Чьи Курилы: переговоры Путина и Абэ. LIVE

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Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о темах переговоров главы государства Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
По его словам, планируется обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове. «В ходе встречи планируется обмен мнениями по некоторым актуальным темам международной повестки дня, прежде всего, по вопросам региональной безопасности, включая ситуацию на Корейском полуострове», — сказал Ушаков.
Также состоится обмен мнениями по вопросу заключения мирного договора. «Ожидается, что в ходе переговоров состоится обмен мнениями по вопросу заключения мирного договора», — сказал Ушаков.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением работать вместе, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Владимир, до сих пор мы вдвоем уже проводили переговоры, и будем продолжать их и впредь. Надо работать для будущих поколений России и Японии», — сказал Абэ.
Премьер Японии рассказал, что в Японии ждут российский газ. По его словам, экспорт СПГ с Ямала в Японию и Китай сделает Северный морской путь и Дальний Восток акваторией процветания и «переведет экономику России в турборежим».
Оптимистичные заявления звучали и со стороны России. Владимир Путин допустил, что с Японией может быть подписан мирный договор при условии успешного экономического сотрудничества на островах южных Курил.
Данное предположение Путин сделал на Петербургском экономическом форуме во время беседы с представителями новостных агентств. По его мнению, в случае, если Япония и Россия будут вести совместную экономическую деятельность на четырех островах южных Курил, на которые претендует японская сторона, то «в конце концов можно достичь заключения мирного договора».
Также Абэ заявил, что Токио рассматривает возможность финансирования проекта «Ямал СПГ». Премьер отметил, что Япония и Россия традиционно сотрудничают в сфере энергетики.
«Мы также работаем в различных проектах, в том числе на Сахалине, продолжаем рассматривать возможность «Ямал СПГ», строительства и финансирования данных проектов», — сказал Абэ в ходе бизнес-диалога «Россия-Япония» в рамках Петербургского международного экономического форума.
«Я думаю, что при этом и Северный Ледовитый океан, и Берингово море, северная часть Тихого океана, Японское море — все эти регионы будут соединены магистральной морской дорогой мира и процветания. И те острова, которые некогда уже, получается, были причиной противостояния — тогда они превратятся в символ сотрудничества между нашими странами. Они откроют новые возможности как новый логистический пункт. Японское море, я думаю, станет огромным логистическим хайвеем», — говорил Абэ в ходе своего выступления на пленарной сессии.
Собственно, говоря о Курилах, Абэ выразил надежду, что острова смогут превратиться из символа противоречий в символ сотрудничества. Для этого, по его словам, необходимо создание «постоянной стабильности» между Москвой и Токио, которая перерастет в «оплот мира».
«Владимир, до сих пор мы вдвоем уже проводили переговоры, и будем продолжать их и впредь. Надо работать для будущих поколений России и Японии», — говорил Абэ. Его томление понятно — политик очень рассчитывает за свой срок все-таки решить вопрос с Курилами.
Абэ знает, чем подкупить российскую аудиторию. Рассказал про то, как ждут в Японии российский газ. Он по арктическому пути будет на больших танкерах будет поставляться в Страну восходящего солнца. И даже трубу строить не надо. Экспорт СПГ с Ямала в Японию и Китай сделает Северный морской путь и Дальний Восток акваторией процветания и «переведет экономику России в турборежим», говорил Абэ.
Синдзо Абэ прибыл в Санкт-Петербург вечером в четверг, где в пятницу в качестве почетного гостя принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Собственно, в ходе пленарной сессии Абэ уже сделал несколько заявлений, касательно сотрудничества с Россией. «Я заразился странным оптимизмом. Может, потому что большая разница во времени между Россией и Японией», — начинал японский премьер свое выступление на сессии.
Накануне Абэ рассказал о своих ожиданиях от предстоящей встречи с российским лидером. По его словам, он надеется, что у него с Путиным состоится откровенный разговор.
«Я должен поговорить с президентом Путиным честно, с открытой душой», — заявил японский премьер. Он добавил, что рассчитывает на прогресс в деле совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, а также посещений могил бывшими жителями островов.
Добрый день, дорогие читатели! Сегодня глава РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут переговоры в Москве. Они обсудят, в том числе, вопрос о совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах и актуальные проблемы региональной безопасности. На переговорах будет подписан ряд документов, а по итогам встречи Путин и Абэ дадут совместную пресс-конференцию. «Газета.Ru» внимательно следит за ходом встречи и будет рассказывать вам о происходящем в режиме онлайн.