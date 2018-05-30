«Россия всегда прощает»: каким будет новый «Южный поток»

Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. В ходе переговоров они обсудили возможность продления «Турецкого потока» до Болгарии. Некоторое время назад президент Болгарии Румен Радев уже говорил о желании наладить прямые поставки российского газа через Черное море, однако Россия сейчас реализует проект «Турецкий поток», и финансирование другого пути было бы невыгодно.

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Кроме того, Болгария в свое время уже упустила возможность получать газ напрямую через Россию, фактически завернув проект «Южный поток» под давлением Еврокомиссии в 2014 году. В то же время самим болгарам, безусловно, импонирует идея стать главным хабом по распределению газа на юге Европы.

Между тем в последнее время заявления болгарских политиков в отношении России звучат достаточно позитивно. Так,

в конце 2017 года президент Болгарии Румен Радев даже заявил, что София выступила бы за отмену санкций Евросоюза в отношении России.

«Я с удовольствием поддержу любые действия по отмене этих санкций, но должно быть понятно, что президент самостоятельно не может инициировать подобные действия», — уточнил он.

На встрече 30 мая Путин и Борисов заявили, что вариант, при котором Болгария все-таки станет газовым хабом, есть. Хотя первым по итогам переговоров выступал Путин, эту тему поднял именно болгарский политик.

По его словам, они с главой РФ обговорили альтернативный вариант получения Болгарией российского газа по «Турецкому потоку». Борисов отметил, что президент Турции Реджеп Эрдоган не против этого — о своей позиции турецкий лидер уже сообщил Владимиру Путину. Сам российский лидер эту информацию подтвердил. Накануне на официальном сайте Кремля действительно появилась информация о телефонном разговоре между Эрдоганом и Путиным, хотя до этого не уточнялось, что в ходе него обсуждался вопрос продления «Турецкого потока» до Болгарии.

На вопрос, не может ли Болгария вновь нарушить свои обещания,

Путин заявил, что и Россия, и Болгария сожалеют о срыве проекта «Южный поток». «Его реализация была бы очень выгодна Болгарии. Но попробуем зайти с другой стороны, в данном случае через Турцию», — поддержал оптимизм коллеги российский президент.

В то же время глава РФ не преминул напомнить болгарскому премьеру, что убытки «Газпрома» от сворачивания проекта составили около 800 млн евро. «Списали это в убыток», — с легкой иронией отметил российский лидер.

Борисову ничего не оставалось, как признать вину Болгарии за произошедшее. «Я очень благодарен, что на нас не держат зла по этому поводу. Старший всегда больше, всегда прощает», — повинился болгарский премьер.

Путин ответил слегка язвительно: «Меня очень смущает, кто старший, кто младший, имея в виду, что старшего все время побуждают заплатить». Кроме того, президент России прямо заявил, что в этот раз проект будет требовать гарантий, со стороны как болгар, так и Еврокомиссии.

Однако в целом высказывания обоих политиков звучали довольно оптимистично.

Уже после их выступления пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков жестко сказал журналистам, что говорить о достижении договоренностей пока рано. Он сделал особый акцент на словах Путина о том, что для этого нужны гарантии со стороны и Болгарии, и Еврокомисии.

«Интерес интересен и самим болгарам, и Москве», — добавил официальный представитель Кремля, заверив, что работа будет вестись. Песков подчеркнул, что Болгария хочет некоего «ответвления» от потока, однако в ходе встречи Путина и Борисова никаких точных подробностей того, кто ее проложит и откуда она пойдет, озвучено не было.

Ситуация осложняется еще и тем, что, согласно заявлениям российской стороны, «Турецкий поток» уже фактически реализован. Сам Путин в ходе разговора с прессой сказал, что первая нить уже проложена до Турции, а также построено уже более 200 км второй — при том, что ее полная длина будет слегка превышать 400 км.

В беседе с «Газетой.Ru» аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Александр Собко отметил, что Болгария беспокоится за поставки газа через территорию Украины после запуска «Турецкого потока».

«Большая часть газа, идущая по южному украинскому коридору и далее по Трансбалканскому газопроводу, предназначается именно для Турции. В дальнейшем объем транзита по этому коридору резко снизится, поэтому, возможно, для Украины транзит по этому направлению всего нескольких млрд куб. м окажется нерентабельным», — объясняет эксперт.

Собко считает, что и с первой нитки «Турецкого потока» газа Болгарии может хватить «впритык». «Объем транзита по трансбалканскому газопроводу сопоставим с ее мощностью. Но это уже на дает возможности для наращивания поставок российского газа в Турцию в случае прекращения транзита по южному украинскому коридору», — рассуждает аналитик. Он заключает, что возможно строительство отвода от второй нитки — «тогда проблем с газом и мощностью не возникнет».

По словам аналитика АЛОР БРОКЕР Алексея Антонова, прежде чем договариваться о дополнительном ответвлении в сторону Болгарии от второй нитки «Турецкого потока», необходимо решить вопрос о конечной точке входа магистрального газопровода в Европу.

«Насколько известно, пока о ней нет четких решений — до этого момента больше уверенности было, что она будет обозначена на греческой границе с дальнейшим маршрутом до Италии, но в результате такого рвения болгарской стороны РФ в целом пока еще не поздно изменить маршрут прокладки глубоководной части в сторону Болгарии без серьезных финансовых потерь для «Газпрома», — отметил эксперт.

Антонов пояснил, что, если точка входа будет в Болгарии, то потом газопровод сможет быть проложен с наибольшей выгодой до потенциального большего числа потребителей — Сербию и до Венгрии, что в целом станет как бы даже реинкарнацией почившего в лету по вине Болгарской стороны, к слову, проекта «Южного потока». Он добавил, что, даже если в итоге будет выбран вариант с ответвлением в Болгарию от основного потока, конечные потребители газа не пострадают.

«Газопровод будет строится так, чтобы удовлетворить потребности каждого клиента. Более того, учитывая старт «Северного потока — 2» и неминуемое сохранение небольшого транзита через украинскую ГТС, вторая ветка турецкого потока почти всегда будет иметь дополнительные возможности по мощности прокачки газа, так как труба вряд ли будет всегда заполненной», — пояснил аналитик.