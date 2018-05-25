Посольство России в Лондоне заявило, что Великобритания должна принести извинения за необоснованные обвинения Москвы в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солбсери.

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«Выступая 1 мая в Комитете по обороне британского парламента, советник премьер-министра по нацбезопасности Марк Седвилл заявил, что у следствия нет подозреваемых. Всем теперь также известно из официальных заявлений и сообщений прессы, что отравляющее вещество А-234 по британской классификации производилось десятком западных стран.

Сама жизнь показывает, что британские обвинения ни на чем не основаны, кроме неких разведданных, которые невозможно проверить», — сказал представитель посольства.

Он также указал на необходимость со стороны британской стороны начать сотрудничать с российскими представителями в данном расследовании, передает РИА «Новости».

«Настало время для британских властей принести России извинения за необоснованные обвинения, сопровождающиеся невиданной антироссийской компанией, ответить на все вопросы, которые были нами официально переданы британской стороне, приступить к сотрудничеству с российскими правоохранительными органами, которые завели уголовное дело по покушению на убийство Юлии Скрипаль, а также прекратить изоляцию двух наших граждан», — отметил он.

Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил о том, что поддерживает требование российского посольства, передает ФАН.

«Требование посольства является абсолютно верным, поскольку власти Великобритании относятся к России как к государству второго сорта и, соответственно, считают нормальным выдавать свое мнение за обязательное для восприятия. Наша позиция в данном вопросе иная. «Дело Скрипалей» — это принципиальный спор о статусе России», — отметил парламентарий.

Он также высказал предположение, что Скрипали не вернутся в Россию.

«Я думаю, Лондон будет придерживаться своей линии и Скрипалей нам не отдадут.

При необходимости их могут удавить в какой-нибудь тюрьме. Я думаю, для английской разведки в истории никогда не существовало такой проблемы, как жизнь человека», — сказал депутат.

Также в пятницу, 25 мая, глава Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю заявил, что Скрипалям удалось выжить благодаря действиям британских властей.

«Все три жертвы (в результате покушения также пострадал полицейский Ник Бейли — «Газета.Ru») выжили, и это благодаря своевременным действиям британских властей», — сказал Узюмджю во время выступления в Королевском институте международных отношений в Лондоне.

Он отметил, что властям Великобритании удалось достаточно быстро проанализировать и установить вещество, которым были отравлены Скрипали, это подтверждается фактом быстрого выздоровления пострадавших.

Днем ранее российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. Ему они позвонили от имени премьер-министра Армении Николы Пашияна. При этом большую часть 20-минутной беседы дипломат говорил о взаимоотношениях Британии с Россией, передает НСН.

«Очень важно не развязывать новую холодную войну. Я этого не хочу. Никто в Великобритании этого не хочет.

Я лично считаю, что Россия совершила чудовищную ошибку, пытаясь убить Сергея и Юлию Скрипаль «Новичком», — отметил глава британского внешнеполитического ведомства.

Пранкеры, в свою очередь, рассказали, что в Армении был разработан антидот к ядовитому веществу. Глава МИД очень этой темой заинтересовался и даже пообещал приехать ради этого в Армению.

Днем 4 марта 2018 года 66-летний бывший полковник ГРУ Минобороны России Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь были обнаружены на скамейке у входа в торговый центр The Maltings в городе Солсбери графства Уилтшир на юго-западе Вликобритании. По данным полиции, Скрипаль и его дочь внезапно почувствовали себя плохо и потеряли сознание.

Пострадавшие были госпитализированы под наблюдение экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга. Для помощи полиции в Солсбери были откомандированы 180 военнослужащих, в том числе офицеры химзащиты Королевского танкового полка, 40 морских пехотинцев, участвовавших в учениях по отражению токсической угрозы, 20 офицеров Королевских военно-воздушных сил.

Вскоре Лондон обвинил Москву в причастности к произошедшему и указал, что химвещество «Новичок», которым якобы были отравлены Скрипали, производилось только в СССР и России. Правительство Канады, председательствующей в «Большой семерке» в нынешнем году, опубликовало заявление глав МИД стран-участниц G7, призвав Россию как можно скорее дать разъяснения по данному делу.

В заявлении говорилось, что члены «большой семерки», в целом, согласны с оценкой Великобритании и считают, что ответственность России за химическое нападение «крайне вероятна».