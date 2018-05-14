Протесты против открытия посольства США в Иерусалиме. Десятки погибших. LIVE

Решение о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим американский президент Дональд Трамп принял еще 6 декабря 2017 года. Тогда Трамп заявил: «Иерусалим — это столица Израиля». Он поручил тогда же разработать Госдепартаменту план по переносу посольства в Иерусалим. Статус Иерусалима носит особый характер. Его установила Генассамблея ООН 29 ноября 1947 года определив его как отдельную демилитаризованную зону. Резолюция 181 обозначила прекращение мандата Великобритании на Палестину и создании на ее территории независимых государств: Израиля и Палестины. В 1949 Израиль объявил Иерусалим своей столицей, однако статус Восточного Иерусалима, который палестинское государство считает захваченным, остается ключевым вопросом в израильско-палестинском конфликте