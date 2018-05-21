Президент бедняков: Мадуро побеждает в Венесуэле

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро побеждает на выборах президента страны после подсчета более 90% голосов. По данным венесуэльского избиркома, при явке в 46,1% избирателей за Мадуро отдали свои голоса 5,8 млн человек, а за его главного противника Энри Фалькона — 1,8 млн венесуэльцев. Всего в списки избирателей были внесены 20,5 млн граждан Венесуэлы.

Инаугурация избранного президента назначена на середину зимы 2018/19 годов, победитель будет возглавлять Боливарианскую республику Венесуэла на протяжении шести лет.

Крупные оппозиционные партии «За справедливость» и «Народная воля» (Primero Justicia и Voluntad Popular) не были допущены к выборам из-за бойкота муниципальных выборов в 2017 году. Отметим, что выборы в 2013 году прошли при явке в 80% избирателей; в них принимал участие популярный оппозиционный политик Энрике Каприлес, лишь на несколько процентов уступивший Мадуро.

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После предварительной победы и отказа Фалькона признавать результаты выборов Мадуро обвинил своего конкурента в «неуважении к народу страны». По словам вероятного победителя, «где это видано, чтобы кандидат не признавал результатов до окончательного их объявления».

Фалькон, представляющий партию «Прогрессивный авангард», заявил после предварительного подсчета голосов, что процесс выборов «не легитимен», но уезжать из страны он не собирается и останется в Венесуэле. Кроме того, бывший однопартиец Мадуро по Единой социалистической партии обвинил вероятного триумфатора выборов в подкупе избирателей, передает ФАН.

По всей стране, по словам Фалькона, были разбиты «красные палатки», в которых участникам голосования выдавали льготные карточки на сумму в $10.

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский заявил, что победа Мадуро означает дальнейшее развитие отношений Каракаса с Москвой. Дипломат убежден, что для Мадуро «слова о стратегическом партнерстве — не пустой звук», и необходимо ожидать, что «венесуэльская сторона нацелится на развитие и диверсификацию отношений» с Россией.

Ряд стран уже отказался признавать результаты выборов в Венесуэле. Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт назвала выборы «нелегитимными» и выразила от лица Вашингтона и «демократических стран по всему миру» поддержку праву венесуэльцев выбирать своего лидера посредством свободного и справедливого голосования.

Президент Чили Себастьян Пиньера отказался признавать результаты выборов в Венесуэле из-за «несоблюдения минимальных стандартов настоящей демократии». По словам Пиньеры, эти выборы не отражают свободную волю граждан страны.

Президент Аргентины Маурисио Макри также назвал «имитацией демократии» венесуэльские выборы и выразил надежду, что в скором времени граждане Венесуэлы вновь смогут свободно пользоваться избирательным правом.

«Избирательный кризис в Венесуэле показывает, что происходит в случае выбора популизма и магических решений вместо культуры труда и личных усилий», — подчеркнул Макри.

Напомним, что выборы президента Венесуэлы проходят впервые после масштабных акций протеста, охвативших всю страну летом и осенью прошлого года. Протесты были вызваны экономическим кризисом Венесуэлы.

Кроме падения мировых цен на нефть, ситуацию усугубило разрушение управленческого аппарата, закрытие промышленных объектов, электростанций и разрастание бюрократии и коррупции.

Национальная валюта — боливар — девальвируется, сейчас за 1 доллар США дают 700 тыс. боливаров. Квалифицированные специалисты покидают страну, поток беженцев направился в соседние Колумбию, Бразилию и Гайану, всего страну покинули 1,2 млн человек.

В стране наблюдается дефицит продовольствия, его завозят из сопредельных государств. Наличие острого кризиса признал и второй человек в правящей партии Диосдадо Кабельо.

Общество находится на грани социального коллапса с непредсказуемыми последствиями. Международный валютный фонд недавно заявил, что ситуация в стране является максимально катастрофической за последние полвека.

Мадуро при этом рассчитывает на «чавесовский» электорат — бедняков, которые пользуются соцподдержкой государства, скидками на продукты и товары первой необходимости. Очереди в магазинах, тем не менее, достигают порой километра.