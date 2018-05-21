12 требований Помпео: Иран загоняют в угол

Вашингтон намерен оказывать на Иран «беспрецедентное» финансовое давление, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в Стратегическом исследовательском институте США Heritage Foundation. Об этом сообщает агентство AP.

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«Мы окажем беспрецедентное финансовое давление на иранский режим. У лидеров Ирана не будет никаких сомнений в нашей серьезности», — пообещал Помпео. Он также отметил, что после выхода США из ядерной сделки против Ирана будут возобновлены старые санкции и последуют новые ограничения.

«Мы ослабим наши усилия [по санкциям] только тогда, когда увидим осязаемые, продемонстрированные, постоянные изменения в политике Тегерана», — сказал глава Госдепа.

По словам Помпео, санкции будут таковы, что не позволят Ирану финансировать союзные ему силы за рубежом.

«Иран будет вынужден сделать выбор — либо поддерживать экономику в полуживом состоянии, либо продолжать тратить драгоценные ресурсы за рубежом. На то или другое у него ресурсов не будет», — добавил Помпео.

Хотя президент США Дональд Трамп и говорил, что Вашингтон готов обсуждать новые условия сделки с Ираном, в своем нынешнем заявлении Помпео четко дал понять: новое соглашение по ядерной программе Ирана не является основной целью США. Главная задача Соединенных Штатов — «защита американского народа», отмечает госсекретарь.

Тем не менее, бывший глава ЦРУ не исключает, что США рассмотрят возможность новой сделки. По его мнению, новое соглашение должно гарантировать, что «у Ирана никогда не будет ядерного оружия и что он откажется от злонамеренного поведения».

Помпео выдвинул Тегерану 12 требований, при соблюдении которых США будут готовы снова вести диалог с Ираном.

В первую очередь, по словам Помпео, Иран должен раскрыть свою программу для экспертов МАГАТЭ и предоставить экспертам агентства «неограниченный доступ на места ядерных разработок».

Также Тегеран обязан прекратить обогащение урана. Кроме того, Вашингтон требует от иранских властей «навсегда отказаться» от переработки плутония и закрыть тяжеловодный ядерный реактор. По сути, чтобы американские санкции были сняты, Иран должен отказаться от программы мирного атома.

Но и это еще не все. США требуют от Ирана полного и безоговорочного отказа от производства и распространения баллистических ракет.

Недовольство США вызывают не только ядерная и ракетная программы Ирана. Вашингтон также настаивает, чтобы Тегеран отказался от «некоторых действий на Ближнем Востоке, которые угрожают США и их союзникам».

Есть в списке и пункты политического характера: Вашингтон в первую очередь требует отпустить «всех задержанных американских граждан», а также граждан государств-союзников США.

Помимо этого, Ирану придется прекратить всякую поддержку действующих на Ближнем Востоке вооруженных группировок. Помпео назвал в их числе такие формирования, как «Хезболла», «ХАМАС», запрещенный в России «Талибан». Тегеран также должен перестать укрывать полевых командиров «Аль-Каиды» (организация запрещена в РФ — «Газета.Ru»).

Отдельным пунктом в списке, оглашенном Помпео, числится «вывод всех сил» Ирана из Сирии. И последнее — прекращение любых угроз в адрес главных американских союзников в регионе: Израиля, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Пока США шаг за шагом уничтожают разрабатывавшуюся много лет ядерную сделку с Ираном, остальные страны-гаранты соглашения о СВПД — Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия — призывают Тегеран придерживаться условий старой сделки, несмотря на действия Вашингтона.

Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи уже рассказал, на каких условиях Иран готов соблюдать договоренности, предусмотренные соглашением. По его словам, иранская сторона продолжит соблюдать условия договора о СВПД, если Европейский союз компенсирует тот урон, который страна понесет из-за санкций США. «Мяч на стороне Европы», — подчеркивает Салехи.