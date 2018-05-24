Порошенко в Америке: сколько стоит фото с Трампом

В официальном сообщении представителей администрации президента Украины Петра Порошенко сообщение телерадиокомпании «Би-би-си» названо «дезинформацией».

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«Считаем, что распространенная откровенная дезинформация является частью фейковой кампании по дискредитации украино-американских отношений, а также персональной атакой на президентов Украины и США», — заявили в пресс-службе администрации главы украинского государства, которое цитирует «Интерфакс».

Речь идет о материале «Би-би-си», который был опубликован 23 мая.

В нем говорится, что Порошенко заплатил адвокату Дональда Трампа Майклу Коэну от $400 тыс. до $600 тыс. за встречу с главой Белого дома. Британское СМИ ссылается на высокопоставленный источник в Белом доме.

Порошенко действительно встретился с Трампом в Вашингтоне 20 июня 2017 года. По информации издания, встреча, которая продолжалась всего две минуты, могла и вовсе не состояться, так как украинские лоббисты и Коэн до последнего не могли договориться о сумме.

Коэн, которого можно назвать «адвокатом-решальщиком», улаживал многочисленные дела Трампа, в том числе его проблемы с порно-актрисой Стефани Клиффорд, с которой президент США встречался до своего избрания.

Посольство Украины в Вашингтоне и киевские лоббисты не смогли добиться для Порошенко большего, чем просто протокольное фото с лидером США, которое президент Украины потом выдал за «переговоры», отмечает «Би-би-си». При этом сам Трамп не знал, что встреча организована таким образом.

Это была первая встреча Порошенко с президентом США, с помощью которой он надеялся укрепить свою значимость в глазах нового главы Белого дома. Известно, что Трамп уделял мало внимания Украине, а во время дебатов даже заявил, что решит с Россией вопрос Крыма. Это серьезно беспокоило Киев, который привык к вниманию прежней администрации и лично вице-президента США Джо Байдена. Последний считался неофициальным куратором украинского направления в тогдашнем Белом доме.

Личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн уже прокомментировал эту информацию. «Эта история совершенно лжива», — прокомментировал ситуацию Коэн в текстовом комментарии, который он прислал по запросу журналистов.

По стопам Манафорта

Коэн не первый американский лоббист, кого СМИ связывают с Украиной С этой страной плотно работал еще один советник Трампа — Пол Манафорт, входивший в число членов предвыборной кампании Виктора Януковича. Связи Манафорта с Украиной стали предметом расследования в конгрессе США, так как американские политики называли бывшего украинского президента «ставленником Кремля».

В начале мая три американских сенатора обратились к генпрокурору Украины Юрию Луценко с просьбой разъяснить информацию о блокировании расследования относительно бывшего главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта. Об этом сообщается в письме, опубликованном на сайте сената.

«Мы выражаем обеспокоенность по поводу информации о том, что ваше ведомство осуществило шаги, которые препятствуют расследованию спецпрокурора США Роберта Мюллера. Совместное расследование дела Манафорта имеет значение не только для расследования Мюллера, но и для разоблачения коррупционных схем времен президентства Виктора Януковича»,

— говорится в послании.

Манафорт, уже смещенный с поста советника Трампа еще во время предвыборной кампании, может получить срок за махинации с финансами. В обвинительном заключении, составленном против Манафорта, фигурируют крупные суммы денег, которые он якобы выплачивал высокопоставленным европейским политикам. Об этом сообщает The Hill.

Кроме того, экс-главу предвыборного штаба Трампа подозревают в том, что он потратил более $2 млн на выплаты бывшим высокопоставленным европейским политикам. Деньги выплачивались от имени правящей тогда Партии регионов, возглавляемой экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

В обвинительном заключении утверждается, что получившие деньги политики должны были занимать проукраинскую позицию и вести лоббистскую деятельность в США. Также утверждается, что Манафорт пытался помочь Украине сблизиться с США и Евросоюзом.

Вместе с тем подобные обвинения свидетельствуют о том, что действия Манафорта доказывают, что не было сговора между Трампом и Москвой. «Трамп был прав: нет свидетельств сговора Манафорта или штаба Трампа с российским правительством», — отметил адвокат Манафорта Кевин Даунинг.

По словам Даунинга, Манафорт «представлял проевропейские кампании для украинцев», пытался способствовать в развитии демократии и помочь Украине сблизиться с США и Евросоюзом. «Эта деятельность закончилась в 2014 году, за два года до того, как Манафорт начал работать на кампанию Трампа», — заявлял адвокат.

Сам Манафорт некоторое время находился под домашним арестом, но был освобожден под залог в декабре 2017 года.