Контрсанкции по-русски: что запретят и когда заработает закон

Госдума приняла закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных государств», который в СМИ уже называли «законом о контрсанкциях». «Газета.Ru» рассказывает о том, как изменится жизнь россиян после начала действия нового закона.

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Что это за законопроект?

Это законодательная инициатива, внесенная руководством Госдумы и фракций в ответ на антироссийские санкции США и других государств. Подобные ограничения западные страны начали использовать против Москвы еще весной 2014 года, когда Крым вошел в состав России. В пояснительной записке к законопроекту прямо говорится, что его цель — ответ на санкции со стороны стран Запада.

«Проект федерального закона предоставляет Правительству Российской Федерации полномочия по введению ряда мер, имеющих как экономический, так и политический характер, и направленных, прежде всего, на устранение Соединенными Штатами Америки так называемых актов недружественного характера», — говорится в документе.

Одной из самых обсуждаемых мер законопроекта стало введение эмбарго на продукцию, произведенную либо в США и других недружественных странах, либо организациями, находящимися под их юрисдикцией или находящимися под контролем таких организаций (имеют преобладающее участие более 25% в капитале).

Что запретят? Как это отразится на жителях России?

В изначальной версии документа подробно перечислялась продукция, на которую может быть распространено эмбарго. В этом списке были и лекарственные средства, что больше всего возмутило экспертов и общественность.

Противники законопроекта говорили о том, что российские граждане могут лишиться доступа к жизненно необходимым лекарствам, аналоги которых наша фармацевтика произвести неспособна.

Сторонники законопроекта указывали на то, что в документе прописано, что запрет не может быть введен в отношении продукции, аналогов которых РФ не производит. Однако в ответ им предъявлялись аргументы, что формально аналоги могут и быть, но их качество оставляет желать лучшего.

Интересно, что собеседники «Газеты.Ru» в Думе утверждали, что вводимые меры необходимы, чтобы поднять уровень наших лекарств. Один из источников утверждал, что если этого не сделать, то аналогичные меры могут когда-нибудь принять и наши геополитические оппоненты.

Как бы то ни было, законопроект претерпел серьезные изменения по сравнению со своим первоначальным видом.

Закон уже работает? Можно ожидать запрета в любой момент?

Пока что нет. Чтобы стать законом, данная инициатива должна еще получить одобрение Совета федерации и быть подписана президентом.

Как только законопроект подпишут, запрет вступит в силу?

Нет. Согласно документу, законопроект носит «рамочный» характер. Это значит, что он лишь дает возможность введения таких мер. В каждом конкретном случае решение о запретах принимает президент. Перечень запрещаемой продукции, согласно тексту документа, определяет уже правительство РФ.

Запретят ли ввозить лекарства?

Вопрос сложный. Законопроект серьезно изменился. Например, из документа полностью исчезло перечисление конкретных отраслей, которых могут коснуться контрсанкции, в частности, и ввоз лекарственных средств.

Формулировка, касающаяся этих мер, теперь максимально общая. Он просто дает властям возможность ввести запрет или ограничение на ввоз «продукции и (или) сырья», произведенные «недружественными иностранными государствами», либо производителями которых являются организации, находящиеся под их юрисдикцией. Также запрет может быть применен и по отношению к организациям, которыми владеют лица, находящиеся под юрисдикцией иностранных государств.

С одной стороны, ряд экспертов посчитали, что законопроект изменился в лучшую сторону. В частности, высказывалась логика, что перечень конкретных сфер рано или поздно натолкнул бы правительство на мысль об имеющихся у них возможностях. Однако по факту законопроект только расширился.

То, что фармацевтическая сфера не указана в нем отдельно, не означает, что закон не может на нее распространиться.

На одном из обсуждений законопроекта, наоборот, высказывалась мысль, что США всегда внимательно выбирают сферы, на которые должны распространиться санкции, а значит и российские власти должны получить аналогичные возможности, поэтому ограничивать их выбор законопроектом не стоит.

Когда политики утверждают, что законопроект не запрещает ввоз лекарств или любой другой продукции они просто опять же отсылают к тому, что закон «рамочный». Он лишь дает возможность такого запрета президенту и правительству РФ.

Кто придумал этот законопроект? Почему там так много авторов?

На официальной странице законопроекта в качестве субъектов законодательной инициативы действительно указано много фамилий. Но большинство из депутатов лишь позже присоединились к инициативе и не являются ее изначальными авторами. Парламентарии часто присоединяются к выгодным с их точки зрения инициативам. Тем самым они показывают поддержку вводимых мер.

Изначальными авторами законопроекта о контрсанкциях являются спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников.

Однако однозначно быть уверенным, что документ подготовили сами депутаты нельзя. Собеседники «Газеты.Ru» в кулуарах Госдумы рассказывали, что инициатива пришла от предыдущего правительства при поддержке руководства администрации президента. Практика показывает, что идея подобных документов почти всегда утверждается на самом верху.

Без законопроекта власти не могли вводить контрсанкции? А как же продэмбарго от 2014 года?

Многие эксперты считают, что законопроект действительно был не нужен, ведь ограничение на ввоз той или иной продукции наши власти уже вводили и без законопроекта. Возможно, что сама инициатива нужна для своеобразного пиара и наши политики лишь напоминают своим зарубежным партнерам, что они могут ответить.

Возможно, расчет шел на внутреннюю аудиторию — как показали президентские выборы, большая часть россиян поддерживает жесткую политику Владимира Путина в отношении западных стран.

Также фигурирует версия, что через законопроект депутаты хотят показать свое влияние и продемонстрировать участие в принятии решений.

Какие еще меры вводит законопроект?

Всего в законопроекте содержится шесть мер воздействия, которые могут использоваться нашими властями. Помимо эмбарго, это:

— Возможность прекращения международного сотрудничества РФ и российскими юридическими лицами сотрудничества с недружественными иностранными государствами или с организациями, находящимися под их юрисдикцией;

— Запрет или ограничение на вывоз из России продукции и (или) сырья недружественными организациями. Мера полностью аналогична той, которая допускает ограничение на ввоз продукции ли сырья;

— Запрет или ограничение на выполнение работ и оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд юрлиц;

— Гражданам и компаниям, связанным с недружественными организациями, может быть запрещено участвовать в приватизации имущества РФ. Россия и ее юридические лица могут прекращать сотрудничество с иностранными государствами и компаниями;

— Другие меры, предложенные президентом РФ. Это наиболее широкий пункт нынешней версии законопроекта. Предположить, какие идеи могут за ним скрываться нельзя. Возможно, об этом и знает только президент России.