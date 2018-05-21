«Население уже измучено протестами»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро победил на прошедших в воскресенье, 20 мая, досрочных выборах. По итогам обработки 100% бюллетеней Мадуро набрал 6,19 млн голосов избирателей. При этом явка составила всего 46%. Основной конкурент Мадуро, кандидат от оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькон, заручился поддержкой 1,91 млн избирателей.

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За президентский пост также боролись представитель движения «Надежда на перемены» Хавьер Бертуччи и Рейнальдо Кихада от «Народного политического единства».

Мадуро уже поблагодарил своих сторонников в твиттере: «Спасибо за то, что были со мной во время стольких битв, спасибо за то, что выбрали меня президентом республики на период с 2019 по 2025 год».

В свою очередь, потерпевший поражение Энри Фалькон от лица всей оппозиции заявил, что не признает эти выборы честными.

Кроме того, оппозиционер обвинил власти в подкупе избирателей. По его словам, рядом с избирательными участками работали палатки, так называемые «красные пункты», в которых проголосовавшим давали карточки, предоставляющие льготы на сумму $10.

«Этот процесс не является легитимным. Мы категорически отказываемся признавать этот избирательный процесс, и я беру на себя ответственность за эти слова», — заявил Фалькон.

Выборы в Венесуэле признали нелегитимными не только оппозиция, но и многие государства, включая США, Канаду, Аргентину и страны ЕС.

На выборах 2013 года, когда Мадуро шел на свой первый срок, явка составила 74,71%, конкуренция между ним и главным его соперником Энрике Каприлесом была ожесточенной, и тогда Каприлес уступил меньше, чем на 1,5%.

На выборах этого года правом голоса обладали 20,5 млн граждан, за Мадуро было отдано 6,19 млн голосов — это говорит о том, что выборы фактически нелегитимные, поскольку на избирательные участки пришли менее половины граждан, считает ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Эмиль Дабагян.

«После выборов 2013 года исполнительная власть в лице Никола Мадуро фактически очистила политическое поле, не дав объединенной оппозиции участвовать в выборах», — продолжает эксперт.

После предыдущих президентских выборов основному конкуренту Мадуро — Энрике Каприлесу — инкриминировали «административные нарушения» во время пребывания на посту губернатора и запретили баллотироваться на выборах в течение 15 лет. Кроме того, выборы проводились досрочно, и оппозиционная коалиция «Круглый стол демократического единства» не успела провести праймериз и выдвинуть кандидата.

«То, что единственный оппозиционный представитель Энри Фалькон выдвинулся, было на руку президенту, чтобы он смог сказать, что в выборах участвовала оппозиция и выборы прошли честно», — считает Дабагян.

Охватит ли Венесуэлу волна протестов после этих выборов — вопрос открытый, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» доцент Факультет мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алина Щербакова.

«Вероятность протестов есть, потому что оппозиционные силы взывают к Международному Арбитражу, заявляя, что выборы происходили несоответствующим образом и что явка на самом деле была меньше, чем те цифры, которые приводит штаб Мадуро. Вероятность есть, но население уже измучено протестами», — рассуждает Щербакова.

Схожее мнение выразил и Эмиль Дабагян — по его словам, оппозиция в Венесуэле «в какой-то степени уже выдохлась». «Выйдет ли она завтра или послезавтра на улицу — сложный вопрос», — считает он. По словам эксперта, самый пессимистичный сценарий для Венесуэлы — вмешательство армии. Армия в этой стране контролируется Николасом Мадуро, однако внутри нее есть разные течения, и некоторые выступают против президента. «С военными, которые пытались выйти против Мадуро, быстро расправились. Однако армия — это потенциальная угроза для политиков», — констатирует Дабагян.

Досрочные президентские выборы проводились в разгар тяжелого социально-экономического кризиса в Венесуэле — за год инфляция превысила 4000%.

Объявлению о досрочных выборах предшествовали массовые протесты против властей и лично Николаса Мадуро, которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями и игнорировании законов.

По законодательству, спустя три года с момента назначения президента в Венесуэле могут проводиться промежуточные выборы с целью либо укрепления власти президента, либо его отстранения. В 2016 году оппозиция выступила с инициативой о проведении референдума об импичменте Мадуро. Однако контролируемый президентом Национальный избирательный совет выявил нарушения во время проверки документов и сбора подписей и отверг эту инициативу, что спровоцировало новую волну протестов в апреле 2017 года.

Кроме того, 1 мая 2017 года Мадуро объявил о созыве Конституционной ассамблеи, аргументировав этот шаг необходимостью «добиться мира, в котором нуждается республика». По закону этот орган может быть созван только по итогам референдума, причем его создание должны поддержать не менее 15% избирателей. Однако Мадуро пренебрег этим правилом, что вызвало новый шквал критики и протестов, особенно со стороны Национальной ассамблеи (парламента), в которой большинство мест принадлежит оппозиционным политикам.

«Национальная конституционная ассамблея фактически правит страной. В Венесуэле на данный момент две законодательные власти — это нонсенс мирового масштаба», — считает Эмиль Дабагян.