Тело как улика: почему Юлию Скрипаль не отпускают в Россию

Видеообращение Юлии Скрипаль, распространенное на днях в сети, дало дополнительные свидетельства того, что в этой истории логика обвинений со стороны Лондона явно не столь сильна. На видео Скрипаль — сама не своя и выглядит даже хуже, чем можно было предполагать после ее звонка двоюродной сестре Виктории месяц назад.

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Тем временем, на сайтах диссидентов от британского истеблишмента появляются новые данные, ставящие под вопрос официальную версию Великобритании об «отравлении» и свидетельствующие о том, что

британские спецслужбы при подготовке операции вряд ли консультировались со специалистами — ни медиками, ни химиками Портон-Дауна.

В частности, об этом пишут бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей и автор журналистских расследований Алекс Томсон.

Фоторепортаж: Опубликованы первые фото Юлии Скрипаль после покушения __is_photorep_included11761585: 1

Они, например, обратили внимание на тот факт, что в СМИ не упоминалось имя Пабло Миллера, который якобы завербовал Сергея Скрипаля и был его постоянным контактом в Великобритании, поскольку жил рядом в Солсбери. Миллер, ко всему прочему, был связан с компанией Кристофера Стила «Орбис бизнес интеллидженс», которая составила нашумевшее досье с «компроматом» на президента США Дональда Трампа.

На первых порах британские газеты сообщали, что круг общения Сергея Скрипаля составляли сотрудники британских спецслужб, но при этом он почему-то говорил местным журналистам об опасениях за свою жизнь.

Все эти и другие сведения, которые можно трактовать по-разному — в том числе и в пользу непричастности британских властей, а лишь как деятельность отставных разведчиков, проворачивающих какие-то свои частные дела. Однако возникает главный вопрос — почему к Юлии до сих пор нет независимого доступа журналистов, не говоря уже о консулах.

Тело как доказательство

Сегодня все больше появляются основания предполагать, что дело против России рассыпается. Вообще завязка на применении химического оружия была первым просчетом Лондона.

Другая точка, которую сложно урегулировать, видится в том, что нельзя было допустить смерти Юлии Скрипаль, поскольку ее тело — как гражданки РФ — пришлось бы вернуть российским родственникам. При этом удерживать ее бесконечно долго не получится, так как она хочет вернуться в Россию.

В любом случае ее тело — пресловутое Body of evidence (англ. — доказательная база, дословно — «тело как доказательство»), по которому медики и другие эксперты смогут узнать, какие медикаменты ей давали в больнице Солсбери.

И, конечно, чем больше времени пройдет, тем слабее и меньше следов останется. При возвращении в Россию придется отдать и историю болезни, которая — этот вариант тоже нельзя исключить — могла быть изначально сфальсифицирована.

При этом достаточно сложно предположить, что Лондон согласится возложить вину на своих отставников от спецслужб, поэтому не будет удивительным, если британские власти через контакты российского посольства из числа отставных дипломатов, военных и разведчиков начнут зондировать возможность «полюбовного закрытия» этого дела с извинениями и возложением вины на какую-нибудь третью сторону.

По крайней мере такие попытки уже предпринимались в СМИ.

Если говорить о промежуточных итогах «инцидента в Солсбери», то можно сказать и то, что эта ситуация вполне служила целям проложить антироссийскую «химическую цепочку» к другому якобы применению химоружия, но уже в сирийской Думе, из-за чего Дамаск мог быть подвергнут массированному ракетно-бомбовому удару по правительственным кварталам.

Закончилось же это демонстрационной атакой 14 апреля с предварительным уведомлением российских военных, так как Пентагон не счет возможным идти на риск военного конфликта с Москвой.

И здесь Великобритания просчиталась и ее надежды на безнаказанность не оправдались.

Сейчас ситуация в данном отношении укрепляется за счет дополнительных сил и средств, развертываемых Россией на Ближнем Востоке, что делает неизбежным в случае конфликта потопление или выведение из строя американского авианосца, а то и всей авианосной группы. В силу их огромной символической значимости, США не могут рисковать авианосцами (тогда американская эра закончится уже не в теории, а на практике), и они оказываются, как и в Восточной Азии, в роли заложников.

Недавние залповые испытания «Булавы» в числе прочего показали, что Россия в состоянии контролировать удаленные районы со своей территории, используя стратегические носители в неядерном оснащении с гиперзвуковыми головными частями. Все это сокращает возможности Лондона искать собственной выгоды в обострении российско-американских отношений и создает стимулы для закрытия «дела Скрипалей».

Автор статьи — Александр Крамаренко, директор по развитию Российского совета по международным делам (РСМД). В 2011-2017 годах работал советником-посланником (в ранге посла) посольства России в Великобритании. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.