Чьи Курилы: переговоры Путина и Абэ. LIVE

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о темах переговоров главы государства Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

По его словам, планируется обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове. «В ходе встречи планируется обмен мнениями по некоторым актуальным темам международной повестки дня, прежде всего, по вопросам региональной безопасности, включая ситуацию на Корейском полуострове», — сказал Ушаков.

Также состоится обмен мнениями по вопросу заключения мирного договора. «Ожидается, что в ходе переговоров состоится обмен мнениями по вопросу заключения мирного договора», — сказал Ушаков.