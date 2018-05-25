Что будет с Курилами: Путин встречается с Абэ. LIVE

Накануне Абэ рассказал о своих ожиданиях от предстоящей встречи с российским лидером. По его словам, он надеется, что у него с Путиным состоится откровенный разговор.

«Я должен поговорить с президентом Путиным честно, с открытой душой», — заявил японский премьер. Он добавил, что рассчитывает на прогресс в деле совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, а также посещений могил бывшими жителями островов.