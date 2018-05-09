Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что на здание латвийского посольства в Москве вечером 9 мая было совершено нападение, и пообещал в связи с этим передать ноту российскому внешнеполитическому ведомству, передает RT.

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«Произошло нападение на посольство Латвии в Москве, нападавшие задержаны. Будем вручать ноту Министерству иностранных дел России, требуя обеспечить безопасность и неприкосновенность дипломатического представительства. Подобные провокации недопустимы, а Россия должна принять соответствующие меры», — написал дипломат в твиттере.

По словам пресс-секретаря МИД Латвии Гинтса Йегерманиса, около 17:30 к зданию подошли четыре или пять человек, которые бросили в здание несколько дымовых шашек.

Один из правонарушителей — с аэрозолем — написал черной краской на стене здания посольства букву «S». Сразу после этого были арестованы два вандала. Мотив нападения пока не ясен, добавил представитель МИД.

Как сообщила агентству LETA пресс-секретарь Ринкевича, нападавшие были представителями национал-большевистского движения. Ни один из сотрудников посольства не пострадал в результате нападения.

Вскоре незарегистрированная партия «Другая Россия» сообщила, что ее активисты у посольства Латвии в Москве таким образом выразили протест против задержания в республике правозащитника Владимира Линдермана, выступавшего за возвращение русскоязычного школьного образования.

«Только что активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» забросали дымовыми шашками посольство Латвии в Москве», — указали в пресс-службе движения.

Оба задержанных были направлены в ОВД «Басманный».

«Нацболам Ольге Шалиной и Глебу Буваненко, задержанным за акцию у Латвийского посольства, вменили статью 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Активисты остаются на ночь в Басманном ОВД до суда», — говорится в сообщении «Другой России» во «ВКонтакте».

Днем ранее в Иманте (район Риги) несколько людей в черной форме и в масках похитили активиста движения Владимира Линдермана, сообщали в самой организации.

«Эти люди подъехали к остановке, повалили Линдермана на землю и волоком потащили к микроавтобусу. Внутри сидели еще несколько человек. Все в масках. На автобусе не было идентификации полиции. Линдерман — один из видных прорусских активистов, борец за права русскоязычных в Латвии», — указывалось в сообщении национал-большевиков.

Дома у активиста прошел обыск.

«Судя по имеющейся информации, маски-шоу организованы следственной группой по уголовному делу в связи с Вселатвийским родительским собранием — открытой конференцией, на которой проходило обсуждение, как добиться отмены запрета на русский язык в латвийских школах», — пояснялось в сообщении.

Ранее против других организаторов и участников вселатвийского родительского собрания также были возбуждены уголовные дела за преступления, связанные с деятельностью против государства. Так, лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок — доктор экономики, трижды избиралась евродепутатом — является подозреваемой, передает ФАН.

Во вторник 1 мая Латвии на главной улице Риги состоялась акция протеста против перевода русских школ на латышский, совмещенная с первомайской демонстрацией.

Как отмечалось, шествие началось у театра Дайлес, а закончилось в Эспланаде. В нем приняли участие в том числе и депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

Как рассказали организаторы мероприятия, в нем участвовали от семи до десяти тысяч человек. Некоторые несли плакаты в поддержку русскоязычных школ на территории страны.

За несколько дней до этого директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Олег Мальгинов заявил, что Москва призывает Ригу немедленно освободить арестованного в Латвии правозащитника, возглавляющего Штаб защиты русских школ, Александра Гапоненко.

Вскоре парламентский секретарь министерства юстиции Латвии Янис Иесалниекc призвал жителей страны, которые не согласны с переводом русских школ на латышский язык обучения, уезжать в Россию.

«Если кому-то здесь, в Латвии, не нравится и все хочется по-русски, тогда смело можете возвращаться на родину», — заявил Иесалникс.

В апреле нынешнего года акция протеста против перехода к обучению на латышском языке в Риге собрала более тысячи человек. В шествие от здания министерства образования и науки к Рижскому замку отправились несколько сотен человек, однако их количество постепенно увеличилось.

Люди несли плакаты с критикой в адрес президента Латвии Раймонда Вейониса, министра образования и науки Карлиса Шадурскиса, российский флаг и флаг в цветах георгиевской ленты. Пикетчики в устной форме резко критиковали власти, передает НСН.