Путин встречается с Макроном в Санкт-Петербурге. LIVE

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Завтра, 25 мая, Эммамюэль Макрон также планирует принять участие в пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума.
Встреча в Санкт-Петербурге станет третьей для российского и французского президентов. Кстати, нынешняя поездка Макрона в РФ — его первый государственный визит в Россию.
За неделю до приезда Макрона Россию посетила канцлер ФРГ Ангела Меркель. В резиденции президента РФ «Бочаров ручей» в Сочи лидеры двух стран провели переговоры, обсудив Украину, «Северный поток — 2» и Сирию. Выход США из СВПД по иранской ядерной программе также стал одной из ключевых тем. Кстати, сейчас канцлер находится с визитом в Пекине. 24 мая она провела переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, обсудив экономические аспекты германо-китайских отношений и торговую войну США с Китаем. Меркель также проведет переговоры с самим председателем КНР Си Цзиньпином — они обсудят, опять же, ситуацию с Ираном.
В ходе встречи президенты обсудят наиболее актуальные проблемы международной повестки, в частности, односторонний выход США из иранской ядерной сделки. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у России, Франции и ФРГ «есть понимание необходимости совместной работы, чтобы минимизировать негативные последствия» от выхода Вашингтона из ядерной сделки по Ирану.
Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что на предстоящей встрече между президентом России Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном этот вопрос станет центральным.
Добрый день, дорогие читатели! Сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 17:00, а сами переговоры пройдут в Константиновском дворце в Стрельне.
«Газета.Ru» будет внимательно следить за встречей и рассказывать вам о происходящем в режиме онлайн.