену и его сыну Ким Чен Иру.

Перед началом официальных мероприятий с участием высшего руководства страны Лавров возложил букеты цветов к монументу памяти советских воинов в парке Моранбон, а также к мемориальной табличке на стене посольства России в Северной Корее, посвященной убитому в Турции послу Андрею Карлову, ранее служившему в дипмиссии в Пхеньяне.

Встреча Лаврова и Кима прошла в преддверии встречи лидеров КНДР и США в Сингапуре, назначенной на 12 июня, но находящейся до сих пор под вопросом.

26 мая лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в демилитаризованной зоне между странами для обсуждения встречи с главой США Дональдом Трампом, передает Reuters со ссылкой на офис южнокорейского президента.

Данная встреча стала вторыми переговорами между лидерами двух стран с апреля нынешнего года. Сообщается, что они обсудили саммит между КНДР и США. Мун Чжэ Ин может присоединиться к встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына, если Вашингтон и Пхеньян договорятся о ней.

В тот же день Трамп заявил, что в его администрации нет разногласий по поводу Северной Кореи. Об этом он написал в твиттере, обращаясь к журналистам газеты The New York Times.

«В администрации Трампа ноль разногласий по поводу подходов к Северной Корее. И если бы они и были, это бы не имело значения»,

— написал Трамп.

28 мая президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время телефонного разговора пришли к соглашению о встрече перед саммитом Соединенных Штатов и Северной Кореи. О решении провести встречу рассказал Абэ. По его словам, они договорились встретиться перед саммитом, чтобы он оказался «значимым». В агентстве не уточнили, что будет обсуждаться во время переговоров лидеров стран.

Напомним, что саммит между США и КНДР в Сингапуре находится под вопросом из-за того, что 15 мая власти КНДР приняли решение отменить встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи, так как Сеул совместно с Вашингтоном проводит военные учения, «угрожая суверенитету КНДР».

25 мая Трамп заявил, что администрация США приняла решение о перезапуске диалога с Северной Кореей после отмены встречи с Кимом.

«Посмотрим, что будет. Теперь мы с ними разговариваем», — подчеркнул Трамп. Глава американского государства также отметил, что отмененная прежде встреча с северокорейским лидером все еще может состояться.

Впоследствии южнокорейский президент Мун заявил, что возобновление переговоров о проведении саммита между США и Северной Кореей — большая удача.

«Это удача, что возможность диалога Северной Кореи и США все еще жива и он не прекратился»,

— заявил Мун Чжэ Ин.