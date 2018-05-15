«Париж не обязан слушать Кадырова»

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его страна «не обязана выслушивать наставления» от главы Чечни Рамзана Кадырова, передает ФАН. Глава французского внешнеполитического ведомства заявил, что

Кадыров — «диктатор, не соблюдающий даже базовые принципы верховенства права у себя в регионе».

Эти критика была вызвана словами Кадырова о том, что Франция несет ответственность за действия террориста чеченского происхождения, поскольку «воспитывался он уже не в Чечне», а взросление и формирование личности Хамзата Азимова, напавшего на парижан с ножом, происходило уже после его эмиграции.

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Ле Дриан напомнил Кадырову, что «тысячи чеченцев» являются боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), и поэтому его критика несостоятельна, передает НСН.

Напомним, что 12 мая 20-летний чеченец Хамзат Азимов вооружился ножом и напал на прохожих на площади Оперы в центре Парижа. Убив одного человека, он ранил еще четверых и был застрелен полицейским патрулем. Прокуратура Франции классифицировала инцидент как террористический акт.

В воскресенье, 13 мая, чеченский глава Рамзан Кадыров выразил соболезнования семье француза, погибшего от рук Азимова.

Кадыров подчеркнул, что нападавший, по данным полиции Франции, был ее гражданином, хотя и родился в Российской Федерации.

«Хамзат Азимов действительно по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России. Однако данный паспорт в настоящее время недействителен, так как в 20 лет он не получил новый. В связи с этим считаю необходимым заявить, что вся ответственность за то, что Хамзат Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции», — подчеркнул Кадыров.

Ответственность за субботний теракт взяло на себя «Исламское государство»; резня на площади Оперы стала 13-й по счету атакой, произошедшей во Франции с 2015 года. От действий террористов погибло 246 человек, нападения происходили во множестве французских городов.

Как сообщает французская газета Le Monde, хотя Хамзат Азимов стал первым чеченцем, замешанным в совершении теракта во Франции, многие другие выходцы с российского Северного Кавказа были осуждены за терроризм. Кроме того, по данным Генеральной дирекции внутренней безопасности (DGSI, контрразведка Франции — «Газета.Ru»), из всех радикалов, уехавших из Франции на Ближний Восток воевать в рядах ИГ, чеченцы составляли примерно 8%.

Бывший глава Центрального бюро Франции по борьбе с бандитизмом Шарль Пеллегрини рассказал в интервью France Info, что радикализация молодых людей происходит на религиозной почве исламизма, и говорить о «чеченском терроризме» не приходится.

«То, что этот конкретный теракт совершил чеченец — простая случайность или стечение обстоятельств»,

— полагает Пеллегрини.

Хамзат Азимов родился в 1997 году, во Францию вместе со своей семьей он переехал в начале нулевых. В 2004 году Азимовы добились политического убежища, а в 2008 его мать получила гражданство Франции по ускоренной процедуре. Отцу Азимова в гражданстве было отказано, но сам Хамзат также стал французским гражданином.

Как сообщает RFi, Азимовы сперва обосновались в Ницце — там есть большая диаспора чеченцев. Два других самых популярных среди чеченцев региона Франции — Иль-де-Франс и Эльзас. Спустя некоторое время Хамзат со своей семьей переехал в Страсбург, на север страны. Там юноша окончил среднюю школу и всего за несколько месяцев до теракта переехал в Париж.

Бывшие одноклассники охарактеризовали Азимова как «очень скрытного одиночку», который при этом был пунктуальным и «беспроблемным». Одна из его бывших одноклассниц отметила, что он никогда не афишировал того, что был мусульманином.

Знавшие его люди заметили, что

Хамзат «никогда не рассказывал о своем детстве в Чечне и не целовал девочек в щеку, как это принято во Франции».

В 2016 году Хамзат Азимов оказался в списке FSPRT как подозреваемый в радикализации и склонности к терроризму. Причиной тому стали его связи с группой молодых исламистов, хотевших отправиться в Сирию. Впоследствии Азимова допрашивали в полиции, но никаких признаков готовности чеченца к активным действиям французские силовики не выявили.