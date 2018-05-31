Назло Москве: Польша заплатит за военную базу США

Польша готова заплатить до $2 млрд за размещение на своей территории постоянной военной базы США. Причем сделать это Варшава намерена в обход структур НАТО и ЕС, направив предложение напрямую Вашингтону. Соответствующий документ опубликован на сайте польского военного ведомства.

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«Данное предложение обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянном размещении военной дивизии США в Польше, обязательство Польши предоставить значительную поддержку, которая может достичь 1,5-2 миллиардов долларов, путем создания совместных военных объектов и обеспечения более гибкого перемещения сил США», — говорится в послании к Соединенным Штатам.

В опубликованном польским министерством обороны документе указаны предполагаемые места дислокации американских вооруженных сил, госпиталей, а также школ для детей военных из США и даже спортивных залов для их семей. Эти планы были также переданы правительству США и конгрессу.

В Кремле данную инициативу Варшавы охарактеризовали как «экспансионистские действия».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что создание постоянной военной базы США в Польше — суверенное право Варшавы, но при этом официальный представитель Кремля заверил, что Москва даст ответ на подобные действия.

Действия Польши вызвали резкую реакцию и в Госдуме, где считают, что они ведут к конфронтации. По словам зампреда думского комитета по обороне Юрия Швыткина, политика польских властей не стыкуется с мнением жителей страны. «Как раз показателем является, что они не запросили, а готовы выделить два миллиарда долларов для того, чтобы США поставили военную базу», — подчеркнул депутат в беседе с РИА «Новости».

С российским парламентарием сложно не согласиться — Польша до сих пор получает десятки миллиардов долларов в качестве поддержки от ЕС и тем не менее изъявляет желание «из собственного кармана» заплатить США $2 млрд за создание базы. При этом в Польше более половины всех инвестиций с 2014 по 2017 год фактически составляли дотации Евросоюза. Средства, полученные от ЕС, значительно превосходили по объему поступления от стран восточноевропейского блока.

В плане темпов экономического роста Польша сильно опережает большинство европейских государств. К 2015 году ВВП этой страны на душу населения вырос почти в семь с половиной раз по сравнению с 1990-м годом и составил $12,5 тыс. В глобальном рейтинге Всемирного банка страна занимает 13 место по темпам экономического роста.

Тем не менее польский политолог Якуб Корейба выразил недоумение по поводу намерения Варшавы из собственного бюджета платить за создание военной базы США. «Понятия не имею, откуда деньги. Возможно, США предоставят кредит. Других источников не вижу», — заявил он «Газете.Ru».

Доцент кафедры политической истории МГИМО Кирилл Коктыш обратил внимание, что Варшава намерена вложить пресловутые $2 млрд в сооружение гражданской инфраструктуры, на которую США привезут свою военную составляющую. «Понятно, что мы не знаем итоговой схемы финансирования, но те польские вложения, которые она предложила сделать — это вложения в строительство инфраструктуры. То есть строительство дорог, казарм, домов — то, что для экономики обычно достаточно выгодно», — объясняет эксперт.

В свою очередь, Якуб Корейба полагает, что своими действиями польские власти преследуют и чисто внутриполитические цели. «Чтобы понять, в чем тут дело, достаточно просто взглянуть на карту предложенных мест дислокации — все это регионы, в которых правит оппозиция», — заметил польский политолог.

Он напомнил, что осенью в Польше пройдут выборы региональных советов и мэров городов. «Власть говорит людям: голосуйте за нас и получите $2 млрд. При этом пока нет окончательного решения [По расположению базы США], может получится так, что правящая партия Польши «Право и справедливость» благодаря этому ходу получит поддержку сразу трех регионов», — подчеркивает Корейба.

В любом случае, намерение Польши разместить на своей территории американскую военную базу выглядят вызовом Европейскому союзу, с которым у Варшавы и без того довольно натянутые отношения.

Напомним, 20 декабря прошлого года Еврокомиссия даже одобрила применение в отношении Польши 7 статьи Лиссабонского соглашения о ЕС, позволяющей ввести санкции — причиной стало нарушение польскими властями принципа независимости правосудия. У руководства Польши также есть серьезные разногласия с Брюсселем по поводу миграционной политики Евросоюза.

По словам Кирилла Коктыша, Польша решила напрямую взаимодействовать с США в вопросе создания базы, поскольку понимает, что в НАТО ей этого сделать не дадут. С этим соглашается Корейба: «Это делают напрямую, чтобы избежать бесконечных дискуссий и заявлений европейских членов НАТО о недопустимости создания базы. Нужно просто, чтобы до местных выборов США прямо не отказали».

Коктыш добавляет, что, создав американскую базу, Варшава надеется усилить свои позиции в ЕС.

«Она стремится закрепить свое привилегированное положение в Восточной Европе, продемонстрировать, что это главная и любимая страна Соединенных Штатов. И это месседж и для Германии, и для Прибалтики, но для Германии в первую очередь», — рассуждает эксперт.

Стоит отметить, что в Польше и так присутствуют вооруженные силы США, там также расположен один из четырех многонациональных комбинированных батальонов НАТО, развернутых после 2014 года в рамках усиления «Восточного фланга» альянса для сдерживания «российской агрессии». В Польше группировкой командуют Соединенные Штаты. Правда, в случае с батальоном альянса боевые единицы НАТО сменяются на ротационной основе, Польша же хочет разместить у себя американских военных на постоянной основе.

В начале мая Соединенные Штаты начали перебрасывать в Европу свою первую танковую бригаду, входящую в состав первой кавалерийской дивизии в рамках ротации операции Atlantic Resolve («Атлантическая решимость»). Эта операция была начата в апреле 2014 года после того, как Крымский полуостров вошел в состав РФ. Официальная цель миссии, как отмечают в США и НАТО, — «восстановление уверенности» восточноевропейских стран перед лицом «российской агрессии». В рамках этой операции вооруженные силы США участвуют в заметно участившихся многонациональных учениях в Польше и Прибалтике.

По данным польских СМИ, силы первой бронетанковой бригады США будут сосредоточены преимущественно на территории Польши. Американская танковая бригада, постоянно дислоцирующаяся в Колорадо, уже несла службу на территории этой страны. В январе прошлого года она была направлена в польский город Жагань в 100 километрах от немецкой границы.

По словам Якуба Корейбы, стремление Варшавы разместить в стране постоянную американскую военную базу вписывается во внешнеполитический паттерн руководства Польши.

«База является порождением традиционного польского геополитического мышления, основным посылом которого является постулат — избавиться от проклятия положения между Москвой и Берлином путем разбавления геополитической субстанции Восточной Европы с помощью американского фактора», — констатирует эксперт.

Он также выразил мнение, что размещение в Польше американской военной базы в целом никак не скажется на отношениях страны с Евросоюзом, так как во многих европейских странах есть базы США. «Но это точно придаст польским политикам словесной бодрости, особенно в отношении Германии», — уверен Корейба.