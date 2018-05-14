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Протесты против открытия посольства США в Иерусалиме. Десятки погибших. LIVE

В Иерусалиме начинается церемония открытия нового посольства США

В понедельник в Иерусалиме проходит торжественное открытие посольства США. По задумке президента США Дональда Трампа, перенос американской дипмиссии в Иерусалим будет означать признание его столицей еврейского государства. Тем временем в Палестине проходят массовые акции протеста, связанные с переносом американского посольства. «Газета.Ru» следит за историческим событием в режиме онлайн.
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17:35

Решение о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим американский президент Дональд Трамп принял еще 6 декабря 2017 года. Тогда Трамп заявил: «Иерусалим — это столица Израиля». Он поручил тогда же разработать Госдепартаменту план по переносу посольства в Иерусалим. Статус Иерусалима носит особый характер. Его установила Генассамблея ООН 29 ноября 1947 года определив его как отдельную демилитаризованную зону. Резолюция 181 обозначила прекращение мандата Великобритании на Палестину и создании на ее территории независимых государств: Израиля и Палестины. В 1949 Израиль объявил Иерусалим своей столицей, однако статус Восточного Иерусалима, который палестинское государство считает захваченным, остается ключевым вопросом в израильско-палестинском конфликте

17:30

МИД Ирана назвал открытие посольства США в Иерусалиме «днем великого позора».

17:20

На этом церемония подходит к концу. Гости начинают расходится.

17:16

И снова музыкальный номер. На этот раз — на иврите — Od Yavo Shalom Aleinu.

17:12

После выступления Нетаньяху, слово берет еще один американский баптистский священник.

17:07

«Иерусалим всегда был, есть и будет столицей иудейского народа, столицей еврейского государства!», — снова заявляет Нетаньяху.

17:06

Отсутствующий на церемонии американский президент передает поздравления самым привычным для себя способом — через твиттер. «Большой день для Израиля. Поздравляю», — скромно пишет Трамп.

17:04

«Но теперь мы в Иерусалиме, и мы здесь для того, чтобы остаться», — говорит израильский премьер. Нетаньяху говорит очень экспрессивно, срывая аплодисменты чуть ли не каждую минуту.

17:02

Нетаньяху рассказывает трогательную историю своего детства о том, как его мать запрещала ему и его старшему брату гулять в западной части города, т.к. она находилась под контролем Палестины.

16:58

И вот, наконец, на сцену поднимается премьер-министр Нетаньяху. «Что за восхитительный день. Запомните этот момент — он вошел в историю», — восклицает Нетаньяху под гром аплодисментов.

16:52

Кушнер снова говорит о том, что решение США о переносе посольства принесет мир в регион. Иванка слушает речь своего мужа, едва сдерживая слезы.

16:47

После израильского президента на сцену поднимается Джаред Кушнер. Он не только зять Дональда Трампа, но также занимает официальную позицию старшего советника президента США. Стоит отметить, что Кушнер — еврей, росший в семье ортодоксальных иудеев.

16:43

Тем временем, число пострадавших в результате протестов продолжает расти. Associated Press со сслыкой на министерство здравоохранения в Газе, сообщает, что насчитывается уже 41 погибший палестинец.

16:39

На сцену поднимается президент Израиля Реувен Ривлин. На неуверенном английском, несколько раз ошибаясь в произношении фамилий, глава государства с нескрываемым счастьем на лице благодарит присутствующих на церемонии членов американской делегации.

16:35

На церемонии царит по настоящему праздничная атмосфера. На сцене вживую исполняется легендарная песня Леонарда Коэна «Нallelujah»

16:33

Время вступительных слов завершено. Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер официально открывают посольство.

16:32

Трамп желает удачи израильскому народу, послу Фридаману и вообще всем. После завершения поздравительного видеообращения, зал снова аплодирует стоя.

16:31

Трамп начинает свою речь с заявления, что 70 лет назад США стали первой страной, признавшей Израиль.

Однако, на самом деле СССР стал первой страной, полностью признавшей Израиль. Первый глава МИД нового государства Моше Шарет писал в телеграмме в Кремль, что Израиль выражает «глубокую признательность и уважение народа Израиля за стойкую позицию, занятую советской делегацией в ООН в поддержку образования независимого и суверенного еврейского государства».

16:70

Фридман объявляет, что Трамп также не смог явиться на церемонию лично. Зрителям демонстрирует заранее записанное видеообращение американского президента.

16:26

Салливан передает слова Помпео: мол, секретарь жалеет, что не смог появиться лично. «Признание Иерусалима в качестве столицы Израиля — это важный шаг в установлении мира не только в регионе, но и во всем мире», — передает Салливан слова госсекретаря.

16:22

После завершения небольших религиозных проповедей, посол передает слово заместителю госсекретаря США Джону Салливану.

16:17

На сцену выходят представители духовенства. Вместе с раввином почему-то выходит баптистский священник из Далласа.

16:15

Фридман рассказывает о глубокой любви к Иерусалиму со стороны 16-ого президента США Авраама Линкольна. «Я думаю, президент Линкольн улыбается сегодня, ведь другой великий республиканец — Дональд Трамп — открывает наше посольство в городе, которым Линкольн так восхищался», — говорит посол.

16:11

На церемонии собрались все первые лица Израиля, а так же многие высокопоставленные американские политики, сенаторы и конгрессмены.

16:07

Фридман предлагает поблагодарить за происходящее сегодня президента США Дональда Трампа. Зал аплодирует этому предложению стоя.

16:06

Посол США в Израиле Дэвид Фридман говорит вступительное слово. Он приветствует присутствующих на открытии посольства в Иерусалиме. Эти слова собравшиеся встречают бурными аплодисментами.

16:04

Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер стоят подле премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

16:02

Церемония начинается. Звучит торжественная музыка, почетный караул выносит на сцену флаг США. Один из солдат акапельно поет гимн Соединенных Штатов.

16:00

К началу церемонии, среди протестующих насчитывается около 20 погибших и 1000 пострадавших. «Есть 18 погибших, в том числе ребенок, и 918 раненых», — передает РИА Новости слова официального представителя местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра.

15:55

Открытие посольства США в Иерусалиме совпадает с важной датой — 70-летием со дня создания государства Израиль, которое было провозглашено ООН 14 мая 1948 года.

15:50

Из-за открытия американского посольства в Иерусалиме, в городе начались массовые протесты палестинцев. Протестные колонные движутся по Иерусалиму, и в то же время возобновились столкновения по периметру, который отделяет Израиль и сектор Газа. Несколько десятков демонстрантов были ранены.

15:45

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня в Иерусалиме пройдет торжественное открытие посольства США в Израиле. Эта церемония важна тем, что США фактически признают Иерусалим столицей страны. Это противоречит официальной позиции большинства стран-членов ООН, а также самой организации — мировое сообщество считает, что во избежании роста напряжения в регионе, столица еврейского государства должна оставаться в Тель-Авиве.

Торжественная церемония должна начаться в 16.00 по местному времени. «Газета.Ru» следит за событием и реакцией на него со стороны мирового сообщества в режиме онлайн.