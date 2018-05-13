При чем тут чехи: новый поворот в деле Скрипалей

Открылись новые подробности дела Скрипаля — как сообщает ФАН со ссылкой на чешское издание Respekt, бывший офицер ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль совершил тайную поездку в Прагу в 2012 году.

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Там Скрипаль вступил в контакт с представителями чешских спецслужб, в частности, Службы безопасности и информации, утверждается в публикации. Причем

свой визит в Прагу Скрипаль совершил с санкции британской разведслужбы MI-6, разрешившей перебежчику помогать выявлять агентов российской разведки за границей.

Хотя Скрипаль «задержался в Праге на короткое время», его визит был «крайне полезным для местных спецслужб». Впоследствии чехи еще раз встретились со Скрипалем — уже в Великобритании.

Чешский президент Милош Земан 10 мая усомнился в верности выводов членов парламента страны о том, что в Чехии не производили газ того типа, которым был отравлен в Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Ранее чешский парламент официально заявил, что «в Чехии никогда не производилось, не исследовалось и не складировалось никакое вещество типа «Новичок».

Милош Земан же сообщил, что, по данным службы внутренней разведки, газ «Новичок» производился и испытывался в лаборатории в Брно, но позже был уничтожен.

Тем временем посольство Российской Федерации в Лондоне заявило, что британцам не удалось установить причастность Москвы к инциденту в Солсбери. В заявлении дипломатов, опубликованном в фейсбуке, говорится, что хотя британские власти привлекли «сотни полицейских, потративших кучу времени на изучение улик», связать отравление Скрипалей с РФ не удалось. Как сообщает RT, поддержать официальную политическую версию инцидента правоохранители Соединенного королевства не сумели.

Российские дипломаты убеждены, что от сотрудников полиции власти Великобритании ожидали не тщательного и объективного расследования этого вопиющего преступления, а подтверждения занятой премьер-министром Терезой Мэй обвинительной позиции.

«Огромная работа полицейских, судя по всему, оказалась бессмысленной. Ведь от них ожидали не установления истины, а лишь следования в русле искусственного сценария, написанного правительством консерваторов в первые же дни после происшествия»,

— говорится в заявлении.

7 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала события вокруг дела Скрипалей «невозможным позором» и «британской возней». Она обратила внимание на разногласия в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), отметив, что утверждения руководителя ОЗХО Ахмеда Узюмджю принципиально расходятся с заявлениями секретариата организации.

Узюмджю ранее публично утверждал, передает НСН, что против Скрипалей было использовано «от 50 до 100 граммов» вещества «Новичок». По объективным оценкам такого объема боевого отравляющего вещества могло хватить, чтобы отравить жителей почти всего Солсбери (около 50 тыс. человек — «Газета.Ru»).

Однако вскоре слова Узюмджю опровергла в официальном пресс-релизе сама ОЗХО.

Организация признала, что установить точное количество вещества невозможно, но в любом случае его было значительно меньше.

Как отметила Захарова, в этом контексте возникает вопрос о том, кто лжет: гендиректор ОЗХО или Секретариат. Ранее в ОЗХО подтвердили, что не сумели установить происхождение нервно-паралитического вещества из Солсбери.

Напомним, что 4 марта 2018 года перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены отравленными неизвестным ядом на улице в Солсбери, где жил бывший офицер ГРУ. После этого они на долгое время оказались в коме. Правительство Великобритании обвинило в отравлении Российскую Федерацию, после чего страны Запада выслали более сотни российских дипломатов. Москва ответила зеркально.