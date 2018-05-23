Дружба за деньги: Порошенко заплатил за встречу с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко заплатил адвокату Майклу Коэну Дональда Трампа от $400 до $600 тыс. за встречу с главой Белого дома, передает телеканал BBC со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации украинского лидера.

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Сообщается, что, тем не менее, посольство Украины в Вашингтоне и киевские лоббисты не смогли добиться для Порошенко большего, чем просто протокольное фото с лидером США, которое президент Украины потом выдал за «переговоры».

Встреча в Белом доме 20 июня 2017 года, которая, по информации издания, продолжалась всего две минуты, могла и вовсе не состояться, так как украинские лоббисты и Майкл Коэн до последнего не могли договориться о сумме.

При этом сам Трамп якобы не знал о «взносе» своему адвокату.

«Поэтому Петр Порошенко с облегчением телепортировался и отдал дань уважения господину Трампу в Овальном кабинете», — указывается в материале западных СМИ.

Ранее сообщалось, что встреча между лидерами двух стран продолжалась около получаса. Ее краткость подтвердил и посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый. Так, по расписанию Белого дома, встреча должна была начаться в 11:00 (18:00 мск), а уже в 11:21 в твиттере официального представителя резиденции Шона Спайсера появилась запись о ее окончании.

К тому же, согласно анонсу для американского журналистского пула, мероприятие было заявлено как встреча Трампа с советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером, во время которой к президенту должны были зайти и Порошенко с вице-президентом Майком Пенсом.

Депутат Верховной рады Сергей Власенко назвал выбранный для встречи формат позорным для Украины.

«Это уже переходит всякие границы. Полный позор для страны. Так широко представленная встреча Порошенко — Трамп не состоится.

На самом деле, во время встречи президента Трампа с его советником по вопросам безопасности Макмастером к ним «заскочат» вице-президент Пенс в сопровождении президента Украины Порошенко. Никакой встречи тет-а-тет не будет», — пояснил нардеп.

Он также указал, что Белый дом явно «постеснялся назвать это встречей президентов».

«Желание «выдающегося дипломата и кондитера современности» при любых условиях побывать в помещении с Трампом, пренебрегая международным протоколом, вредит имиджу и унижает Украину», — подытожил украинский парламентарий.

Телеканал «112 Украина», в свою очередь, отметил, что Трамп даже не вышел поприветствовать прибытие Порошенко к Западному крылу Белого дома, как делал это во время визитов других глав государств, а его встреча с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом была дольше, и по ее итогам состоялась совместная пресс-конференция лидеров. Порошенко же в одиночестве отвечал на вопросы журналистов за территорией Белого дома на фоне его ограды.

В январе нынешнего года Трамп не смог принять Порошенко в Давосе из-за нехватки времени. Как сообщала американская журналистка Маргарет Бреннан, глава Белого дома планировал встретиться с украинским лидером, но потом поручил сделать это тогдашнему госсекретарю Рексу Тиллерсону, а сам улетел в Вашингтон.

В сентябре прошлого года Порошенко встретился с Трампом в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По итогам беседы украинский лидер сообщил, что

США поддержали введение на территорию конфликта в Донбассе миротворческой миссии ООН.

«США полностью поддержали предложения Украины, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году, о размещении на востоке Украины, на оккупированной территории, миротворцев с мандатом ООН. Я подчеркиваю — были поддержаны украинские предложения, которые предусматривают мандат миротворцев на всю оккупированную территорию, включая неконтролируемый участок украино-российской границы», — пояснил политик.

Вместе с тем Порошенко не ответил на вопрос, просил ли он у Трампа военной помощи.

«У нас блестящее сотрудничество в сфере безопасности и обороны с США. И мы очень этим удовлетворены», — сказал украинский лидер в ответ на соответствующий вопрос.

Белый дом также рассказал об этой встрече.

«Президент Трамп приветствовал украинские реформы, которые способствовали экономическому росту внутри страны и оборонным возможностям, а также призвал президента Порошенко продолжать работу по устранению коррупции и улучшению бизнес-климата страны», — говорилось в сообщении администрации президента США.