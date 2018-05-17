«Путин хочет победить Запад»: завещание Маккейна

В США опубликована автобиографическая книга сенатора Джона Маккейна с длинным и претенциозным названием: «Неуемная война: хорошие времена, правые дела, великие поединки и другие ценности». Она появится на прилавках магазинов уже 22 мая.

За свою карьеру Маккейн написал несколько книг, но эту можно назвать его «политическим завещанием». Произведение носит автобиографический и публицистический характер — сенатор пишет о своем видении роли Америки, а также критикует Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

«Владимир Путин — злой человек, и он намерен совершать злые дела, в том числе разрушить либеральный мировой порядок, который возглавляли Соединенные Штаты и который принес человечеству больше стабильности, процветания и свободы, чем когда-либо существовало в истории», — пишет Маккейн в книге, написанной в соавторстве со своим многолетним помощником Марком Солтером. Эссе, основанное на отрывке из книги, опубликовало издание The Wall Street Journal.

В своей книге Маккейн высказывает мнение, что российский президент «использует открытость» США и «политические разногласия», которые «поглощают» американское общество.

Он также отмечает, что давно испытывал беспокойство по поводу возможных попыток России «реставрировать империю», и подчеркивает, что еще в 1996 году выступал за скорейшее вступление стран Балтии в НАТО. «Я тоже боялся грядущего, и мой пессимизм не шагал в ногу с оптимизмом», — вспоминает политик, рассказывая об ожидании улучшений отношений между Россией и США после «холодной войны».

Он рассказывает, как еще в 1999 году, когда Североатлантический альянс заставил президента Сербии Слободана Милошевича согласиться на размещение миротворцев НАТО, Россия провела тайную операцию по размещению десантников в аэропорту Приштины. Политик пишет, что Путин, который в то время занимал пост «советника Ельцина по нацбезопасности» (речь идет о должности секретаря Совбеза), до этого заявлял, что ничего подобного не планируется.

Маккейн также пишет, что российский президент использовал ситуацию с терактами в 1999 году, чтобы начать вторую чеченскую войну, а также припоминает главе РФ арест Михаила Ходорковского. Это лишь некоторые примеры — в своей книге Маккейн критикует и многие другие шаги Путина во внутренней и внешней политике.

Человек, который сидел в яме

Джон Маккейн, который был кандидатом в президенты США в 2008 году, неоднократно выступал с жесткими сентенциями в отношении РФ. Один раз он даже назвал Россию «бензоколонкой, которая притворяется страной».

Вспоминая о своих эпитетах применительно к России, Маккейн отмечает, что сам он неоднократно становился объектом критики со стороны «российской пропагандисткой машины», а также рядовых граждан. Их Маккейн называет «честными людьми».

Между тем сам президент России Владимир Путин высказался о Маккейне лишь однажды — то была реплика в ответ на вопрос о его отношении к американскому сенатору. Тогда Путин напомнил, что такой резкий тон может быть обусловлен военным прошлым Маккейна и пребыванием последнего во вьетнамском плену: «Он попал в плен. И не просто в плен — его посадили в яму. Он несколько лет сидел в яме. У любого человека крыша съедет, поэтому чего там еще говорить».

Сын адмирала и военный летчик, Маккейн действительно провел несколько лет во вьетнамском плену и вел себя достаточно мужественно. Он писал в своих воспоминаниях, что условия содержания в тюрьме, которую американские военные называли «Хилтоном», были тяжелыми.

«Когда они хотели меня наказать, то просто отводили в помещение, где не было ни москитной сетки, ни кровати, никакой одежды. На протяжении четырех дней разные охранники избивали меня по два-три часа. Рука и ребра у меня были сломаны», — писал будущий сенатор в своих воспоминаниях, опубликованных в 1973 году в журнале US News and World Report. Кстати, впоследствии Маккейн посещал Вьетнам и даже побывал в той самой тюрьме, где находился во время войны.

Глава фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев считает, что пребывание в плену оказало влияние на взгляды Маккейна. При этом эксперт отмечает, что Маккейн никогда не был «конъюктурным политиком», в отличие от многих его ровесников-демократов.

По мнению Рогулева, если отвлечься от деятельности Маккейна последних нескольких лет, политика можно охарактеризовать как одного из ярких представителей идеологии «Нового американского века». Это неоконсервативная идея, которая была основана на продвижении американских интересов с помощью военной силы и морального превосходства. «Маккейн оказался в авангарде этой идеи, он стал ее бойцом на переднем крае обороны», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Трамп был наивен

Кроме президента Путина, в «Неуемной войне» Маккейн также обрушивается с критикой и на нынешнего президента США Дональда Трампа, который не обращал внимания, что «цель Путина не борьба с кандидатом или партией. Он хочет победить Запад».

«Мы должны бороться с Владимиром Путиным так же решительно, как он борется с нами. Мы остановим его, когда перестанем позволять нашим разногласиям подвергать опасности интересы нашей безопасности и целостность нашей демократии», — утверждает сенатор.

Он пишет, что был «встревожен российским вмешательством в выборы» и считал, что Трамп, как кандидат в президенты, был «наивен» в своем «восхищении Путиным». При этом Маккейн признается, что «скептически» отнесся к тому, что Трамп и его команда могли взаимодействовать с Россией.

Таким же скептическим было и его отношение к так называемому «досье» бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила о похождениях Трампа в Москве. Политик рассказывает, что просмотрел документы, и, хотя информация там была «тревожной», он не знал, насколько «правдивы» представленные в документе сведения. Он рассказывает, что передал их для изучения тогдашнему главе ФБР Джеймсу Коми. «Я верил, что ФБР внимательно изучит его…», — пишет Маккейн.

У Маккейна сложные отношения с Трампом. Некоторое время он даже поддерживал его как кандидата в президенты, однако затем стал жестко критиковать.

Маккейн, многие годы представлявший в сенате штат Аризона, возглавляет влиятельный комитет по вооруженным силам. Однако сейчас он уже не принимает участие в заседаниях, поскольку проходит лечение от рака мозга.

В своей книге неизлечимо больной политик даже отдал распоряжение по поводу собственных похорон. Сенатор написал, что хочет покоиться не на Арлингтонском кладбище, где находится могила его отца-адмирала, а рядом с могилой своего армейского товарища в штате Мэриленд. Ранее он также заявил, что не желает, чтобы президент США присутствовал на его похоронах.

«Я не знаю, сколько еще пробуду с вами, может, еще пять лет, если с помощью новых достижений в лечении онкологии найдут новые способы лечения моего рака и это удлинит мою жизнь. Может, я уйду в тот момент, когда вы это читаете…» — говорится в книге сенатора.