Нетаньяху: Израиль обороняется в Газе

Число жертв расстрела в секторе Газа возросло до 59 человек, еще более 2,1 тыс. получили ранения, передает ФАН со ссылкой на данные палестинского министерства здравоохранения. По данным палестинских властей, пострадали почти 3 тыс. человек.

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Помимо взрослых, в результате столкновений погибла восьмимесячная девочка Лейла Анвар Гандур — она «надышалась газом» в восточном районе сектора Газа.

Столкновения между палестинцами и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) начались в понедельник, 14 мая. В этот день в 1948 году было основано еврейское государство, палестинцы называют эту годовщину «катастрофой».

Возмущенные переносом посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, палестинцы пытались прорваться через забор на границе между Палестинскими территориями и Израилем.

В ответ на это военнослужащие ЦАХАЛ открыли огонь по нарушителям, применив летальные вооружения и открыв огонь на поражение.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, действия израильских военных были «самозащитой». Член парламента Палестины Мустафа Баргхути назвал происходящее «настоящей резней», в которой израильтяне «сорвались с цепи» и расстреливают «мирных демонстрантов».

Фоторепортаж: В секторе Газа погибли более 50 человек __is_photorep_included11750599: 1

Представитель израильского премьера Дэвид Кейес отверг обвинения в «резне» и назвал происходящее «попыткой защитить Израиль». По словам Кейеса, любое другое государство поступило бы точно так же в ответ на использование «бомб, мортир и самодельных взрывных устройств».

На опубликованных видеозаписях с места событий видно, что палестинцы бросают какие-то объекты с помощью пращей. Граница сектора Газа окутана черным дымом, госпитали переполнены. В протестах участвуют палестинские женщины, выкрикивающие такбир «Аллаху акбар», передает «Би-би-си».

Доцент кафедры всеобщей истории РГГУ Сергей Серегичев в разговоре НСН заявил, что ответственность за гибель людей несут власти Палестины. По словам историка, власти автономии «провалили свою основную работу по повышению уровня благосостояния своих граждан» и прибегают к таким негуманным способам «отвлечь население» от проблем.

«Две трети палестинцев работают на израильских предприятиях, соответственно уровень жизни [в Палестине] с каждым годом все хуже и хуже. И какой в этой ситуации лучший способ отвлечь палестинцев, которые спрашивают свое правительство? А на все один ответ — во всем виноват Израиль. Вот они и докапываются, провоцируя Израиль на удар», — отметил эксперт.

Отметим, что Соединенные Штаты наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН о необходимости расследовать инцидент в Газе. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн осудил насилие в секторе Газа.

«Шокирующие убийства десятков, ранения сотен огнем израильских военных в Газе необходимо прекратить прямо сейчас»,

— говорится в твиттере Агентства ООН по правам человека. Аль-Хусейн также призвал Израиль уважать право на жизнь и отметил необходимость расследования этого инцидента, чтобы найти ответственных.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал ЦАХАЛ отказаться от использования боевых патронов, а палестинцев — не провоцировать военных, заявил официальный представитель генсека Фархан Хан. По словам официального представителя президента США Раджа Шаха, ответственность за трагическую гибель людей в Газе несет группировка ХАМАС — насилие «было спровоцировано боевиками», а Израиль оборонялся.

Посол Палестины при ООН Риад Мансур обвинил Израиль в «праздновании беззакония» и убийстве мирных палестинцев. Председатель Европейской службы внешних дел Федерика Могерини заявила, что Евросоюз ожидает от всех сторон конфликта сдержанности и отказа от дальнейшей эскалации кровопролития и жертв. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством» и осудил «тех, кто остался безмолвным в этой ситуации».

Как сообщает NBC News со ссылкой на осведомленный источник,

Соединенные Штаты после начавшихся столкновений усилили охрану своих дипломатических миссий в Турции, Иордании и Израиле — туда прибыли отряды в несколько десятков морпехов.

При этом Госдепартамент и Пентагон изучают возможность усиления мер безопасности в посольствах США в Пакистане, Ливане и Египте.

В 1994 году Израиль начал возводить забор безопасности по периметру сектора Газа «для обеспечения безопасности гражданского населения от проникновения террористов». В сентябре 2000 года, когда разгорелась интифада Аль-Аксы (восстания против Израиля), забор был практически уничтожен палестинцами.

В течение следующего года Израиль восстановил забор — были добавлены видеокамеры, датчики движения, а вдоль забора создана полоса отчуждения шириной в 1 км, причем ширина самого сектора Газа составляет от 6 до 12 км.

Отметим, что солдаты ЦАХАЛ имеют прямой приказ открывать огонь по любому, кто попытается преодолеть границу.