Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал новость украинских средств массовой информации о том, что президент Украины Петр Порошенко якобы участвовал в подписании акта о безоговорочной капитуляции Германии в 1945 году.

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Как сообщает ФАН со ссылкой на твиттер Пушкова, сенатор заявил, что

«из этой несомненной сенсации» следует, что Порошенко сегодня должно быть «как минимум 93-95 лет».

Также он иронически припомнил украинскому главе историю с «древнеукраинскими князьями» — мол, если Порошенко подписал капитуляцию, то и князья «оказывали решающее влияние на судьбы Европы».

Напомним, ранее украинский телеканал «Прямой» сообщил, что президент Украины Петр Порошенко подписал капитуляцию Третьего Рейха. Один из пользователей фейсбука заметил это и опубликовал скриншот с титром, на котором значится текст с таким «антиисторическим содержимым».

«Акция «Первая минута мира», посвященная моменту, когда Германия подписала капитуляцию при участии президента Петра Порошенко», — говорится в сообщении украинского канала. Возможно, канал имел в виду участие Порошенко в акции «Первая минута мира», но предложение было построено косноязычно.

Акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил Третьего Рейха, вермахта и войск СС, был подписан ночью 7 мая во французском Реймсе. После этого он еще раз был подписан в ночь на 9 мая в пригороде Берлина — Карлсхорсте, по требованию Иосифа Сталина. Со стороны союзников в подписании участвовали СССР, Великобритания, США и Франция. Документ был составлен на английском, русском и немецком языках.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что нацизм одолел прежде всего украинский солдат. По мнению украинского президента, без миллионов украинцев-солдат, участвовавших в боях, Вторая мировая война бы не закончилась.

Порошенко добавил, что в силу своего «геостратегического положения» Украина стала одним из основных плацдармов мировой войны, а ее население понесло самые большие потери.

Ранее НСН сообщила, что Петр Порошенко вновь подчеркнул, что он не хочет иметь ничего общего с Россией. Президент называет ее страной-агрессором. Поэтому Украина теперь отмечает День памяти и примирения. По мнению президента Украины, у Киева не должно быть общих с Москвой военных праздников.

При этом украинский телеканал «Интер» в преддверии Дня Победы напомнил о жертвах фашизма и призвал запретить выступления националистов и переименования городов и улиц в стране в честь преступников. Такую речь на праздничном концерте «Победа. Одна на всех» произнесли ведущие Андрей Доманский и Анастасия Даугуле. Они добавили, что в горниле Великой Отечественной войны погибли восемь миллионов украинцев — мужчин, женщин, детей и стариков.

«Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников», — отметил телеведущий Доманский.

При этом в начале лета 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, запрещающий публичную демонстрацию гвардейской (георгиевской) ленточки, которая используется в России в качестве одного из символов Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Украинский закон предполагает запрет на ношение георгиевской ленточки на аксессуарах, предметах одежды, автомашинах, а также ее пропаганду в СМИ и искусстве.

За «публичную демонстрацию георгиевской ленты» предполагается штраф в размере примерно от $850 до $2550. Если нарушителей задержат повторно, они подлежат штрафу в двойном размере, или аресту до 15 суток. Сама же черно-оранжевая ленточка или предметы, на которых она будет размещена, будут конфискованы правоохранителями.