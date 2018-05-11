Трамп против всех: кто поддержит Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется заключить новую «хорошую сделку» с Ираном, передает CNN. «Я надеюсь, что смогу заключить с ними хорошую сделку, справедливую сделку. Лучшую для них. Но мы не можем им позволить обладать ядерным оружием», — сказал он.

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При этом заявление Трампа о выходе Соединенных Штатов из уже действующей сделки, которая прорабатывалась несколько лет, уже успело повлиять на отношения США и их партнеров. Германия, Франция и Великобритания, которые наравне с США являются участниками соглашения, уже заявили о единстве своей позиции и несогласии с действиями Вашингтона. А канцлер Германии Ангела Меркель даже заявила, что Европа должна перестать расчитывать на США и взять ситуацию в свои руки.

Европейские союзники США всячески пытались предостеречь американского президента от выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Еще до того, как Трамп объявил о своем решении, с визитом в Вашингтон приезжал президент Франции Эммануэль Макрон, а после него — Ангела Меркель, которые обсуждали с Трампом ядерную сделку.

Фактический провал попыток предотвратить выход США из сделки не только осложняет ситуацию, но и ставит под сомнение саму возможность договориться с США по этому вопросу.

«Уговорить Трампа отменить принятое решение нереально. Соответственно, остается только два варианта — либо соглашение без США удается сохранить, либо нет»,

— говорит заведующий Сектором стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин.

ЕС: единство или поражение

Главный удар Трампа по ядерной сделке заключается в том, что Вашингтон оставил за собой право вводить санкции не только против Ирана, но и против стран и компаний, которые продолжили торговые отношения с Тегераном. Оба возможных разрешения этой ситуации для Европы являются проигрышными: европейские компании понесут убытки либо из-за санкций США, либо из-за потери иранского рынка.

Иран же интересен для европейских стран не только как источник нефти — Германия и Франция активно инвестируют в инфраструктуру и автомобилестроительную отрасль страны.

Попытка проигнорировать американские угрозы обойдется Европе еще дороже — власти США начнут выписывать миллиардные штрафы любым банкам, через которые проходят связанные с Ираном финансовые операции.

В такой ситуации Европа может попытаться найти компромисс, на что США и рассчитывают. По словам Сергея Уткина, Вашингтон может пойти на создание исключений из санкционного режима для европейских компаний в случае, если правительства европейских стран поддержат американскую позицию по сделке.

«Такая логика может запустить распад консенсусной позиции ЕС по иранскому вопросу — страны поодиночке будут договариваться с США, получая экономические уступки», — говорит эксперт.

Есть и другой вариант развития событий — страны ЕС продемонстрируют сплоченность и пойдут на прямую конфронтацию с США, чтобы вынудить Трампа скорректировать его позицию.

«В теории, на стороне ЕС — обоюдная значимость трансатлантических отношений, как в торгово-экономической, так и в политической сфере. Пока Трампа это соображение не слишком впечатляет, но если ЕС сможет на протяжении существенного времени сохранить свою консенсусную позицию в поддержку соглашения, возможно, США придется корректировать свою политику, по крайней мере, в части применения санкций к компаниям ЕС, чтобы уменьшить ущерб, наносимый трансатлантическим отношениям», — рассуждает Уткин.

Китай идет на принцип

Не только европейские страны, но также Россия, Китай и сам Иран уже заявили, что собираются и впредь работать в рамках СВПД, а также будут вести тесные переговоры в рамках сложившейся ситуации, чтобы ситуация не дестабилизировалась снова.

В то же время, Китай буквально на днях смог на собственной шкуре ощутить последствия от нарушений американского санкционного режима. В апреле этого года минторг США ввел санкции в отношении одного из крупнейших в мире поставщиков телекоммуникационного оборудования и производителей смартфонов — китайской корпорации ZTE.

В результате 9 мая компания объявила о прекращении «операционной деятельности». ZTE больше не смогут собирать смартфоны, компоненты для которых закупались на американском рынке. Более того — многочисленные владельцы смартфоном ZTE будут вынуждены отказаться от них, т.к. Google теперь запрещено заниматься поддержкой операционных систем смартфонов.

Как по щелчку, США менее чем за месяц убрали с рынка второго по величине производителя телекоммуникационного оборудования в Китае, лидер рынка — компания Huawei — может быть следующей.

США мотивируют это «убийство» китайских компаний подозрениями в их связях с Ираном. Однако это только подстегивает Пекин к противостоянию с Вашингтоном.

«Китайское общество очень легко и быстро поддается праведному националистическому патриотизму. Поэтому после истории с ZTE китайцы очень не склонны делать для американцев еще большие уступки. Пекин намерен показать, что он не будет отступать под ударами», — говорит главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов.

Для Китая нынешняя ситуация с Ираном становится лишь еще одним витком развязанной Трампом «торговой войны», в которой американский президент использует намеренное напряжение двусторонних отношений как инструмент торга. «Еще по своей деловой карьере он привык максимально запугивать партнеров, чтобы потом милостиво позволять им соглашаться на невыгодные для них условия. Китайцы в такую игру играть не будут», — отмечает Ломанов.

При этом продолжение сотрудничества с Тегераном мотивировано не только принципами, но в первую очередь экономическими интересами — Китай является одним из главных покупателей иранской нефти. Это не даст Ирану оказаться в полной экономической изоляции.

Россия, в отличие от остальных участников «сделки», не может похвастаться таким же масштабным экономическим присутствием в Иране, хотя интересы нашей страны там все же есть. Например, активное сотрудничество с Тегераном ведет «ЛУКойл». Тем не менее, первоочередный интерес Москвы заключается в сохранении стабильности во взрывоопасном регионе у наших южных границ.

Сложившаяся ситуация в высокой степени опасна и чревата полномасштабным конфликтом на Ближнем Востоке, в непосредственной близости к которому будут находиться все члены «шестерки», за исключением США. «Особую опасность этому придает отсутствие уверенности, что действующей американской администрацией такой конфликт рассматривался бы как нежелательный», — подчеркивает Сергей Уткин.