Путин и Меркель обсудили проблему «ядерной сделки» по Ирану

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону выход США из ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля после разговора двух лидеров.

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«Утром состоялся телефонный разговор с канцлером ФРГ Меркель. Говорили и по иранским делам, говорили и по украинским делам», — говорится в сообщении пресс-службы.

Политики обсудили проблему «ядерной сделки» по Ирану, возникшую в связи с выходом из нее США.

«Акцентирована принципиальная важность сохранения СВПД с точки зрения международной и региональной безопасности», — указано в сообщении ведомства.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из ядерного соглашения с Ираном. «Лидеры Ирана сказали, что отказываются обсуждать новую сделку. И это нормально — я бы мог сказать так же, если бы находился в их положении. Но дело в том, что они должны захотеть работать над новым и работающим соглашением, которое будет выгодно и Ирану, и его гражданам», — сказал американский лидер.

Трамп назвал СВПД «ужасной односторонней сделкой, дефектной в своем основании». По словам президента США, ядерная сделка с Ираном никогда не принесла бы мира и спокойствия — поскольку СВПД оставлял возможности для Тегерана и дальше вести разработку ядерных вооружений и баллистических ракет.

Заявление Трампа о выходе Соединенных Штатов из уже действующей сделки, которая прорабатывалась несколько лет, уже успело повлиять на отношения США и их партнеров.

Изначально СВПД был заключен между США, Россией, Францией, Германией, Великобританией и Ираном. Оставшиеся в соглашении партнеры решили придерживаться существующих договоренностей.

Главы ФРГ, Великобритании и Франции по итогам трехсторонних переговоров решили, что СВПД крайне важен для обеспечения общеевропейской безопасности. Французский лидер Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и британский премьер-министр Тереза Мэй признают, что с обеспокоенностью и печалью встречают решение Дональда Трампа, и призывают США действовать ответственно.

Три страны ЕС напомнили, что эксперты МАГАТЭ не нашли нарушений СВПД со стороны Ирана. По словам главы Европейской службы внешних дел Федерики Могерини, ядерная сделка с Ираном разрабатывалась на протяжении 12 лет и продемонстрировала возможность солидарности в мире.

«В любом случае ЕС решительно настроен действовать в защиту своих интересов и защищать свои экономические инвестиции», — подчеркнула она.

Министерство иностранных дел России также глубоко разочаровано «узкокорыстным и конъюнктурным» решением президента США. В МИДе заявили, что Вашингтон лишний раз подтвердил свою недоговороспособность и обвинили США в сведении политических счетов с Тегераном «под ширмой претензий к абсолютно законной ядерной деятельности Ирана».

Канцлер Германии Ангела Меркель даже заявила, что Европа должна перестать расчитывать на США и взять ситуацию в свои руки. «Соединенные Штаты более не могут просто защищать нас, Европе необходимо взять судьбу в свои руки, это наша задача на будущее», — заявила канцлер ФРГ в связи с выходом США из сделки по Ирану.

Главный удар Трампа по ядерной сделке заключается в том, что Вашингтон оставил за собой право вводить санкции не только против Ирана, но и против стран и компаний, которые продолжили торговые отношения с Тегераном. Оба возможных разрешения этой ситуации для Европы являются проигрышными: европейские компании понесут убытки либо из-за санкций США, либо из-за потери иранского рынка.

Иран же интересен для европейских стран не только как источник нефти — Германия и Франция активно инвестируют в инфраструктуру и автомобилестроительную отрасль страны.

Попытка проигнорировать американские угрозы обойдется Европе еще дороже — власти США начнут выписывать миллиардные штрафы любым банкам, через которые проходят связанные с Ираном финансовые операции.