«С Россией отказались сотрудничать по делу об МН17»

Посольство России в Австралии выразило возмущение солидарностью австралийских властей с заключением международной Объединенной следственной группы (JIT) о том, что малайзийский Boeing 777 рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года был сбит самоходным зенитным ракетным комплексом «Бук», привезенным с российской территории.

Реклама

«Австралийские власти в лице премьер-министра Малкольм Тернбулла и министра иностранных дел Джули Бишоп безапелляционно поддержали более чем спорные выводы Совместной следственной группы (ССГ), более того, потребовали, чтобы Россия явилась на «покаяние» и согласовала «сумму компенсации» жертвам катастрофы рейса МН17», — говорится в сообщении диппредставительства РФ в Австралии.

Дипломаты отметили, что российские официальные власти несколько раз выражали недоверие выводам международного следствия, передает НСН.

«Свое отношение к качеству работы ССГ мы уже неоднократно высказывали. Вся наша аргументация многократно доводилась до сведения мировой общественности. Рекомендуем также ознакомиться с выводами Министерства обороны России. Политическая же оценка происходящего дана президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — поясняется в коммюнике.

Также ведомство указало на то, что ССГ в Нидерландах отказывалась привлекать к расследованию представителей России.

«Несмотря ни на что, все наши предложения о совместной серьезной, солидной, профессиональной работе отвергаются с порога.

Налицо знакомый почерк, грубый, топорный алгоритм. Организуются грязные провокации, заранее определяется виновная сторона. Так называемое «расследование» ведется почти исключительно на основе информации соцсетей и неких международных НПО, давно запятнавших себя фальшивками, примитивными подтасовками и т.д.», — подчеркивается в сообщении.

Российские дипломаты также упоминают об опровержениях версии, выдвинутой следователями в Нидерландах, и приводят в пример обвинения России со стороны Лондона в причастности к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Серьезные юридические, физические и иные данные, опровергающие все эти фейковые вбросы, беспардонно отвергаются и игнорируются. Этот неблаговидный почерк прекрасно прослеживается в так называемом «деле Скрипалей», «химическом досье» Сирии, ранее — в фабрикации предлогов для военного нападения на Югославию и Ирак», — детализируется послание.

Кроме того, в тексте содержится отсылка к исчезновению в небе над Южно-Китайским морем Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines 8 марта 2014 года.

«Что характерно, сейчас вновь активизировалось внимание к расследованию исчезновения рейса МН-370 в связи с появлением экспертных выводов, документирующих возможные ошибки отработанной международной следственной группой версии.

При этом австралийские власти отнюдь не отрицают вероятности того, что они пошли по ложному следу, чего они даже в намеке не допускают в трагедии МН-17», — говорится в заявлении посольства РФ в Австралии.

Это, по словам российских дипломатов, свидетельствует о необъективности расследования крушения Boeing в Донбассе.

«Таким образом, налицо откровенные двойные стандарты, лишь подтверждающие, что мы имеем дело с заранее спланированной провокацией, жертвой которой стали пассажиры рейса МН-17, в том числе австралийские граждане», — указывается в публикации диппредставительства.

В завершение посольство заявляет о готовности сотрудничать с международным следствием в данном деле.

«Как бы то ни было, Россия готова и впредь оказывать расследованию содействие с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН-17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание. Но пора избавиться от иллюзии, что с нами якобы можно разговаривать прокурорским тоном и рассчитывать, что мы безропотно примем эти бездоказательные обвинения», — резюмируется сообщение посольства.

В четверг, 24 мая, директор национального уголовного подразделения полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен заявил, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск сбившей самолет ракеты, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде, дислоцированной тогда под Курском.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Соединенные Штаты Америки, вопреки своим заявлениям, так и не предоставили кадры со спутников.

Дипломат также указала на идеологически мотивированный характер выводов, передает ФАН.

В частности, Нидерланды не стали «давать оценку коренному обстоятельству, приведшему к трагедии — самому факту незакрытия украинскими властями воздушного пространства для полетов гражданской авиации над зоной внутреннего конфликта».

Авиакатастрофа Boeing 777 произошла в небе над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет следовал рейсом MH17 Malaysia Airlines. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту судна, большинство из них были гражданами Нидерландов, среди них — много несовершеннолетних.