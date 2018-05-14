Протесты против открытия посольства США в Иерусалиме. Десятки погибших. LIVE

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Решение о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим американский президент Дональд Трамп принял еще 6 декабря 2017 года. Тогда Трамп заявил: «Иерусалим — это столица Израиля». Он поручил тогда же разработать Госдепартаменту план по переносу посольства в Иерусалим. Статус Иерусалима носит особый характер. Его установила Генассамблея ООН 29 ноября 1947 года определив его как отдельную демилитаризованную зону. Резолюция 181 обозначила прекращение мандата Великобритании на Палестину и создании на ее территории независимых государств: Израиля и Палестины. В 1949 Израиль объявил Иерусалим своей столицей, однако статус Восточного Иерусалима, который палестинское государство считает захваченным, остается ключевым вопросом в израильско-палестинском конфликте
МИД Ирана назвал открытие посольства США в Иерусалиме «днем великого позора».
На этом церемония подходит к концу. Гости начинают расходится.
И снова музыкальный номер. На этот раз — на иврите — Od Yavo Shalom Aleinu.
После выступления Нетаньяху, слово берет еще один американский баптистский священник.
«Иерусалим всегда был, есть и будет столицей иудейского народа, столицей еврейского государства!», — снова заявляет Нетаньяху.
Отсутствующий на церемонии американский президент передает поздравления самым привычным для себя способом — через твиттер. «Большой день для Израиля. Поздравляю», — скромно пишет Трамп.
«Но теперь мы в Иерусалиме, и мы здесь для того, чтобы остаться», — говорит израильский премьер. Нетаньяху говорит очень экспрессивно, срывая аплодисменты чуть ли не каждую минуту.
Нетаньяху рассказывает трогательную историю своего детства о том, как его мать запрещала ему и его старшему брату гулять в западной части города, т.к. она находилась под контролем Палестины.
И вот, наконец, на сцену поднимается премьер-министр Нетаньяху. «Что за восхитительный день. Запомните этот момент — он вошел в историю», — восклицает Нетаньяху под гром аплодисментов.
Кушнер снова говорит о том, что решение США о переносе посольства принесет мир в регион. Иванка слушает речь своего мужа, едва сдерживая слезы.
После израильского президента на сцену поднимается Джаред Кушнер. Он не только зять Дональда Трампа, но также занимает официальную позицию старшего советника президента США. Стоит отметить, что Кушнер — еврей, росший в семье ортодоксальных иудеев.
Тем временем, число пострадавших в результате протестов продолжает расти. Associated Press со сслыкой на министерство здравоохранения в Газе, сообщает, что насчитывается уже 41 погибший палестинец.
На сцену поднимается президент Израиля Реувен Ривлин. На неуверенном английском, несколько раз ошибаясь в произношении фамилий, глава государства с нескрываемым счастьем на лице благодарит присутствующих на церемонии членов американской делегации.
На церемонии царит по настоящему праздничная атмосфера. На сцене вживую исполняется легендарная песня Леонарда Коэна «Нallelujah»
Время вступительных слов завершено. Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер официально открывают посольство.
Трамп желает удачи израильскому народу, послу Фридаману и вообще всем. После завершения поздравительного видеообращения, зал снова аплодирует стоя.
Трамп начинает свою речь с заявления, что 70 лет назад США стали первой страной, признавшей Израиль.
Однако, на самом деле СССР стал первой страной, полностью признавшей Израиль. Первый глава МИД нового государства Моше Шарет писал в телеграмме в Кремль, что Израиль выражает «глубокую признательность и уважение народа Израиля за стойкую позицию, занятую советской делегацией в ООН в поддержку образования независимого и суверенного еврейского государства».
Фридман объявляет, что Трамп также не смог явиться на церемонию лично. Зрителям демонстрирует заранее записанное видеообращение американского президента.
Салливан передает слова Помпео: мол, секретарь жалеет, что не смог появиться лично. «Признание Иерусалима в качестве столицы Израиля — это важный шаг в установлении мира не только в регионе, но и во всем мире», — передает Салливан слова госсекретаря.
После завершения небольших религиозных проповедей, посол передает слово заместителю госсекретаря США Джону Салливану.
На сцену выходят представители духовенства. Вместе с раввином почему-то выходит баптистский священник из Далласа.
Фридман рассказывает о глубокой любви к Иерусалиму со стороны 16-ого президента США Авраама Линкольна. «Я думаю, президент Линкольн улыбается сегодня, ведь другой великий республиканец — Дональд Трамп — открывает наше посольство в городе, которым Линкольн так восхищался», — говорит посол.
На церемонии собрались все первые лица Израиля, а так же многие высокопоставленные американские политики, сенаторы и конгрессмены.
Фридман предлагает поблагодарить за происходящее сегодня президента США Дональда Трампа. Зал аплодирует этому предложению стоя.
Посол США в Израиле Дэвид Фридман говорит вступительное слово. Он приветствует присутствующих на открытии посольства в Иерусалиме. Эти слова собравшиеся встречают бурными аплодисментами.
Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер стоят подле премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.
Церемония начинается. Звучит торжественная музыка, почетный караул выносит на сцену флаг США. Один из солдат акапельно поет гимн Соединенных Штатов.
К началу церемонии, среди протестующих насчитывается около 20 погибших и 1000 пострадавших. «Есть 18 погибших, в том числе ребенок, и 918 раненых», — передает РИА Новости слова официального представителя местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра.
Открытие посольства США в Иерусалиме совпадает с важной датой — 70-летием со дня создания государства Израиль, которое было провозглашено ООН 14 мая 1948 года.
Из-за открытия американского посольства в Иерусалиме, в городе начались массовые протесты палестинцев. Протестные колонные движутся по Иерусалиму, и в то же время возобновились столкновения по периметру, который отделяет Израиль и сектор Газа. Несколько десятков демонстрантов были ранены.
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Сегодня в Иерусалиме пройдет торжественное открытие посольства США в Израиле. Эта церемония важна тем, что США фактически признают Иерусалим столицей страны. Это противоречит официальной позиции большинства стран-членов ООН, а также самой организации — мировое сообщество считает, что во избежании роста напряжения в регионе, столица еврейского государства должна оставаться в Тель-Авиве.
Торжественная церемония должна начаться в 16.00 по местному времени. «Газета.Ru» следит за событием и реакцией на него со стороны мирового сообщества в режиме онлайн.