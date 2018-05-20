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Немцам не понравились розы Путина

Bild считает букет для Меркель «оскорблением достоинства» канцлера

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Немецкие СМИ продолжают обсуждать встречу президента России и канцлера ФРГ в Сочи. Теперь издание Bild решило, что Владимир Путин «оскорбил» Ангелу Меркель, подарив ей букет роз. По мнению репортеров политики высшего уровня должны жать друг другу руки, а не дарить цветы. При этом накануне Bild написал, что Путин «ясно дал понять» канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что он – «хозяин на международной политической арене».

Немецкий таблоид Bild полагает, что президент России Владимир Путин «оскорбил достоинство» федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, подарив ей букет цветов на встрече в резиденции «Бочаров ручей» в пятницу, 18 мая. По мнению автора статьи, политики уровня глав государств должны приветствовать друг друга рукопожатием, а не дарить цветы — это, уверены немцы, дурной тон.

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Саму встречу Путина и Меркель в статье сравнивают с «дипломатической дуэлью» и «обменом уколами», начавшемся еще на пороге путинской летней резиденции. Немецкие журналисты полагают, что букет был подарен Меркель с целью подчеркнуть, что она — женщина; правда, автор статьи не указывает, каким образом это должно было канцлера оскорбить.

При этом буквально за день до этого Bild опубликовал статью колумниста Юлиана Репке, в которой говорится о том, что президент России Владимир

Путин «не только хозяин в своей летней резиденции», но еще и «хозяин на международной арене». К такому выводу немецкие журналисты пришли после того, как Путин встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

В статье Репке отмечается, что из-за перегруженного графика глав двух государств, Путин встретился с Меркель на следующий день после приема сирийского президента Башара Асада. Поэтому Меркель была «вынуждена пожать руку, поданную накануне газовому монстру-убийце». Как сообщает НСН, в Германии на Асада возлагают ответственность за якобы произошедшие в Сирии газовые атаки против мирного населения.

Напомним, что Асад прилетел в Сочи 17 мая, а Путин поздравил гостя из Дамаска с началом священного в исламе месяца Рамадан, указав при этом на солидные успехи Сирийской арабской армии в борьбе с террористами.

Кроме того, в статье немецкого таблоида указывается и на другую причину того, что «Путин не может быть доволен еще больше» после этих двух дней. Дело в том, что встреча с Меркель в Сочи прошла буквально спустя несколько дней после торжественного открытия Крымского моста между Таманью и Крымом. ФРГ и другие страны ЕС не признают легитимного воссоединения полуострова с Россией, произошедшего по итогам общенародного референдума с поддержкой абсолютного большинства крымчан — более 95%.

ФАН отмечает, что россияне отметили тактичность своего президента. По словам флориста Вероники Воскресенской, Путин подарил Меркель букет из роз и фрезий. Специалист отметила, что розы «дарят уверенные в себе люди, что соответствует образу нашего президента».

Более того, в букете, подаренном Меркель, были розовые, персиковые и кремовые розы — они символизируют «симпатию, настрой на хорошие деловые отношения и другие добрые эмоции».

В пятницу, 18 мая, президент России Владимир Путин принял у себя в летней сочинской резиденции «Бочаров ручей» канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Лидеры двух держав обсуждали вопросы, связанные с международной политикой, ситуации в Сирии, Иране и Украине, а также трансбалтийский энергопроект «Северного потока — 2».

Хотя встреча тет-а-тет проходила в закрытом для прессы режиме, по окончании встречи Путин и Меркель совместно выступили перед журналистами, рассказав об итогах переговоров.

Владимир Путин заявил, что эта встреча была «своевременной», отметив ее полезность и выразив признательность Меркель за визит в Сочи. Президент РФ подчеркнул, что очень важно взаимное стремление России и Германии к поддержанию регулярных контактов — даже невзирая на «внешнеполитическую конъюнктуру».

Особое внимание в ходе переговоров было посвящено «украинскому вопросу»: в преддверии встречи Путин и Меркель решили возобновить работу в формате «нормандской четверки» (ФРГ, Россия, Франция и Украина — «Газета.Ru». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий

Песков также подчеркнул, что пауза в работе четверки «затянулась», и нужно ожидать конкретных инициатив.

В результате встречи Меркель и Путин сошлись во мнении, что единственная основа для политического урегулирования конфликта в Донбассе — Минские соглашения. При этом германская канцлер отметила, что стоит обдумать вопрос о размещении ооновских миротворцев в регионе — чтобы «в дальнейшем проводились политические шаги, обговоренные в Минске».

Кроме Украины, Путин и Меркель согласились, что проект газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию очень важен. Однако глава правительства ФРГ заявила, что стоит подумать о гарантиях для Украины в случае успешного запуска СП-2.

Путин в ответ на эти опасения заявил, что когда СП-2 будет построен, то транзит газа через территорию Украины не прекратится – если в этом, по словам президента, будет экономический смысл и целесообразность.

Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия всегда воспринимала СП-2 как сугубо экономический, а вовсе не политический проект.

Кроме газа и Украины лидеры ФРГ и РФ обсуждали односторонний выход Соединенных Штатов Америки из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Эта сделка должна и дальше выполняться ее участниками, согласны Москва и Берлин. Конечно, СВПД «далеко не совершенен», считает Меркель, но «это лучше, чем ничего», и стоит продолжать переговоры с Тегераном.