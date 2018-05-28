В Магадан не по этапу: что стоит за новыми отставками губернаторов

В понедельник, 28 мая, президент России Владимир Путин снял глав сразу двух регионов и тут же назначил им преемников. Исполняющим обязанности губернатора Магаданской области Владимира Печеного стал теперь уже экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Позиция же главы Якутии досталась мэру Якутска Айсену Николаеву, сменивший на этом посту Егора Борисова.

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Выборы глав обоих регионов в любом случае должны были пройти в сентябре текущего года. Фактически Кремль просто заменил своих кандидатов на предстоящих кампаниях. Интересно, что в Якутии

на последних президентских выборах Владимир Путин набрал меньшее количество голосов, чем в 2012 году. В 2018 году при достаточно высокой явке в 71% за кандидата Владимира Путина было отдано 64,38% голосов.

Политолог Олег Матвейчев утверждает, что Борисов в последнее время «вызывал аллергию» у федеральный властей за неисполнение президентских поручений. «Кроме того, он развел в Якутии борьбу кланов, кумовство и много всего другого», — жестко критикует предыдущего главу эксперт.

По словам источника «Газеты.Ru», близкого к Кремлю, Николаев точно не преемник Борисова. Последний якобы был против его назначения. Кроме того, собеседник «Газеты.Ru» добавил, что новоиспеченный глава региона скорее получил свою должность благодаря поддержке федеральных сил и нейтралитете заинтересованных в Якутии компаний, в частности, «АЛРОСА». Также он пользуется поддержкой внутриполитического блока администрации президента.

Давно в резерве

В случае же Печеного, по словам еще одного собеседника «Газеты.Ru», близкого к Кремлю, какого-то особенного недовольства не было. Просто губернатору уже 68 лет. «Было впечатление, что он уже сам устал», — объясняет источник, добавляя, что у экс-губернатора к текущему моменту были не идеальные отношения с полпредством. Носов же получил эту должность во многом потому, что довольно давно сам хотел стать губернатором. «Решили, что региону не хватает динамики, но и тридцатилетнего туда не отправишь. Носов давно стоял в резерве», — рассказывает источник.

Еще до того как Носов занял позицию мэра Нижнего Тагила, он активно участвовал в политической жизни Свердловской области: несколько раз баллотировался в региональное заксобрание, являлся одним из основателей регионального отделения «Единой России». Источник «Газеты.Ru» говорит, что к нему было хорошее отношение и у ряда людей, близких нынешнему внутриполитическому блоку администрации президента.

Представитель близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов утверждает, что Нижний Тагил под руководством Носова стал «одним из самых успешных и хорошо развивающихся городов на Урале».

Назначения мэров на губернаторские позиции — не новая тенденция. Такая политика вполне укладывается в логику «назначения технократов».

Напомним, что этот термин стали употреблять в отношении новых назначенцев на позиции губернаторов с того момента, как куратором внутриполитической блока стал Сергей Кириенко. в конце прошлого года мэр Самары Дмитрий Азаров был назначен врио губернатора Самарской области, а мэр Вологды Александр Травников — врио губернатора Новосибирской области.

В настоящий момент сама технология управления в стране изменилась, и эта тенденция затрагивает не только регионы, но и федеральное правительство,

рассказал в беседе с «Газетой.Ru» глава региональный программ Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин.

«Назначенное правительство, несмотря на то что оно во многом состоит из выдающихся людей, тоже является техническим, как и губернаторский корпус. Есть общие федеральные задачи, проработанные программы, бюджеты, проекты и так далее. И все менеджеры, куда бы они не назначались — в министерства, регионы или еще куда, — должны выполнять задачи большого холдинга «Россия», — рассуждает Колядин.

К прежнему губернатору Магаданской области Владимиру Печеному каких-либо претензий не было, отмечает эксперт. «Единственная причина его ухода — это возраст», — говорит Колядин.

«У Борисова были проблемы и со здоровьем, и с элитами, и в скандалы он впутывался», — говорит Колядин. При этом эксперт отмечает, что одна из главных претензий к экс-губернатору Якутии — результаты президентских выборов в регионе. Хотя он все выполнил, по эффективности он был одним из последних в стране», — подчеркивает Колядин.

«Николаева рассматривают на место руководителя республики очень давно — с середины 2000-х годов. Когда назначали Борисова, уже тогда думали — не назначить ли Николаева, — подчеркивает эксперт. — Борисов это знал и всегда нервничал, когда Николаева куда-то приглашали, включали в работу». Эксперт также отмечает, что Николаев ярко демонстрирует свою религиозную принадлежность — православный. «Это очень редко встречается в национальных республиках», — добавляет политолог.