Что будет с Курилами: Путин встречается с Абэ. LIVE

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Абэ знает, чем подкупить российскую аудиторию. Рассказал про то, как ждут в Японии российский газ. Он по арктическому пути будет на больших танкерах будет поставляться в Страну восходящего солнца. И даже трубу строить не надо. Экспорт СПГ с Ямала в Японию и Китай сделает Северный морской путь и Дальний Восток акваторией процветания и «переведет экономику России в турборежим», говорит Абэ.
Собственно, в ходе пленарной сессии Абэ уже сделал несколько заявлений, касательно сотрудничества с Россией. «Я заразился странным оптимизмом. Может, потому что большая разница во времени между Россией и Японией», — начал японский премьер свое выступление на сессии.
Накануне Абэ рассказал о своих ожиданиях от предстоящей встречи с российским лидером. По его словам, он надеется, что у него с Путиным состоится откровенный разговор.
«Я должен поговорить с президентом Путиным честно, с открытой душой», — заявил японский премьер. Он добавил, что рассчитывает на прогресс в деле совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, а также посещений могил бывшими жителями островов.
Добрый вечер, дорогие читатели! Сегодня глава РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут переговоры в Санкт-Петербурге, где в эти дни проходит Международный экономический форум. Они обсудят, в том числе, вопрос о совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах и актуальные проблемы региональной безопасности.
На переговорах будет подписан ряд документов, а по итогам встречи Путин и Абэ дадут совместную пресс-конференцию.
«Газета.Ru» внимательно следит за ходом встречи и будет рассказывать вам о происходящем в режиме онлайн.
Синдзо Абэ прибыл в Санкт-Петербург вечером в четверг, а сегодня японский премьер в качестве почетного гостя принял участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).