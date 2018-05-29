«Украинцы завидуют тому, как живут крымчане»

Постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин рассказал, что в некоторых граничащих с полуостровом районах наблюдается «потеря признаков государственного управления». Об этом он сказал в интервью «Обозревателю». По его словам,

в Геническом районе Херсонской области появились «массовые организованные преступные группировки, которые проводят антиукраинские акции».

«Ситуация пока не военная, но, как говорят, небезопасная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти. Я уверен, что наши спецслужбы и центральный аппарат действуют», — заявил Бабин. При этом чиновник отметил, что «украинский народ должен знать про эту беду».

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Наибольшее опасение у украинского постпреда вызывает «возможность того, что Россия решит воспользоваться этой ситуацией» и «прибегнув к каким-то силовым или гибридным действиям» обеспечить себе контроль над югом Украины.

Кроме того, Бабин обвинил Россию в намерении захватить Северо-Крымский канал, поскольку крымская водная инфраструктура якобы не способна обеспечить полуостров питьевой водой.

Это заявление украинского чиновника в разговоре с ФАН прокомментировал депутат Государственного совета Республики Крым Николай Юревич. Он отметил, что Киев потерял контроль над своим государством.

«В приграничных с Крымом районах живут нормальные люди. Многие из них приезжают на полуостров. Украинцы, конечно, искренне завидуют тому, как живут крымчане.

Украина должна подумать над своим поведением, организацией общественной жизни. Их средства массовой информации работают против своих же граждан. Простые люди же видят уровень жизни в Крыму, сравнивают со своим. Если на Украине есть преступность, о которой в Киеве говорят, то это в первую очередь недоработка украинских правоохранительных органов, не более того. Жители Украины сегодня приезжают в Крым и говорят нам, что у нас лучше, потому что мы можем говорить на том языке, на котором думаем. Они этого не могут. Украинцы завидуют крымчанам», — пояснил Юревич.

Зампред правительства Крыма Дмитрий Полонский при этом заявил, что «проблематично» реагировать на слова, сказанные главой субъекта, который в настоящее время не существует. «Украине надо обратить внимание на наведение порядка на своей территории, а не пытаться перекладывать ответственность за свои неудачи на плечи другого государства, другого региона», — сказал Полонский.

Он назвал происходящее «провокацией», которая должна объяснить «собственную недееспособность украинской стороны». Полонский подчеркнул, что в Крыму есть, чем заниматься, и уточнил, что силовики постоянно «отлавливают» на территории полуострова шпионов и провокаторов.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик также прокомментировал слова Бабина. По его мнению,

агрессивная линия Киева в политике и стабильность российского полуострова привели к тому, что жители Херсонщины «не позволяют промывать себе мозги». Он также отметил, что официальная пропаганда, осуществляемая Киевом, «дала трещину».

«Но жители близлежащих к Крыму районов уже съездили в Крым, все сами посмотрели, и теперь сарафанным радио передается информация о том, как же по-настоящему живет Крым. Оказалось, что вся киевская пропаганда о российском полуострове — наглая ложь», — рассказал Белик.

Он добавил, что режим украинского президента Петра Порошенко оказался перед дилеммой — или посадить в тюрьму жителей области, или продолжать обвинять во всем Россию.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации весной 2014 года на правах субъектов по итогам референдума, на котором подавляющее количество жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Включение Крыма в состав России вызвало острый политический кризис, итогом которых стали санкции против Москвы.