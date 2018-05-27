«Мы не будем безропотно слушать обвинения по Боингу»

Посол Российской Федерации в Австралии Григорий Логвинов раскритиковал решение австралийского правительства возложить ответственность за крушение малайзийского Боинга 777 MH-17 на Москву. Дипломат подчеркнул, передает НСН, что Россия не собирается признавать обвинения без каких-либо доказательств.

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»... пора избавиться от иллюзии, что с нами якобы можно разговаривать прокурорским тоном и рассчитывать, что мы безропотно примем эти бездоказательные обвинения», — сказал Логвинов.

По словам дипломата,

австралийские премьер-министр Малкольм Тернбулл и глава МИД Джули Бишоп «безапелляционно» поддержали «более чем спорные выводы» Совместной следственной группы (JIT) и потребовали публичного «покаяния» российских властей.

Кроме того, добавил Логвинов, от России требуют выплатить денежную компенсацию родным и близким жертв катастрофы Боинга MH-17. Он подчеркнул, что Россия «неоднократно высказывала» своем отношение к качеству работы международного следствия — все предложения о «серьезной, солидной и профессиональной работе» со стороны Москвы «отметаются с порога».

Члены JIT, убежден дипломат, организуют грязные провокации и безосновательно находят виновного, в качестве доказательств используя сведения из социальных сетей и неправительственных организаций, которые «давно запятнали себя фальшивками, примитивными подтасовками и так далее».

Логвинов отметил «беспардонность» игнорирования всех тех «серьезных юридических и физических данных», которые предоставляются Россией. Посол обратил внимание на схожесть «неблаговидного почерка» в других международных скандалах: деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери, мнимых химатаках в Сирийской арабской республике. Кроме того, Запад пользовался тем же самым методом подтасовок и фабрикуя предлоги для военных интервенций в Ирак и Югославию, заметил Логвинов.

Подобный стиль ведения расследования Логвинов назвал грубым и топорным, но «очень знакомым». При этом посол отметил готовность российской стороны оказывать всестороннее содействие в расследовании авиакатастрофы в небе над юго-востоком Украины.

Как сообщает ФАН, ранее JIT представила общественности промежуточные итоги расследования крушения рейса МН17. Представители международной группы заявили, что авиалайнер был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Сбивший самолет ЗРК, по мнению JIT, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил, дислоцированной возле Курска.

Американские власти полностью доверяют выводам расследования о крушении малайзийского Boeing MH17 на Украине и призывают Россию «прояснить ее роль» в авиакатастрофе, говорится в заявлении Госдепартамента США. Власти Соединенных Штатов выразили солидарность с выводами международной следственной группы JIT.

В Минобороны прокомментировали эту информацию: согласно заявлению ведомства, ни один российский зенитно-ракетный комплекс никогда не пересекал границу между Россией и Украиной.

По данным радиолокационного комплекса «Утес-Т», работавшего 17 июля 2014 года, с восточной стороны — российской границы — к лайнеру Malaysia Airlines не приближались какие-либо воздушные объекты.

«В рамках взаимодействия с голландскими правоохранительными органами российской стороной были представлены исчерпывающие доказательства, подтвержденные в том числе натурными испытаниями, однозначно указывающие на причастность именно украинских расчетов ЗРК «Бук» к уничтожению в небе Украины пассажирского «Боинга» из Нидерландов», — заявили в отечественном военном ведомстве.

В Минобороны выразили озабоченность в связи с тем, что голландское следствие использует материалы, обработанные в фоторедакторах и опубликованные в соцсетях.

Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия хочет участвовать в расследовании крушения Боинга MH-17.

«Мы, к сожалению, не допущены к полноценному расследованию, поэтому у нас нет оснований полностью доверять результатам этого расследования. Мы не принимаем в нем участие. А аргументы, которые мы предлагаем для того, чтобы они были учтены в ходе расследования, не принимаются той комиссией, которая это расследование ведет», — подчеркнул российский лидер.