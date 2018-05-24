Путин встречается с Макроном в Санкт-Петербурге. LIVE

В ходе встречи президенты обсудят наиболее актуальные проблемы международной повестки, в частности, односторонний выход США из иранской ядерной сделки. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у России, Франции и ФРГ «есть понимание необходимости совместной работы, чтобы минимизировать негативные последствия» от выхода Вашингтона из ядерной сделки по Ирану.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что на предстоящей встрече между президентом России Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном этот вопрос станет центральным.