«США больше не могут защищать Европу»

В Москве прошла встреча и.о. министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Германии Хайко Маасом. Визит в Россию для Мааса стал первым с момента назначения его главой внешнеполитического ведомства ФРГ.

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Встреча прошла накануне визита в Россию канцлера Германии Ангелы Меркель. Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с германской коллегой в Сочи 18 мая. По всей видимости, последние события вокруг судьбы иранской ядерной сделки внесут коррективы в повестку встречи лидеров двух стран.

Меркель даже призвала перестать полагаться на США.

«Соединенные Штаты более не могут просто защищать нас, Европе необходимо взять судьбу в свои руки, это наша задача на будущее», — цитирует заявление германского канцлера в связи с выходом США из сделки по Ирану РИА «Новости».

Планы США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) стали одной из центральных тем переговоров Лаврова с Маасом — наряду с украинским и сирийским кризисами.

Во время пресс-подхода российский глава МИД особенно остановился на проблеме неопределенности по поводу будущего «иранской ядерной сделки». Он призвал всех участников соглашения оценить сложившуюся ситуацию и принять действия для того, чтобы документ был сохранен независимо от решения США.

«Мы считаем важным, чтобы все остальные участники этого плана действий могли оперативно оценить сложившуюся ситуацию, провести необходимые консультации и выработать шаги, которые позволили бы сохранить этот важнейший документ», — подчеркнул Лавров.

Глава немецкого МИДа подчеркнул, что Германия «едина во мнении, что нужно искать пути сохранения этого соглашения», и призвал вести диалог по этому вопросу, чтобы удержать Тегеран в рамках выполнения СВПД. Если Иран покинет соглашение, отметил Маас, это приведет к обострению конфликта на Ближнем Востоке, — а в этом не заинтересована ни одна сторона.

«Речь сейчас идет о том, чтобы предотвратить неконтролируемое обострение ситуации в регионе, который и так разрывается конфликтами. Именно поэтому мы будем вести интенсивные переговоры с нашими партнерами», — подчеркнул Маас.

Гарантами соглашения, помимо США, выступают Россия, Германия, Франция, Великобритания и Китай. Все участники «сделки» (кроме Вашингтона) уже сообщили, что собираются и впредь работать в рамках СВПД, а также будут вести тесные переговоры в рамках сложившейся ситуации, чтобы ситуация не дестабилизировалась снова.

Хватит ли мужества

Удержание Ирана в орбите действия соглашения для Германии важно не только в политическом контексте — у Берлина есть и экономический интерес: в структуре инвестиций Европейского союза в иранский рынок доля Германии достигает 60%.

Ситуация, которая сложилась вокруг ядерной сделки, по сути, невыгодна всем европейским участникам соглашения, поскольку возможен сценарий, при котором США могут ввести ограничения не только против Тегерана, но и против стран, которые отказались вводить санкции.

Тогда Германии и Франции придется столкнуться с выбором — отказаться от иранского рынка или быть также заложниками американских санкций.

«Германии будет очень сложно, и она будет изображать, что она не выходит из СВПД, а на самом деле — потихоньку вводить санкции и провоцировать Иран на выход, чтобы потом сказать «а это не мы, это Иран», — считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По мнению собеседника «Газеты.Ru», Германия попробует не допустить такого развития сценария событий, однако хватит ли у нее стойкости противостоять Штатам — вопрос дискуссионный. «История современной политики Германии показывает, что они гнутся тогда, когда есть причина гнуться», — отмечает эксперт.

Вместе с тем лидеры европейских государств уже давно — по крайней мере в риторике — заявляют о готовности к большей самостоятельности и независимости от политики Вашингтона. «И Франция, и Великобритания, и Германия готовы к противостоянию с США», — считает руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов.

Он также отмечает, что

односторонний выход США и односторонние санкции могут привести к «разнонаправленной политике», потому что ЕС может отказаться их поддерживать, так как Германия и Франция заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Ираном.

Важным является и то, что Берлин и Париж подтверждают факт, что Иран следует договоренностям сделки — то есть не ведет разработок ядерного оружия. Трамп, конечно, утверждает, что у него есть доказательства нарушения Тегераном взятых на себя обязательств, однако подтверждений этим заявлениям нет. Также нет претензий к Ирану и со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Что не устраивает Трампа

При этом Дональд Трамп еще в период избирательной кампании критиковал Барака Обаму за заключенную сделку с Ираном. Американский президент считает, что это соглашение невыгодно для США и «не соответствует национальным интересам».

Во вторник, 8 мая, Трамп объявил о своем окончательном решении выйти из ядерной сделки. Свое решение он объяснил тем, что сделка была «не действующей по своей сути», добавив, что у Вашингтона есть доказательства того, что Иран продолжал разрабатывать ядерное оружие, несмотря на действующее соглашение.

Кроме того, Трамп пообещал, что Иран столкнется с невиданными проблемами в случае, если он продолжит разработку оружия. Также США готовятся снова ввести экономические санкции против Ирана, которые ранее были сняты после подписания ядерной сделки.

Однако глава США отметил, что готов вместе с партнерами работать над новым соглашением, которое будет поистине «всеобъемлющим решением» для борьбы с угрозой со стороны Тегерана.

СВПД был принят в 2015 году Ираном, США, Россией, Францией, Германией, Великобританией и Китаем. Все партнеры Вашингтона называют его важнейшим дипломатическим многосторонним соглашением. Суть его в том, что Иран отказывается от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций со стороны США и ЕС.

До того как глава США объявил о выходе из соглашения, с визитом в Вашингтон приезжал президент Франции Эммануэль Макрон, а после него — Ангела Меркель, которые обсуждали с Трампом ядерную сделку.

Европейские союзники США по соглашению всячески пытались предостеречь американского президента от выхода из сделки. Российская сторона также высказывала опасения, что «международное сообщество может потерять таким образом важный инструмент, который способствует обеспечению нераспространения оружия массового поражения», однако это не повлияло на решение главы США.