Талибы и Америка: что обсудят Путин и Моди

Индийский премьер прилетает в Россию в рамках неформального саммита, на котором, как ранее заявили РИА «Новости» в индийском МИДе, оба президента обменяются мнениями по двусторонним вопросам «с целью дальнейшего укрепления особо привилегированного стратегического партнерства». Саммит продолжает «традиции регулярных консультаций между Индией и Россией на высшем уровне», подчеркнули в индийском дипломатическом ведомстве.

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Известно, что отношения двух стран носят характер стратегического партнерства. Россия — главный поставщик оружия в Индию, а также планирует построить здесь уже вторую АЭС. Индийский бизнес в условиях западных санкций также заинтересован как в совместных проектах, так и в поставках товаров на российский рынок.

Взаимный торговый оборот двух стран растет и может достигнуть $10 млрд в 2018 году. Правда, эта цифра во многом далека от планируемых: стороны хотят достичь объема в $30 млрд к 2025 году.

При этом главным для обеих стран остается внешнеполитическое взаимодействие в регионе, которое может стать еще более весомым, поскольку Индия в прошлом году стала полноценным членом Шанхайской организации сотрудничества.

Вспомним, товарищ, мы Афганистан

В индийских внешнеполитических кругах не скрывают, что ищут пути взаимодействия с Россией по вопросу ситуации в Афганистане. Нестабильность в этой стране беспокоит Индию еще и потому, что здесь сильно влияние Пакистана — регионального соперника Индии. Ситуация в Афганистане непременно станет темой для обсуждения между российским и индийским лидерами, рассказывают источники «Газеты. Ru», близкие к переговорному процессу.

Известно, что в Индия заинтересована в развитии экономических связей с Афганистаном и вложила там в различные проекты более $20 млрд.

В России считают, что экономические связи Нью-Дели с Кубалом улучшат положение дел Афганистане, стабильность которого важна для всей Центральной Азии. Как отмечает ведущий эксперт Gulf Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик, у Индии и России здесь общие цели: «И Дели, и Москва хотят попытаться найти решение афганского кризиса и гарантировать, что экстремистским движениям будет поставлен заслон, так как экстремисты угрожают обоим государствам».

При этом Москва и Нью-Дели занимают достаточно разные позиции в отношении радикального движения «Талибан» (организация, запрещенная в России).

Если Россия стремится вести переговоры с умеренными «талибами», так как видит в них меньшее зло, чем в боевиках «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России), в Индии с негативом относятся к любым представителям этого движения.

При этом для Москвы позиция Нью-Дели имеет серьезное значение, так как индийская сторона важна для урегулирования проблемы Афганистана, говорит Карасик.

Вместе с тем в Нью-Дели уверены, что Пакистан, вечный соперник Индии, использует талибов для удержания контроля над Афганистаном, пишет обозреватель The India Times Индрани Багчи.

Недавно «талибы» похитили нескольких индийских инженеров, работавших в Афганистане. Как отмечает Financial Times, пока Индия не собирается использовать силу в Афганистане, однако подобные атаки могут «всколыхнут дискуссии» на тему того, должна ли Индия отправить своих военных в Афганистан.

В случае если Индия направит военный контингент в Афганистан, это может усилить ее противостояние с Пакистаном. Стоит отметить, что в последнее время

Россия усилила свое сотрудничество с Пакистаном, в том числе и в военной сфере. В Нью-Дели пока не видят в этом больших проблем, так как понимают, что это сотрудничество — сигнал США, а не Индии.

Понимая важность поддержания двусторонних отношений на высоком уровне, Россия сейчас имеет возможность для посреднической дипломатии между Индией и Пакистаном, используя для этого в том числе и площадку ШОС.

Индия душит США в объятиях

Для Моди, которого многие на Западе представляют как «сильного лидера», визит в Россию — еще одна возможность продемонстрировать многовекторность индийской внешней политики, несмотря на большее сближение с США в последнее время. Известно, что президент США Дональд Трамп открыто выражал свое восхищение Моди, называя его «фантастическим человеком». Во время визита последнего в Вашингтон издание The Washington Post отметило «медвежьи объятия» премьер-министра Индии на встрече с президентом США.

«Моди встретил протянутую Трампом руку не как приглашение к рукопожатию, а как стремление к объятиям. Затем он сделал это еще раз в Розовом саду Белого дома, и еще раз — перед отъездом», — пишет издание. Для взаимных объятий сесть повод.

Торговый оборот между двумя странами составил $140 млрд в 2017 году. Однако в последнее время в торговых отношениях между США и Индией возникли определенные трения. Вашингтон подал на Индию жалобу в ВТО — по мнению американских властей, Нью-Дели занижает показатели поддержки рыночных цен на пшеницу.

Индия в то же время — в числе стран, недовольных решением США ввести пошлины на стальную и алюминиевую продукцию.

Но несмотря на различные проблемы, США также видят укрепление экономических связей с Индией противовесом в отношениях с Китаем, который неоднократно подвергался критике со стороны администрации Трампа. Одно из направлений развития отношений с Индией — укрепление военного сотрудничества с США.

В скором времени Индию собирается посетить высокопоставленный чиновник американского Госдепа, который будет говорить в том числе о военном сотрудничестве. Индия приобретает американское вооружение, но основным партнером Дели в этой сфере остается Россия.

По данным, которые были приведены в опубликованной в мае 2017 года в статье президента Владимира Путина, объем заказов Индии в сфере военно-технического сотрудничества с СССР и Россией, начиная с 1960 года, составил $65 млрд. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), на долю России приходилось 62% импорта Индии в 2013-2017 годах. США держат вторую позицию.

В индийских внешнеполитических кругах отмечают, что военное сотрудничество Индии с Россией будет развиваться, однако политика их страны — «не складывать все яйца в одну корзину». Сотрудничество с Вашингтоном носит главным образом экономический характер, что же касается отношений Москвы и Нью-Дели, то за ними стоит долгая история, подчеркивает один из собеседников «Газеты.Ru» в индийских дипломатических кругах.