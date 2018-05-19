Крупнейший таблоид Германии Bild назвал президента России Владимира Путина хозяином «на мировой политической арене». Журналист Юлиан Рёпке, комментируя недавние переговоры российского президента с Ангелой Меркель, настаивает на том, что обстоятельства встречи были довольно унизительными для канцлера ФРГ.

«Из-за перегруженного графика Кремля канцлеру пришлось пожимать руку, которой Путин буквально накануне поздравлял газового убийцу с совершенными им зверствами», — приводит слова Репке сайт RTRT.

Дело в том, что днем ранее в Сочи российский лидер принимал в резиденции «Бочаров ручей» сирийского президента Башара Асада, на которого Меркель возложила ответственность за «резню» в Сирии. В ходе встречи главы двух государств поздравили друг друга с победой над террористами в Сирийской Арабской Республике (САР).

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«Благодаря усилиям, которые предприняты вашими военнослужащими за последнее время, сделаны очень важные шаги в дальнейшем укреплении законной власти. Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, что позволило восстановить инфраструктуру Сирии, отодвинуть их, практически прекратить их функционирование вблизи сирийской столицы. И, конечно, сейчас, после этих военных успехов, безусловно, созданы дополнительные условия для возобновления полноформатного политического процесса», — заявил президент России.

В ходе встречи главы государств также согласовали дальнейшие совместные действия по борьбе с терроризмом в САР, сообщается на сайте Кремля.

На следующий день, 18 мая, Путин встречал Ангелу Меркель на крыльце этой же резиденции.

По мнению автора статьи Репке, канцлер ФРГ приехала не в Москву, а в Сочи, специально для того, чтобы «не поднимать большой шумихи вокруг государственного визита».

Однако вышло иначе, и Путин «показал, кто в доме хозяин — не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене».

Немецкий журналист также заявил, что у Путина были все основания чувствовать себя как никогда уверенным. «Его смертоносные войны в Сирии и на Украине, его пропагандистские атаки на выборы в Европе, его кибератаки на немецкие правительственные ведомства — на все это закрывают глаза из-за преимущественно некритических визитов немецких политиков и деятельности немецких лоббистов, которые отстаивают интересы его государственного концерна «Газпром», — утверждает автор статьи.

И вот за четыре недели до начала чемпионата мира по футболу в России канцлер Германии Ангела Меркель «сидит в кресле в гостях у Путина в теплом Сочи». «Более удовлетворенным глава Кремля вряд ли может быть», — заметил журналист немецкого таблоида.

Встреча российского президента и канцлера ФРГ стала первой для лидеров двух государств с момента их переизбрания. Также как и Путин, Меркель в этом году начала четвертый срок своего руководства страной.

Перед началом переговоров Путин преподнес Меркель букет из кремовых роз и фрезий. Специалисты отметили, что на языке цветов такой подарок означает уверенность, симпатию и доверие.

В ходе беседы, которая длилась полтора часа, стороны обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, выход США из ядерного соглашения с Ираном, а также строительство «Северного потока — 2». Кроме того, Меркель пообещала обсудить с президентом Украины Петром Порошенко арест главы »РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского по обвинению в госизмене, который Путин назвал беспрецедентным.

По итогам встречи, президент РФ заявил, что «Россия и Германия считают необходимым и полезным поддерживать регулярные контакты», несмотря на «имеющиеся расхождения во взглядах по ряду мировых проблем».

Путин также подчеркнул, что Германия является одним из основных внешнеторговых партнёров России. По словам президента, по этому показателю ФРГ занимает второе место после Китая, по итогам 2017 года российско-германский товарооборот увеличился на 23%. А в январе — феврале 2018 года он вырос еще почти на 13%.

Ангела Меркель, в свою очередь, заявила, что хорошие отношения с Россией отвечают стратегическим интересам ФРГ. «У нас существуют стратегические интересы поддерживать добрые отношения с Россией, и я в самые сложные времена всегда выступала за то, чтобы, например, Совет Россия — НАТО продолжал свою работу, чтобы продолжались и поддерживались контакты со стороны ЕС», — заявила канцлер ФРГ.

Главы государств также подчеркнули, что намерены и дальше продолжать политический диалог и экономическое сотрудничество.