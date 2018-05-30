Последний раз перед Трампом: зачем Лавров летит в КНДР

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров накануне визита в КНДР отметил, что его цель — обсуждение ситуации в регионе, а также обмен мнения с северокорейской стороной. Выступая накануне на международном форуме «Примаковские чтения» ИМЭМО РАН, он также отметил, что итоги переговоров КНДР и США должны будут обсуждать все страны «шестерки», куда входит и Россия. По словам Лаврова, достичь денуклиаризации Корейского полуострова можно будет лишь с помощью многостороннего диалога.

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Тем не менее, Лавров пообещал сосредоточиться прежде всего на актуальных вопросах двусторонней повестки. Кроме того, будет обсуждаться ситуация на Корейском полуострове, а также основные региональные и международные вопросы.

Кроме США, речь идет о России, Китае, Японии и Южной Корее, которые долгое время вели диалог о ситуации с ядерной программой КНДР. Теперь повестку практически перехватил Вашингтон и лично президент Дональд Трамп, который хочет достичь, по его словам, «сделки» с главой КНДР Ким Чен Ыном.

При этом сам Трамп посылает своему визави «конфликтующие сигналы» о переговорах, то отказываясь от их проведения, то вновь говоря о том, что они состоятся.

Впрочем, подготовка к переговорам все же идет — в США для встречи с главой Госдепа Майком Помпео прибывает высокопоставленный северокорейский чиновник Ким Ен Чхоль, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Предполагается, что саммит между руководителями США и КНДР должен пройти 12 июня в Сингапуре.

Медленная денуклеаризация

Главная цель Трампа на встрече с лидером КНДР — добиться от Пхеньяна закрытия своей ядерной программы, но эксперты сомневаются, что северокорейский лидер пойдет на этот шаг.

В любом случае избавление КНДР от ядерного оружия — это процесс который может занять 10-15 лет. В то же время на определенные шаги навстречу США КНДР уже пошли — в присутствии журналистов власти страны уже взорвали один из испытательных полигонов.

При этом в ближайшее время Ким Чен Ын не собирается расставаться с ядерным оружием, говорится в докладе, подготовленном для Белого дома в преддверии саммита аналитиками ЦРУ.

В документе, который цитирует телекомпания NBC News говорится, что США необходимо применить к Пхеньяну более реалистичную цель — добиться торможения ядерной программы.

По мнению ведущего научного сотрудника ИМЭМО РАН, специалиста в области международной безопасности Алексея Арбатова, на переговорах США с КНДР «надо ставить реалистичные цели».

Такой целью может обязательство Пхеньяна не проводить ядерные и ракетные испытания, которые нарушают Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Возможно, Москва, напрямую заинтересованная в стабильности на Корейском полуострове, попытается убедить Пхеньян взять на себя обязательства подобного рода. Россия уже много сделала в этой области, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» эксперт в области международной безопасности Виктор Мизин.

Россия вместе с партнерами по переговорам по корейской ядерной программе — Японией, Китаем и Южной Кореей — действительно активно старались организовать диалог между Пхеньяном и Вашингтоном. Российская сторона пыталась организовать и прямой диалог между Пхеньяном и Сеулом — Ким Чен Ыном и тогдашним президентом Южной Кореи Пак Кын Хе — в Москве во время празднования годовщины Победы в 2015 году. Эта попытка сорвалась, так как оба лидера в Москву не приехали.

Сам Пхеньян при этом всегда заявлял, что хочет вести диалог напрямую только с Вашингтоном, и настаивал на дипломатическом признании своего государства со стороны США. Пока об этом речи не идет, однако уже сам факт встречи лидеров означает признание если не де-юре, то хотя бы де-факто.

В условиях, когда диалог с Пхеньяном активизировали США, России необходимо перейти к более активной политике в отношениях с КНДР, считает Виктор Мизин. Эксперт, встречавшийся с северокорейскими дипломатами на различных международных форумах, отмечает, что те уже не напоминают «застегнутых наглухо» чиновников начала 1990-х годов: «Они выглядят современно и хорошо говорят по-английски».

Однако находить общий язык с КНДР Москве сегодня сложно — экономические связи между двумя государствами невелики, к тому же развитию экономических проектов мешают санкции Совбеза ООН против КНДР, к которым присоединилась и Россия.

Заметных политических контактов между КНДР и Россией почти нет. Последним главой Северной Кореи, встречавшимся с российским президентом Владимиром Путиным, был Ким Чен Ир, который приезжал в Россию дважды. Последний раз — в 2011 году. Ким Чен Ын с российским президентом еще не встречался.

Стоит отметить, что во времена президента СССР Михаила Горбачева контакты между Москвой и Пхеньяном были достаточно тесными, несмотря на имевшиеся проблемы: «Сперва отчитаешься о своей поездке перед товарищем Ким Ир Сеном, а уже потом перед нами», — такие напутствия давал Горбачев тогдашнему главе МИДа Эдуарду Шеварднадзе перед поездкой по региону и встречей с руководством КНДР.

Сегодня ментором Пхеньяна можно назвать Китай, который является главным экономическим партнером КНДР. В Китае ждут саммита и тот факт, что Трамп ранее пытался отменить его, вызвал довольно критическую реакцию в китайских СМИ.

При этом сам лидер КНДР как отмечают наблюдатели, ведет себя достаточно спокойно на фоне импульсивного президента США. «Удивительно, что человек, который решался на ядерный шантаж, сегодня выглядит образцом спокойствия», — сказал во время выступления на «Примаковских чтениях» политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.