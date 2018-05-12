Скончался Игорь Бунин

О смерти Игоря Бунина рассказал Борис Макаренко, председатель правления Центра политических технологий, сообщает РИА «Новости».

«Да. В это невозможно поверить, потому что Игорь был сама жизнь. Игорь — изобретатель термина политические технологии, это пример успеха того, как может сосуществовать научное знание, деловое чутье и общественная деятельность», — рассказал Макаренко.

По его словам, смерть была скоропостижной. Макаренко сообщил, что обязательно будет организована церемония прощания, однако дату пока не назвал.

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Игорь Бунин — советский и российский историк, политолог и политический технолог. Кандидат исторических наук, доктор политических наук.

Ученый был одним из ведущих специалистов по новейшей истории Франции (социальный строй и политическая система) и современной российской политике. Был в числе создателей Ассоциации центров политического консультирования и Фонда развития парламентаризма в России, создателем первого в России регулярного политического мониторинга, основателем направления российского консалтинга, работающего с предпринимателями и их объединениями.

Бунин в советские годы работал в Институте мировой экономики и международных отношений РАН. О приходе в институт он рассказывал с присущим ему чувством юмора — во время собеседования его спросили, не приходится ли он родственником русскому классику Ивану Бунину. На это политолог ответил, что принадлежит к «другой национальности».

Как рассказывал Бунин в интервью порталу «Москва — Иерусалим», руководству института понравились его работы по французскому сопротивлению.

Ученый был обаятельным в личном общении, вспоминает историк и публицист Максим Артемьев, который работал с ним в одном из проектов.

«Лучшее для меня — момент, когда Бунин зашел к нам на заседание аналитической группы и вольно пошутил, интуитивно почувствовав, что нужно убрать ненужную серьезность из наших дискуссий. И как-то сразу профессор и гуру политтехнологий предстал свойским и простым человеком», — написал Артемьев в фейсбуке.

Уже в 1990-е годы Бунин стал известен как один из ведущих российских политологов и политических технологов. Российский политик и историк Вячеслав Никонов называл Бунина «гуру и лидером всего политического цеха».

В интервью Бунин рассказывал, что его отец, выходец из Белоруссии, прошел обычный путь советского еврея: «Родился в 1907 году, в молодости активно включился в процесс строительства социализма. Он ушел из местечка в 17-летнем возрасте с сапогами на палке».

Сам Бунин в новые времена начал заниматься политическим консалтингом практически случайно. Он рассказывал, что, оказавшись на круизном теплоходе в компании бизнесменов, вместо застолья решил поговорить с ними и записать их беседы на диктофон. Разговаривать с «новыми русскими» помог опыт, так как Бунин ранее написал книгу о французских предпринимателях. Один из бизнесменов пригласил его работать в банк, где Бунин уговорил руководство провести исследование о российских предпринимателях. Его первым опытом работы с политической силой стало сотрудничество с тогдашней «партией власти» «Наш дом — Россия», основанной премьер-министром Виктором Черномырдиным. Он также выступал консультантом на предвыборной кампании президента Бориса Ельцина в 1996 году.

Бунин рассказывал, что ему хорошо помогало знание политической системы Франции, которую он считал во многом передовой. Политолог также рассказывал, что строить планы для политиков ему помогали шахматы, в которые он хорошо играл в молодости.

Несколькими годами позже Бунин увлекся теннисом, так как очень хотел обыграть своего более молодого и опытного приятеля. Он рассказывал, что записался в теннисную секцию и иногда даже «падал в обморок» на тренировках.