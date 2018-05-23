Законопроект о санкциях: бизнес смягчил депутатов

В Госдуме 23 мая прошло заседание совета по законотворчеству при председателе Госдумы Вячеславе Володине, на котором представители бизнеса и депутаты обсудили законопроект об ответственности за соблюдение санкций. На данный момент документ прошел первое чтение и

в нынешнем виде предполагает введение уголовного наказания в случае соблюдения антироссийских санкций. Фактически речь идет о наказании за отказ от сотрудничества с компаниями, попавшими под ограничения.

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Случайно или нет, но незадолго до заседания появилась новость, которая относится к нему напрямую. Глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу CNBC заявил о прекращении займов бизнесу Олега Дерипаски, в частности, компании UC Rusal. Причина такого решения, по словам самого Костина, — санкции. Дело в том, что в случае неисполнения санкций банки могут попасть под вторичные санкции.

Именно такие ситуации и обсуждались на теоретическом уровне во время заседания совета Госдумы. Предпринимательское сообщество через Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) лоббирует изменение положений законопроекта, чтобы отказываться от работы с организациями под санкциями в аналогичных случаях все-таки было можно.

Одним из первых на заседании выступил президент РСПП Александр Шохин, представивший депутатам сильно смягченный вариант законопроекта, разработанный предпринимателями.

Согласно предложениям, уголовную ответственность за исполнение санкций вообще предлагается убрать и заменить ее на административную. Более того, согласно проекту документа, административная ответственность не должна наступать в случае, если неисполнение санкций ведет к ущербу России или лиц, их соблюдающих.

Шохин аргументировал такие предложения тем, что введение вторичных санкций против организаций, отказывающихся их соблюдать, может привести к потерям для еще большего количества граждан. Причем в качестве наказания авторы обновленного законопроекта порекомендовали лишь штраф в 100 тыс. руб. В ходе заседания он также добавил, что, возможно, стоит еще сделать приписку с тем, чтобы заключение об ущербе делал ответственный федеральный орган власти.

По мнению Шохина, помогать санкционному бизнесу можно другими методами.

А вот с тем, что граждан, способствующих введению санкций, надо наказывать, предприниматели оказались согласны.

Напомним, что в версии документа, предложенной депутатами, предполагалось наказывать за «умышленные действия», повлекшие подобные ограничений. В РСПП предлагают уточнить эти формулировки и не бояться назвать это «пособничеством». В этот же состав было предложено включить «публичные призывы» к исполнению или принятию решений о санкциях.

Впрочем, в ходе заседания высказывалось мнение, что такое «пособничество» вообще можно перенести в состав о «госизмене».

Соглашаться однозначно с инициативой РСПП депутаты на заседании не стали. Вице-спикер Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия»), в частности, отметил, что все-таки просто так переносить статью в административный кодекс не стоит. Дело в том, что поправки в этот документ находятся в совместном ведении Госдумы с региональными властями. И поэтому процедура принятия таких поправок дольше.

Однако и горячего спора по поводу того, что в статьи надо вносить соответствующие изменения, не было.

Глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, в частности, отметил, что обязательство федеральных органов власти выдавать заключение об ущербе действительно можно прописать в законопроекте. «В каких-то случаях это можно и привнести», — считает депутат.

Конкретно выводы по ситуации с ВТБ на заседании не обсуждали, однако в разговоре с «Газетой.Ru» Шохин признал, что данный случай действительно показателен и законопроект в редакции РСПП как раз и подразумевает, чтобы такие случаи не приводили к уголовной ответственности.

По его словам, решение ВТБ может быть примером для оценки последствий принимаемого Госдумой решения. Как считает Шохин, это «нормальное поведение банка». «Надо посмотреть все случаи и не допускать подведения под уголовный кодекс тех ситуаций, которые неизбежны, как в случае с ВТБ», — говорит глава РСПП.

И депутаты, и пришедшие на совещание представители бизнеса пришли к согласию, что уголовная ответственность за пособничество санкциям нужна, в этом вопросе изменений ждать не стоит, отметил, в свою очередь, Исаев. Что касается несоблюдения санкций, то депутаты будут думать над тем, сформулировать ли основной состав только в административном кодексе, а уголовную ответственность применять только в случае рецидива или же все-таки оставлять отдельный состав в УК, пусть и с оговорками, о которых говорил Шохин. Частично с ними Исаев явно согласен.

По словам депутат, есть ситуации, когда должностные лица действуют в силу «обстоятельств непреодолимой силы» — и в таких случаях не должна наступать вина.

«В какой-то мере да», — ответил Исаев на вопрос о том, попадает ли под это определение ситуация с ВТБ.

Источник «Газеты.Ru» в Госдуме утверждает, что сама идея законопроекта пришла из Кремля. Однако сейчас предпринимательское сообщество явно сумело убедить власти, что в таком виде документ действительно опасен. Этим собеседник издания объясняет метаморфозы законопроекта и готовность депутатов поработать над ним.

Еще один собеседник «Газеты.Ru», близкий к руководству Госдумы, отмечает, что изначальная идея законопроекта в том, чтобы не возникало проблем у физлиц, против которых введены санкции, а также чтобы «подсанкционные» бизнесмены могли продолжать свою работу на российском рынке. Например, чтобы у «Русала» не отказывались покупать алюминий.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроект еще будет обсуждаться с правительством. После этого возможна еще одна встреча в рамках совета по законотворчеству.