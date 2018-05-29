«Области на юге Украины теряют признаки госуправления»

Постоянный представитель президента Украины Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин рассказал о «потере признаков государственного управления», происходящей в областях страны, граничащих с Крымом, передает НСН.

В южных районах Украины, по словам Бабина, возникли и активно действуют массовые организованные преступные группировки, которые «раскачивают ситуацию, проводя антиукраинские акции».

Украинский народ, добавил чиновник, должен знать о положении в регионе. Одной из проблемных точек Бабин назвал 20-тысячный город Геническ, где «возникло много антиукраинских элементов».

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При этом постпред заявил: хотя ситуация и далека от «военной», она «небезопасна». Местная полиция и исполнительная власть с трудом справляются с бандитами на местном уровне, подчеркнул Бабин, выразив при этом уверенность в том, что «центральный аппарат и спецслужбы действуют [против ОПГ]».

Наибольшее опасение у украинского постпреда вызывает «возможность того, что Россия решит воспользоваться этой ситуацией» и «прибегнув к каким-то силовым или гибридным действиям» обеспечить себе контроль над югом Украины.

Кроме того, Бабин обвинил Россию в намерении захватить Северо-Крымский канал, поскольку крымская водная инфраструктура якобы не способна обеспечить полуостров питьевой водой.

В ответ на это председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк заявил, что слова Бабина – больная фантазия больного человека, передает ФАН.

«Я уже давно говорю, что их необходимо показать врачам-специалистам. Они уже не знают, что сочинить. То Крымский мост у них является компьютерной графикой, а затем они хотят его разбомбить. Теперь вот Россия у них намерена «захватить» весь Северо-Крымский канал. Больные на голову люди», — заявил парламентарий.

Черняк добавил, что лучше бы украинцы думали о своей стране, людях и экономике — но вместо этого каждый день в Киеве «выдумывают какой-то бред для того, чтобы создать вокруг России ореол «захватчика» и «агрессора».

Напомним, что еще 11 мая глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко обратилась к правительству Украины с призывом усилить военное присутствие на границе с Крымом, а также увеличить количество силовиков в приграничных населенных пунктах.

«За 4 года оборонные возможности Украины значительно выросли, но присутствие силовых структур вблизи оккупированного Крыма мизерное, их недостаточно для эффективного противодействия постоянной подрывной деятельности России»,

— написала Гопко.

Более того, украинская парламентарий отметила необходимость усиления присутствия нацгвардейцев, нацполицейских и нацпограничников на юге Херсонской области и, в особенности, в районе Геническа. Гопко добавила, что просьба также направлена главе Министерства внутренних дел Украины Арсену Авакову.

Бывший замминистра обороны Украины адмирал запаса Игорь Кабаненко 27 мая заявил, что в Азовском море возникла «гибридная угроза вторжения с моря», якобы Россия проводит военно-морские учения слишком близко к территории Украины. По словам адмирала запаса ВСУ, Киев должен ответить Москве на провокации, чтобы предотвратить «кризис».

По словам украинского адмирала, командованию ВСУ необходимо создать «мобильные группировки военно-морских сил» и постоянно патрулировать море, чтобы противодействовать «российской угрозе».

В ответ на эти слова заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сказал, что своими действиями Россия не нарушает нормы международного права, а

тренировки российские Вооруженные силы проводят в соответствии с учебным планом боевой подготовки. Депутат подчеркнул, что действия России никогда не нарушают международного права в любом виде.

В начале января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация имеет полное право на обеспечение собственной безопасности на фоне провокаций и диверсий на границе. Напомним, 28 мая текущего года глава пограничной службы ФСБ генерал Владимир Кулишов заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы по-прежнему будут пытаться проникнуть на территорию Крыма и Ростовской области.