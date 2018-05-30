Недолго мучился: почему испанцы отпустили Браудера

Основатель фонда Heritage Capital Уильям Браудер написал в своем твиттере, что его задержала полиция Испании по ордеру Интерпола.

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«Срочно: только что был арестован испанской полицией в Мадриде по запросу России в Интерпол. Едем в полицейский участок», — указал Браудер. Впоследствии он добавил, что правозащитники не говорят в какое отделение его везут.

При этом пресс-служба Национальной полиции Испании официально не подтверждала и не опровергала информацию о задержании Браудера.

После привлечения внимания к аресту Браудера, полиция Испании сообщила о его освобождении после дачи показаний.

«Он был задержан, его опросили, проверили ордер, но он не имел надлежащей юридической силы», — заявили в ведомстве РИА «Новости».

Уильям Браудер был работодателем аудитора Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО «Матросская Тишина» в 2009 году. С 1995 по 2007 год Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в нашей стране. Россия объявила бизнесмена в международный розыск по делу о хищении акций «Газпрома» на сумму около 3 млрд руб.

В 2013 году Браудера заочно осудили в России на девять лет лишения свободы за финансовые махинации и уклонение от уплаты налогов. В 2008-м в рамках этого дела был арестован юрист Сергей Магнитский.

В декабре прошлого года в Москве судили Браудера еще и за неуплату налогов. Он снова был заочно приговорен к девяти годам заключения. «Гражданский иск удовлетворить: взыскать с Браудера и Ивана Черкасова [второй подсудимый] солидарно 4 млрд 200 млн руб.», — огласил приговор судья.

В случае, если Браудер окажется в России, ему будет грозить до 18 лет лишения свободы.

После последнего приговора, вынесенного ему в Москве, основатель фонда Heritage Capital призвал Интерпол остановить членство российской стороны в связи с «вопиющим нарушением» правил организации.

«Россия обращается в Интерпол в шестой раз с требованием арестовать меня после того, как пять предыдущих запросов были отклонены как незаконные и политически мотивированные. Для Интерпола настало время приостановить членство России за вопиющее нарушение правил», — заявил Браудер.

Впрочем, политическая мотивация в желании российских властей арестовать Браудера сомнительна. В последний раз прокуратура обвинила его и Ивана Черкасова в организации преднамеренного банкротства компании «Дальняя степь» в Калмыкии и уклонении от уплаты налогов в 1996-2005 годах на 3,3 млрд рублей.

Как выяснилось, компания Браудера в действительности являлась инструментом для покупки акций «Газпрома». С помощью «Дальней степи» мошенникам удавалось незаконно скрывать иностранное происхождение акционеров. Более того, в штате компании Браудера фиктивно числились сотрудники-инвалиды, что позволяло получать налоговые льготы.

Согласно версии гособвинения, в середине 2000-х годов «Дальняя степь» через банк HSBC перевела дивиденды офшорной кипрской компании, а также перечислила более 600 млн рублей Объединенному банку малого бизнеса и Дальневосточному региональному банку в Благовещенске. Вскоре после этого оба банка лишились лицензий, а затем банкротом стала и сама «Дальняя степь».

В ходе судебного процесса банкротство калмыкской компании Браудера было признано преднамеренным, а заблаговременный вывод денежных средств нанес серьезный ущерб государству — махинации Браудера обошлись России в 3,5 млрд рублей.

В итоге сам Браудер был обвинен в организации преступления, а Ивана Черкасова осудили как исполнителя. С 1995 по 2006 год Фонд Браудера Hermitage Capital Management являлся одной из крупнейших зарубежных инвестиционных структур на территории РФ. С 2010 года Браудер расследует хищение налогов из российского бюджета, а также выясняет причины смерти юриста фонда Сергея Магнитского.