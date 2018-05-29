На разрыв: Грузия не простила Сирии признание

Замглавы грузинского внешнеполитического ведомства Давид Дондуа заявил о начале процедур разрыва дипотношений между Грузией и Сирией. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Реклама

Причина этому — произошедшее накануне официальное признание Сирией независимости Абхазии и Южной Осетии. В сообщении сирийского Министерства иностранных дел говорится, что республики установили между собой дипломатические отношения.

Как отмечается в тексте заявления грузинского внешнеполитического ведомства, признание независимости Абхазии и Южной Осетии показывает, что Сирия игнорирует международно-правовые обязательства о территориальной целости суверенных государств и нерушимости границ, признанных на международном уровне.

«Принимая это во внимание, Грузия начала процедуры разрыва дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой», — говорится в заявлении.

Кроме того, Грузия призвала международное сообщество отреагировать на решение Сирии, которое якобы было принято под воздействием российской стороны.

В ответ на сообщение сирийского внешнеполитического ведомства, МИД Южной Осетии опубликовал коммюнике, в котором указывается, что республики «объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств с даты опубликования настоящего коммюнике».

Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил, что событию предшествовала большая работа различных абхазских ведомств при участии России. По его словам, накануне прошла трехсторонняя встреча послов Абхазии, Сирии и Южной Осетии в России, в ходе которой стороны обменялись соответствующими нотами.

Сирия стала пятым государством-членом ООН, которое признало независимость Абхазии и Южной Осетии.

Первый шаг в этом направлении сделала Россия, признавшая независимость республик после военного конфликта с Грузией в 2008 году.

Загадочная дружба Центральной Америки и Закавказья

Одним из первых государств, признавших независимость Южной Осетии и Абхазии, стало небольшое центральноамериканское государство Никарагуа. О поддержке суверенитета двух республик объявил президент этой страны, в прошлом большой друг СССР Даниэль Ортега. И хотя Советский Союз давно распался, Ортега остался непримиримым борцом с «американским империализмом», который не забыл старых союзников. Для Ортеги этот жест стал способом объявить себя в качестве политического партнера России. Такая «дружба» для Никарагуа — необходимость. У властей страны очень плохие отношения с США, с Китаем они вообще невозможны, поскольку Никарагуа стала одной из стран, признавшей Тайвань.

Москва ожидала признания молодых закавказских республик и от своего ближайшего партнера — Белоруссии. И хотя президент страны Александр Лукашенко успел сделать ряд обещаний по теме, признанию помешало улучшение отношений Белоруссии и Евросоюза. Минск даже позвали в проект «Восточное партнерство» для стран-соседей ЕС из СНГ. Условием участия Белоруссии в этом проекте европейские политики не раз называли непризнание Минском Цхинвала и Сухума.

Третьим государством, признавшим Абхазию и Южную Осетию, стала Венесуэла.

Вскоре после этого президент Венесуэлы Уго Чавес рассказал, что под закупку российской военной техники Кремль выдаст ему кредит в $2,2 млрд, а еще $1 млрд заплатили ему пять российских нефтяных компаний за доступ к недрам Венесуэлы. Мировые и российские СМИ тогда писали, что эти деньги являются платой за признание Венесуэлой независимости двух республик, однако официально связь между этими событиями не подтверждается.

Признание из Тихого океана

Четвертой страной, признавшей Абхазию и Южную Осетию, стала одна из самых маленьких стран в мире — островное государство Науру. «В 1968 году голос России в поддержку независимости Науру был одним из самых сильных. Но вам нужна поддержка как самых больших, так и самых маленьких стран, потому что в ООН размеры значения не имеют», — пояснял это решение министр иностранных дел тихоокеанской республики Кирен Кеке.

Впрочем, говорить о бескорыстности океанской республики, одним из главных источников дохода которой является дипломатический бизнес, не стоит. В обмен на разрыв дипломатических отношений с Тайванем Науру получила от Китая десятки миллионов долларов и помощь в оплате внешнего долга. Затем настала очередь Косово. Науру признало Косово и в благодарность стало получать финансовые вливания от ЕС. Что касается России, то Москва официально не заявляла о готовности помочь Науру, однако «Коммерсантъ», со ссылкой на свои источники, сообщал, что до своей поездки на Кавказ Кеке провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По некоторым данным, речь может идти о $50 млн.

Учитывая финансовую заинтересованность, признание Науру может исчезнуть так же внезапно, как оно и появилось.

В прошлом году после ряда решений американского президента Дональда Трампа появились слухи, что Науру может лишиться финансовой поддержки США из-за того, что признает независимость Абхазии и Южной Осетии. В таком случае, вероятно, власти островной республики предпочтут отозвать свое признание.

Процедура отказа от признания не является чем-то из ряда вон выходящим, и Абхазии и Южной Осетии уже пришлось с этим столкнуться. В 2011 году о признании республик заявили еще два тихоокеанских государства — Вануату и Тувалу. В тот момент выяснилось, что дипломатических отношений с Тувалу не имела даже Россия, и Москва поспешила исправить это недоразумение.

Однако парад признания быстро оборвался. Всего через пару лет Вануату и Тувалу отозвали свои признания. Вместо этого страны установили дипломатические отношения с Тбилиси.