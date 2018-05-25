Boeing MH17: обвинение вместо совместного расследования

Нидерланды и Австралия официально возложили на Российскую Федерацию ответственность за крушение малайзийского Boeing рейса MH17. Хотя Россия отрицает причастность к падению самолета, в Нидерландах и Австралии не сомневаются в ответственности Москвы за произошедшую в 2014 году авиакатастрофу с использованием ЗРК «Бук».

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Сейчас Амстердам собирается предпринять дальнейшие юридические и политические шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности.

Российский президент Владимир Путин убежден, что Москва должна принимать участие в работе международной следственной комиссии по делу о крушении Boeing 777 MH17 «Малайзийских авиалиний» в небе над Украиной.

Об этом президент заявил в Санкт-Петербурге по итогам встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном. Путин признался, что результатов производимого Нидерландами расследования пока не видел, но подчеркнул, что Кремль их обязательно и внимательно изучит.

При этом, чтобы признать итоги расследования голландцев, Москва должна также принимать в работе участие, отметил Путин. По его словам, с самого начала РФ предлагала вести совместное расследование, и «на наше удивление» европейские следователи отказались.

Более того, заявил президент РФ, Нидерланды допустили к расследованию Украину, хотя Киев «нарушил международные правила, не закрыв воздушное пространство над территорией, где были боевые действия».

Однако при этом, добавил Путин, Москва с уважением и вниманием отнесется к расследованию, проанализировав представленные там выводы.

В четверг, 24 мая, директор национального уголовного подразделения полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен заявил, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск сбившей самолет ракеты, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде, дислоцированной тогда под Курском.

По словам голландского прокурора Фреда Вестербеке, Совместная следственная группа значительно продвинулась в расследовании крушения МН17, однако пока не может сказать, кто и почему сбил самолет.

В Минобороны тем временем прокомментировали информацию о том, что комплекс «Бук», из которого предположительно был сбит малайзийский лайнер, якобы принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России.

Ни один российский зенитно-ракетный комплекс никогда не пересекал границу между Россией и Украиной, подчеркнули в МО. По данным радиолокационного комплекса «Утес-Т», работавшего 17 июля 2014 года, с восточной стороны к лайнеру не приближались какие-либо воздушные объекты.

«В рамках взаимодействия с голландскими правоохранительными органами российской стороной были представлены исчерпывающие доказательства, подтвержденные в том числе натурными испытаниями, однозначно указывающие на причастность именно украинских расчетов ЗРК «Бук» к уничтожению в небе Украины пассажирского «Боинга» из Нидерландов», — говорится в официальном заявлении военного ведомства РФ.

Кроме того, в Минобороны обеспокоены использованием голландскими следователями материалов из соцсетей, обработанных с помощью компьютерных программ.

Авиакатастрофа Boeing 777 произошла в небе над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет следовал рейсом MH17 Malaysia Airlines. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту судна, большинство из них были гражданами Нидерландов, среди них — много несовершеннолетних.

Совет безопасности Нидерландов в окончательном докладе об обстоятельствах крушения Boeing 777 назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты из установки «Бук», пуск которой был произведен из района площадью 320 кв. км.

В сентябре 2016 года Международная следственная группа из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины представила доклад по расследованию катастрофы рейса MH17. По данным следствия, самолет был сбит ракетой, которую выпустили с территории, контролируемой ополченцами в Донбассе. В докладе отмечалось, что выстрел произошел с поля неподалеку от города Первомайска.

После публикации итогов работы нидерландской следственной группы официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва разочарована отсутствием изменения в расследовании крушения Boeing MH17. По мнению МИД РФ, выводы прокуратуры Нидерландов подтверждают предвзятость и политическую подоплеку этого дела.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что российские зенитные ракетные комплексы «Бук-М1-2» не пересекали границу между Россией и Украиной, равно как и ЗРК других моделей и систем.

«Мы понимаем их позицию по Украине. Все они хотели свалить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев. Если информация противоречит этому, то тогда США никогда ее не раскроют»,

— заявил в начале лета 2017 года президент России Владимир Путин в интервью знаменитому американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну.