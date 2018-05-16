Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что политика президента США Дональда Трампа помогает Евросоюзу избавляться от иллюзий о помощи заокеанских партнеров, передает ФАН.

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По словам европолитика, наблюдая за принимаемыми в Вашингтоне решениями, в Европе все четче осознают, что рукой помощи для ЕС может быть только его собственная, написал Туск у себя в твиттере.

«Глядя на последние решения Дональда Трампа, можно подумать: с такими друзьями и враги не нужны. Но, если честно, ЕС должен быть благодарен. Благодаря Трампу мы избавились от всех иллюзий. Теперь мы видим, что если ЕС понадобится рука помощи, таковой может оказаться только наша собственная», — написал Туск.

В последнее время политика Брюсселя и Вашингтона действительно расходится по некоторым принципиальным вопросам. Один из них – выход США из ядерной сделки с Ираном. Смысл заключается в том, что Европа отнюдь не разделяет негативного отношения Белого дома к Тегерану.

Так, 16 мая стало известно, что Евросоюз собирается перейти с доллара на евро при оплате поставок нефти из Ирана.

«Я располагаю информацией, что ЕС намерен при оплате иранской нефти перейти с доллара США на евро», — сказал дипломатический источник в Брюсселе.

По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, страны Евросоюза договорились о выработке в течение следующих нескольких недель практических решений для поддержания и углубления экономических связей с Ираном.

Как стало известно, речь идет о продолжении торговли нефтью и газом, нефтепродуктами и об эффективных банковских транзакциях. Днем ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания и страны ЕС приложат усилия, чтобы сохранить ядерное соглашение с Ираном.

«Мы обсудим пакет мер, которые европейцы намерены принять, чтобы обеспечить выполнение сделки с Ираном. «Евротройка» [Великобритания, Германия и Франция], Могерини и ЕК будут рассматривать возможные меры, как защитить интересы европейских компаний от санкций США», — сказал дипломат.

Глава британского внешнеполитического ведомства отметил, что у властей европейских стран «нет иллюзий» относительно ракетной программы Ирана, однако этот вопрос не должен касаться соглашения по мирному использованию атома.

Посол ЕС в США Дэвид О'Салливан, в свою очередь, заявил, что в данный момент Соединенные Штаты не предложили мирной альтернативы для иранской ядерной сделки.

«Мы не видим заслуживающей доверия и мирной альтернативы СВПД [Совместный всеобъемлющим план действий]. Откровенно говоря, США пока не предложили заслуживающей доверия альтернативы

ни до, ни после того, как президент сделал заявление 8 мая [о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки]. И мы ожидаем услышать от администрации, как эта альтернатива может выглядеть,» — сказал дипломат во время выступления в центре Atlantic Council.

Также он добавил, что ЕС планируют разработать защиту от вторичных санкций, которые США могут принять против Ирана.

Однако же советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон допустил, что после выхода из иранского ядерного соглашения США могут применить против европейских компаний санкции за сотрудничество с Тегераном. По его словам, введение таких ограничений против компаний из стран Евросоюза зависит от поведения правительств стран.

Другой вопрос касается возможного введения Белым домом ввозных пошлин на сталь и алюминий для стран-союзников. Французская сторона уже пообещала, что продолжит настаивать на освобождении импорта стали и алюминия ЕС от пошлин США. Об этом говорилось в совместном заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана и министра экономики и финансов страны Брюно Ле Мэра.

Более того — еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем указала, что американское руководство столкнется с тройной реакцией, если пойдет на введение пошлины на сталь и алюминий из ЕС.

По ее словам, речь идет о возможном обращении Евросоюза во Всемирную торговую организацию, установлении мер по поддержке европейских производителей, а также пошлин ЕС на американские товары, такие как апельсиновый сок, джинсы, виски и мотоциклы.

Стоит упомянуть совместное заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в котором выражалась готовность Европы защищать свои собственные интересы в случае введения американской администрацией торгово-политических мер, передает НСН.

Обструкцию ряда европейских партнеров США вызвало и решение перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что перенос посольства США в Иерусалим нарушает международное право. Дипломат отметил, что решение американских властей, в частности, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

«Франция призывает всех действующих лиц продемонстрировать ответственность и предотвратить эскалацию конфликта. Франция в очередной раз призывает израильские власти проявить проницательность и применять силу только в ответ на соразмерные действия [Палестины]», — указывалось в докладе Ле Дриана.