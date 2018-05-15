Бойня в Газе: что не так с планом Трампа

Дональд Трамп превратил церемонию открытия посольства в полноценное шоу. Сам он написал личный анонс в твиттере о том, на каком канале и во сколько можно будет посмотреть прямой эфир. Именно так в представлении Трампа выглядит новый формат решения ближневосточного конфликта: ярко и броско. Но проблема в том, что эту картинку портит другая сторона — палестинцы.

Дочь президента Иванка Трамп перед вылетом в Израиль выложила в фейсбуке свою фотографию у Стены плача.

«Я огромной радостью возвращаюсь в Иерусалим. Для меня честь присоединиться к делегации, которая представляет президента Трампа, его администрацию и американский народ на этой знаменательной церемонии, посвященной открытию посольства США и Иерусалиме, — гласил текст. — Мы молимся за безграничный потенциал и будущее американо-израильского союза, и мы молимся за мир».

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Миром не кончилось

Иерусалим был захвачен израильской армией в 1967 году. С тех пор восточная часть города, которая должна принадлежать палестинской стороне, считается оккупированной территорией (это подтверждают в том числе резолюции Совбеза ООН).

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Посольства мировых держав в Израиле все это время располагались в Тель-Авиве. Однако президент США решил, по собственным словам, «признать правду» и перенести посольство страны в «настоящее сердце Израиля» — Иерусалим. Даже несмотря на спорный статус города и осуждение со стороны большинства европейских держав.

На самой церемонии много говорили о мире. Но миролюбивого мероприятия так и не вышло.

Хотя бы потому, что американские пасторы Джон Хейджи и Роберт Джеффресс, которые выступали у трибуны с молитвами, говорили не совсем о милосердии. Хейджи обращался «ко всем исламским террористам» и «диктаторам», что «Иерусалим выстоит», а США и Израиль будут «вечными союзниками». Джеффресс, в свою очередь, благодарил небеса за то, что они явили миру Дональда Трампа.

За обоими богословами тянется шлейф, мягко говоря, спорных высказываний. Например, Хейджи ранее заявлял, что Гитлер исполнял волю божью, уничтожая евреев.

Джеффресс, в свою очередь, называл ислам «ересью из адской бездны», а также утверждал, что пророк Мухаммед «продвигал педофилию».

Впрочем, 14 мая их молитвы не вызвали вопросов ни у кого из присутствующих.

Был и еще более существенный аргумент, шедший вразрез с заявлениями, которые делал Трамп (сам он в Израиль не приехал, зато записал видео), первый посол США в Иерусалиме Дэвид Фридман, зять и старший советник американского президента Джаред Кушнер, а также сама дочь американского лидера.

Пока они говорили о том, что Иерусалим должен объединить представителей всех мировых религий, столкновения протестующих палестинцев с израильскими силами безопасности унесли жизни 59 безоружных демонстрантов (последние данные палестинского министерства здравоохранения).

Палестинцы — часть проблемы

ООН осудила действия израильских ВС, которые использовали огнестрельное оружие против толпы. Со своей стороны тысячи палестинцев, которые 14 мая в очередной раз попытались прорвать израильскую блокаду сектора Газа, активно использовали камни, коктейли Молотова, горящие шины и другие подручные средства.

Американские СМИ назвали столкновения самыми жесткими с момента операции «Нерушимая скала» в 2014 году, которую ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) провела в секторе Газа.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отверг обвинения в непропорциональной агрессии. По его словам, ЦАХАЛ имеет право защищаться от радикального палестинского движения ХАМАС. Именно его боевики обострили ситуацию, уверены власти Израиля.

Джаред Кушнер, который считается главным архитектором ближневосточной стратегии, во время иерусалимской церемонии обозначил более конкретную позицию по этому вопросу. «Судя по протестам, которые мы могли наблюдать в последние несколько месяцев и даже сегодня, провоцирующие насилие люди — это часть проблемы, а не часть решения», — заявил он.

Иными словами, те палестинские политические силы, которые поддерживают протесты, автоматически исключаются из процесса по урегулированию ближневосточного конфликта.

Это полностью противоречит стратегии предшественника Трампа, президента США Барака Обамы, который пытался усадить за стол переговоров с израильтянами часть палестинских сил, которые считались радикальными.

Пространная речь Кушнера, которую тот произнес на церемонии открытия посольства США, — довольно редкое явление. Обычно зять Трампа предпочитал молчать и не выступать на публике. Однако 70-летие Израиля, к которому было приурочено открытие, он счел достаточно веским поводом, чтобы показать себя и продемонстрировать свои успехи как политика.

Сделка отменяется

Американский телеканал CNN отметил, что события в Иерусалиме и секторе Газа «подчеркнули масштаб задачи, которую поставили перед зятем Трампа, — и проблемы, с которыми столкнулись его инициативы».

Именно Кушнер отвечает за то, чтобы у Трампа появилось новое и эффективное решение палестино-израильского конфликта.

По словам Елены Супониной, советника директора Российского института стратегических исследований, этот план заключается в следующем: Израиль получает американское признание Иерусалима, а палестинские власти соглашаются с этим, получив щедрые пожертвования как с Запада, так и со стороны арабских союзников Вашингтона.

«Но Трампу не удастся сделать Иерусалим частью новой сделки по решению палестинской проблемы. — рассказала «Газете.Ru» эксперт. — Палестинцы на это не пойдут. Кроме того, это подольет масла в огонь террористической активности в регионе».

Церемония открытия посольства США в Иерусалиме говорит о том, что палестино-израильский конфликт отходит на второй план.

Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал Алексей Малашенко, руководитель исследований Института диалога цивилизаций и эксперт Московского центра Карнеги.

«Остается только гадать, планировал ли Трамп заранее в одно и то же время разорвать «ядерную сделку» с Ираном и перенести американское посольство в Иерусалим, — рассуждает собеседник «Газеты.Ru». — Скорее всего, это совпадение. Но тем не менее, очевидно, что для Трампа палестино-израильский конфликт не играет прежней роли».

Лучшие друзья

По мнению Малашенко, сейчас США гораздо сильнее волнует ситуация в Сирии и усиление влияния Ирана на Ближнем Востоке. В этом Вашингтон и Москва едины. Ни Россия, ни США не считают проблему Иерусалима главной для региона. Судя по визиту Нетаньяху в Москву на 9 мая, политик объяснил свою позицию Кремлю и нашел понимание со стороны российского президента Владимира Путина, считает эксперт.

Премьер Израиля Нетаньяху и президент страны Реувен Ривлин, в свою очередь, не скрывали свою радость от решения Трампа выполнить обещание и фактически признать Иерусалим исключительной вотчиной Израиля.

«У нас нет лучше друзей, чем Соединенные Штаты», — заявил Нетаньяху.

На церемонии открытия посольства США в Иерусалиме в самом конце речи политик использовал выражение «неделимый Иерусалим». Консерватор Нетаньяху настаивает на том, что город должен принадлежать только Израилю, причем вместе с восточной частью, которую палестинцы считают своей.

Сам Трамп и представители его администрации так четко свою позицию относительно статуса Иерусалима пока не формулировали. Более того, Кушнер 14 мая подчеркнул: Вашингтон воспринимает город как место для всех национальностей и конфессий. Остается теперь объяснить это палестинской стороне.